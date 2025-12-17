Koji Watanabe, prezident Honda Racing Corporation, prozradil, že jeho debaty se záhy nastupujícím šéfem Aston Martinu Adrianem Neweym jsou často velmi živé a intenzivní. Diskuse podle něj slouží k hledání optimálních řešení a posouvání týmu vpřed.
Když se Koji Watanabe poprvé setkal s Adrianem Neweym, který brzy převezme vedení týmu Aston Martin, překvapilo ho, jak přátelská a živá jejich schůzka byla. Prezident Honda Racing Corporation v rozhovoru pro oficiální stránky Aston Martinu uvedl, že setkání připomínalo jejich spolupráci v Red Bullu. „Smáli jsme se hodně při prvním setkání po jeho příchodu k Aston Martinu Aramco – bylo to hodně ve smyslu: ‚Tak jsme tu zase!‘,“ řekl Watanabe a vyjádřil obdiv vůči Neweyho schopnostem.
Watanabe zdůraznil, že spolupracují velmi úzce, především při vývoji podvozku a pohonné jednotky. „U pohonné jednotky máme své procesy a harmonogram, aby byla konkurenceschopná, a Adrian od prvního dne pracuje stejným způsobem u podvozku. Tam, kde se tyto dvě oblasti potkávají, komunikujeme hodně a intenzivně,“ vysvětlil.
Šéf Hondy také přiznal, že jejich diskuse bývají často velmi intenzivní. „Adrian je člověk, se kterým komunikuji často, a jde o intenzivní výměnu názorů, návrhů a zpětné vazby – ale vždy s cílem vyhrát. Když řešíme technické otázky nebo vývoj komponent, vždy myslíme na dlouhodobý cíl: jak se dostat k vítězství,“ doplnil.
Debaty se podle Watanabeho týkají široké škály témat. Mohou se věnovat detailnímu návrhu vozu, analýze konkurence, řízení týmu nebo efektivnímu využití rozpočtového stropu. „Vždy jde o to, jak tým posunout vpřed,“ uzavřel prezident Hondy.
Mezitím se Newey připravuje na svou první sezonu jako šéf Aston Martinu, zatímco Watanabe koordinuje s Hondou vývoj nového monopostu AMR26 pro sezonu F1 2026. Vůz bude představen veřejnosti 9. února po předsezonních testech v Barceloně. Newey upozorňuje, že pravidla pro rok 2026 nabízejí více prostoru pro inovace a různé přístupy, než se na první pohled zdá.
Kombinace intenzivní spolupráce a technického génia Neweyho by mohla Aston Martinu přinést novou dynamiku, podobně jako kdysi dominoval Red Bullu. „Je velmi vzrušující, že je tu, a samozřejmě mám k němu obrovský respekt,“ dodal Watanabe.
Lando Norris oslavil svůj premiérový titul mistra světa ve Formuli 1 při závěrečném závodě sezony v Abu Dhabi, přičemž jeho výkon ocenili i samotní soupeři.
Maurizio Arrivabene varoval, že Lewis Hamilton posíláním podrobných „dokumentací“ Ferrari může naznačovat, že jeho vztah s týmem je napjatý. Takový krok často signalizuje, že komunikace a důvěra mezi jezdcem a týmem jsou ohroženy.
McLaren před závěrečnou Velkou cenou sezony zvolil neobvyklý způsob, jak podpořit svého jezdce Landa Norrise. Na startovní pásku se objevila drobná, osobní zpráva, která měla Norrisovi dodat klid a motivaci v okamžiku, kdy šlo o hodně.
Max Verstappen se ani po skončení sezóny F1 nezastavil a už se objevil za volantem závodního vozu. Zdá se, že jeho vášeň pro rychlost stále hoří naplno.
Formule 1 se po letech vrací na portugalskou půdu. Fanoušky čeká návrat atraktivní destinace, která se v sezonách 2027 a 2028 znovu objeví v kalendáři královny motorsportu.
Charles Leclerc se ohlíží za sezonou 2025 s kombinací spokojenosti a kritického pohledu. Poté přinesl svůj pohled na budoucnost.
První sezona Lewise Hamiltona ve Ferrari byla poznamenána výzvami a adaptací na nový tým, přičemž výrazné úspěchy se objevily jen zřídka. Insideři odhalili, jaký je skutečný stav vztahů a atmosféra uvnitř týmu.
Třídenní akce McLaren F1 Teamu a společnosti Allwyn proměnila pražské Holešovice v interaktivní centrum Formule 1. Fanouškům nabídla bezplatný a otevřený pohled do světa F1.
Honda Racing poprvé poodhalila zvukovou identitu své pohonné jednotky pro Formuli 1 od roku 2026. Krátká zvuková ukázka nabízí autentický náhled na to, jaký projev budou mít monoposty nové generace
Lando Norris převzal v Taškentu trofej za titul mistra Formule 1 v sezóně 2025. Ceremoniál završil jeho úspěšnou sezonu a oslavil triumf McLarenu v Poháru konstruktérů.
Dosavadní prezident FIA si zajistil další čtyřleté funkční období v čele federace. Pokračuje tak kontinuita vedení jedné z klíčových institucí světového motorsportu.