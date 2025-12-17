McLaren před závěrečnou Velkou cenou sezony zvolil neobvyklý způsob, jak podpořit svého jezdce Landa Norrise. Na startovní pásku se objevila drobná, osobní zpráva, která měla Norrisovi dodat klid a motivaci v okamžiku, kdy šlo o hodně.
Napětí mezi McLarenem a Red Bullem, které vyvrcholilo už během Velké ceny USA, dostalo symbolickou tečku až v Abú Zabí. FIA po incidentu na startovním roštu v Austinu udělila Red Bullu „významnou“ pokutu 50 000 eur, přičemž polovina trestu byla podmíněně odložena. Šlo o porušení bezpečnostních pravidel poté, co se člen týmu po zahájení zaváděcího kola vrátil zpět na grid.
Právě tento moment otevřel drobnou, ale výraznou epizodu mezi oběma rivaly. McLaren totiž dlouhodobě používá jednoduchý, avšak důležitý prvek. Pásku nalepenou na pit wall, která slouží Landu Norrisovi jako vizuální orientační bod při řazení se na start. V Austinu se však páska nečekaně dostala do centra pozornosti poté, co se nejmenovaný člen Red Bullu pokusil s tímto označením manipulovat, přestože nereagoval na výzvy maršálů k zastavení.
Ačkoliv pokuta Red Bullu oficiálně nesouvisela přímo s páskou, která sama o sobě není předmětem žádných regulí, FIA jasně zdůraznila bezpečnostní rozměr celého incidentu. Norris tehdy závod dokončil na druhém místě za Maxem Verstappenem, ale rivalita obou týmů tím nabrala další, osobnější rozměr.
Do finále sezony v Abú Zabí už McLaren přistoupil s maximálním důrazem na detail i psychologii. Jak nyní vyšlo najevo, tým se rozhodl posunout tradiční pásku o krok dál. Na startu závěrečného závodu sezony, který rozhodoval o titulu, se na ní objevil ručně psaný vzkaz: „Zvládneš to.“ Krátká věta, doplněná dvěma srdíčky, měla Norrisovi dodat klid a sebedůvěru v nejvypjatější chvíli jeho kariéry.
Záběry, které na sociálních sítích zveřejnil reportér Kunal Shah, zachycují Norrisova závodního inženýra Willa Josepha, jak klečí na startovním roštu v Abú Zabí a drží pásku v rukou. Vedle motivačního vzkazu bylo na pásce uvedeno také označení „R2“, zjevná připomínka nutnosti upravit konkrétní nastavení na volantu ještě před zhasnutím červených světel.
Norris nakonec v závodě dojel třetí, což mu stačilo k zisku premirového titulu mistra světa Formule 1. Maxe Verstappena porazil v celkovém hodnocení o pouhé dva body, přestože nizozemský jezdec během sezony vyhrál osm závodů oproti sedmi vítězstvím Norrise a Oscara Piastriho. Souboj McLarenu s Red Bullem tak patřil k nejvyrovnanějším za poslední roky.
Symbolické uvolnění napětí přišlo i mimo trať. Po skončení závodu byli v paddocku spatřeni Will Joseph a Verstappenův závodní inženýr Gianpiero Lambiase, jak spolu vedou přátelský rozhovor. Obrázek, který ještě před několika týdny působil téměř nemyslitelně.
Verstappen se sice kvůli nemoci nezúčastnil slavnostního galavečera FIA, ale prostřednictvím videozprávy nezapomněl vzdát hold svým rivalům. „Samozřejmě, ve svém vlastním šampionátu bych chtěl pogratulovat McLarenu a hlavně Landovi,“ uvedl čtyřnásobný mistr světa. „Měli jste neuvěřitelnou sezonu a bylo skvělé s vámi bojovat až do samotného