Lando Norris oslavil svůj premiérový titul mistra světa ve Formuli 1 při závěrečném závodě sezony v Abu Dhabi, přičemž jeho výkon ocenili i samotní soupeři.
Když Lando Norris v Abu Dhabi získal svůj první titul mistra světa, málokdo očekával, že nejen překoná Maxe Verstappena, ale také se stane symbolem nového, odvážného přístupu k Formuli 1. Sedminásobný mistr světa Carlos Sainz, který s Norrisem sdílel kokpit McLarenu, nyní vyzdvihuje jeho nejen neuvěřitelnou rychlost, ale i osobitý styl, otevřenost a schopnost zvládat tlak, který Brit během celé sezony prožíval.
„Jsem za něj opravdu rád. Myslím, že je skvělý F1 závodník. Je neuvěřitelně rychlý, ale dělá věci po svém, podle svého stylu života a přístupu k závodění,“ uvedl Sainz pro média, informuje RacingNews365. Podle něj je právě osobitý přístup Norrise tím, co odlišuje nového šampiona od předchozích mistrů světa, kteří své pocity a problémy často drželi pod pokličkou.
Během sezony Norris otevřeně hovořil o výzvách, kterým čelil, a v minulosti se nebál diskutovat i o své duševní pohodě. Tento otevřený přístup vzbudil u některých kritiků dojem slabosti, Sainz ale zdůrazňuje, že právě tato autentičnost byla součástí jeho úspěchu. „Asi nejvíc tím, že byl během posledních let hodně kritizovaný proto, jaký je, je nyní světovým šampionem. Každý může jen snít o tom, že se stane mistrem světa ve F1, zatímco on si jde svou vlastní cestou a dělá věci po svém.“
Norrisovy šance na titul byly během sezony ohroženy technickými problémy, zejména při Nizozemské Grand Prix, kdy musel odstoupit a umožnit Piastrimu výrazně se ujmout vedení v průběžném pořadí. Přesto britský jezdec v závěru roku předvedl stabilní a silnou formu, která mu nakonec zajistila titul a odrazila poslední útok Verstappena.
Lando Norris získal další uznání od svých kolegů z F1. Lewis Hamilton, který v Abu Dhabi skončil osmý, mu během víkendu poradil: „Jen pokračuj v tom, co děláš, protože to funguje.“ Respekt od legendy a soupeřů potvrzuje, že britský jezdec dokázal na nejvyšší úrovni spojit rychlost, strategické myšlení a psychickou odolnost.
„Musel cítit obrovský tlak během posledních závodů a podařilo se mu to zvládnout,“ dodal Sainz. Úspěch Landa Norrise tak není jen triumfem na trati, ale i vítězstvím osobitého přístupu k závodění, který ukazuje, že být otevřený, autentický a odvážný může vést k vrcholu Formule 1.
Lando Norris oslavil svůj premiérový titul mistra světa ve Formuli 1 při závěrečném závodě sezony v Abu Dhabi, přičemž jeho výkon ocenili i samotní soupeři.
Maurizio Arrivabene varoval, že Lewis Hamilton posíláním podrobných „dokumentací“ Ferrari může naznačovat, že jeho vztah s týmem je napjatý. Takový krok často signalizuje, že komunikace a důvěra mezi jezdcem a týmem jsou ohroženy.
Koji Watanabe, prezident Honda Racing Corporation, prozradil, že jeho debaty se záhy nastupujícím šéfem Aston Martinu Adrianem Neweym jsou často velmi živé a intenzivní. Diskuse podle něj slouží k hledání optimálních řešení a posouvání týmu vpřed.
McLaren před závěrečnou Velkou cenou sezony zvolil neobvyklý způsob, jak podpořit svého jezdce Landa Norrise. Na startovní pásku se objevila drobná, osobní zpráva, která měla Norrisovi dodat klid a motivaci v okamžiku, kdy šlo o hodně.
Max Verstappen se ani po skončení sezóny F1 nezastavil a už se objevil za volantem závodního vozu. Zdá se, že jeho vášeň pro rychlost stále hoří naplno.
Formule 1 se po letech vrací na portugalskou půdu. Fanoušky čeká návrat atraktivní destinace, která se v sezonách 2027 a 2028 znovu objeví v kalendáři královny motorsportu.
Charles Leclerc se ohlíží za sezonou 2025 s kombinací spokojenosti a kritického pohledu. Poté přinesl svůj pohled na budoucnost.
První sezona Lewise Hamiltona ve Ferrari byla poznamenána výzvami a adaptací na nový tým, přičemž výrazné úspěchy se objevily jen zřídka. Insideři odhalili, jaký je skutečný stav vztahů a atmosféra uvnitř týmu.
Třídenní akce McLaren F1 Teamu a společnosti Allwyn proměnila pražské Holešovice v interaktivní centrum Formule 1. Fanouškům nabídla bezplatný a otevřený pohled do světa F1.
Honda Racing poprvé poodhalila zvukovou identitu své pohonné jednotky pro Formuli 1 od roku 2026. Krátká zvuková ukázka nabízí autentický náhled na to, jaký projev budou mít monoposty nové generace
Lando Norris převzal v Taškentu trofej za titul mistra Formule 1 v sezóně 2025. Ceremoniál završil jeho úspěšnou sezonu a oslavil triumf McLarenu v Poháru konstruktérů.
Dosavadní prezident FIA si zajistil další čtyřleté funkční období v čele federace. Pokračuje tak kontinuita vedení jedné z klíčových institucí světového motorsportu.