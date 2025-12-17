Lando Norris světovým šampionem: Carlos Sainz vysvětluje, proč jeho přístup funguje

Carlos Sainz a Lando Norris
Carlos Sainz a Lando Norris, foto: Williams F1 Team
Josef Mráček DNES 14:14
Sdílej:

Lando Norris oslavil svůj premiérový titul mistra světa ve Formuli 1 při závěrečném závodě sezony v Abu Dhabi, přičemž jeho výkon ocenili i samotní soupeři.

Když Lando Norris v Abu Dhabi získal svůj první titul mistra světa, málokdo očekával, že nejen překoná Maxe Verstappena, ale také se stane symbolem nového, odvážného přístupu k Formuli 1. Sedminásobný mistr světa Carlos Sainz, který s Norrisem sdílel kokpit McLarenu, nyní vyzdvihuje jeho nejen neuvěřitelnou rychlost, ale i osobitý styl, otevřenost a schopnost zvládat tlak, který Brit během celé sezony prožíval.

„Jsem za něj opravdu rád. Myslím, že je skvělý F1 závodník. Je neuvěřitelně rychlý, ale dělá věci po svém, podle svého stylu života a přístupu k závodění,“ uvedl Sainz pro média, informuje RacingNews365. Podle něj je právě osobitý přístup Norrise tím, co odlišuje nového šampiona od předchozích mistrů světa, kteří své pocity a problémy často drželi pod pokličkou.

Během sezony Norris otevřeně hovořil o výzvách, kterým čelil, a v minulosti se nebál diskutovat i o své duševní pohodě. Tento otevřený přístup vzbudil u některých kritiků dojem slabosti, Sainz ale zdůrazňuje, že právě tato autentičnost byla součástí jeho úspěchu. „Asi nejvíc tím, že byl během posledních let hodně kritizovaný proto, jaký je, je nyní světovým šampionem. Každý může jen snít o tom, že se stane mistrem světa ve F1, zatímco on si jde svou vlastní cestou a dělá věci po svém.“

Lewis Hamilton v Kataru

Maurizio Arrivabene upozorňuje na hranici napětí mezi Lewisem Hamiltonem a Ferrari

Norrisovy šance na titul byly během sezony ohroženy technickými problémy, zejména při Nizozemské Grand Prix, kdy musel odstoupit a umožnit Piastrimu výrazně se ujmout vedení v průběžném pořadí. Přesto britský jezdec v závěru roku předvedl stabilní a silnou formu, která mu nakonec zajistila titul a odrazila poslední útok Verstappena.

Lando Norris získal další uznání od svých kolegů z F1. Lewis Hamilton, který v Abu Dhabi skončil osmý, mu během víkendu poradil: „Jen pokračuj v tom, co děláš, protože to funguje.“ Respekt od legendy a soupeřů potvrzuje, že britský jezdec dokázal na nejvyšší úrovni spojit rychlost, strategické myšlení a psychickou odolnost.

„Musel cítit obrovský tlak během posledních závodů a podařilo se mu to zvládnout,“ dodal Sainz. Úspěch Landa Norrise tak není jen triumfem na trati, ale i vítězstvím osobitého přístupu k závodění, který ukazuje, že být otevřený, autentický a odvážný může vést k vrcholu Formule 1.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Lando Norris Carlos Sainz jr. McLaren
Stalo se
Novinky
Carlos Sainz a Lando Norris

Lando Norris světovým šampionem: Carlos Sainz vysvětluje, proč jeho přístup funguje

Lando Norris oslavil svůj premiérový titul mistra světa ve Formuli 1 při závěrečném závodě sezony v Abu Dhabi, přičemž jeho výkon ocenili i samotní soupeři.

Novinky
Lewis Hamilton v Kataru

Maurizio Arrivabene upozorňuje na hranici napětí mezi Lewisem Hamiltonem a Ferrari

Maurizio Arrivabene varoval, že Lewis Hamilton posíláním podrobných „dokumentací“ Ferrari může naznačovat, že jeho vztah s týmem je napjatý. Takový krok často signalizuje, že komunikace a důvěra mezi jezdcem a týmem jsou ohroženy.

Novinky
Adrian Newey v Monaku

Prezident Hondy prozradil detaily práce s Adrianem Neweym na novém voze

Koji Watanabe, prezident Honda Racing Corporation, prozradil, že jeho debaty se záhy nastupujícím šéfem Aston Martinu Adrianem Neweym jsou často velmi živé a intenzivní. Diskuse podle něj slouží k hledání optimálních řešení a posouvání týmu vpřed.

Novinky
Lando Norris vyhrál Velkou cenu Brazílie 2025

McLaren odhalil motivační zprávu pro Landa Norrise, Red Bull pokutován

McLaren před závěrečnou Velkou cenou sezony zvolil neobvyklý způsob, jak podpořit svého jezdce Landa Norrise. Na startovní pásku se objevila drobná, osobní zpráva, která měla Norrisovi dodat klid a motivaci v okamžiku, kdy šlo o hodně.

Novinky
Max Verstappen v Mexiku

Max Verstappen nezahálí: Po sezóně F1 opět usedl za volant závodního vozu

Max Verstappen se ani po skončení sezóny F1 nezastavil a už se objevil za volantem závodního vozu. Zdá se, že jeho vášeň pro rychlost stále hoří naplno.

Novinky
Letecký pohled na okruh v Portimau

Portugalsko se vrací do kalendáře Formule 1

Formule 1 se po letech vrací na portugalskou půdu. Fanoušky čeká návrat atraktivní destinace, která se v sezonách 2027 a 2028 znovu objeví v kalendáři královny motorsportu. 

Novinky
Charles Leclerc v Brazílii

Charles Leclerc varuje Ferrari: Příští sezona bude klíčová

Charles Leclerc se ohlíží za sezonou 2025 s kombinací spokojenosti a kritického pohledu. Poté přinesl svůj pohled na budoucnost.
Novinky
Lewis Hamilton v Brazílii

Analýza první sezony Lewise Hamiltona ve Ferrari: Výzvy, adaptace a zklamání

První sezona Lewise Hamiltona ve Ferrari byla poznamenána výzvami a adaptací na nový tým, přičemž výrazné úspěchy se objevily jen zřídka. Insideři odhalili, jaký je skutečný stav vztahů a atmosféra uvnitř týmu.
Novinky
Česká loterijní společnost Allwyn a tým McLaren v pražských Holešovicích oslavily úspěšný rok

OBRAZEM: Holešovice se staly centrem Formule 1. Fanoušci mohli nahlédnout do zákulisí McLarenu

Třídenní akce McLaren F1 Teamu a společnosti Allwyn proměnila pražské Holešovice v interaktivní centrum Formule 1. Fanouškům nabídla bezplatný a otevřený pohled do světa F1.
Novinky
Oliver Turvey při testech s McLarenem v Bahrajnu

Honda zveřejnila zvuk pohonné jednotky pro sezonu 2026

Honda Racing poprvé poodhalila zvukovou identitu své pohonné jednotky pro Formuli 1 od roku 2026. Krátká zvuková ukázka nabízí autentický náhled na to, jaký projev budou mít monoposty nové generace
Novinky
Lando Norris si na galavečeru FIA převzal vítěznou trofej

Galavečer FIA v Taškentu: Lando Norris oficiálně převzal mistrovskou trofej

Lando Norris převzal v Taškentu trofej za titul mistra Formule 1 v sezóně 2025. Ceremoniál završil jeho úspěšnou sezonu a oslavil triumf McLarenu v Poháru konstruktérů.

Novinky
Mohammed Ben Sulayem

Ben Sulayem znovu zvolen prezidentem FIA. Volby provázela kontroverze

Dosavadní prezident FIA si zajistil další čtyřleté funkční období v čele federace. Pokračuje tak kontinuita vedení jedné z klíčových institucí světového motorsportu.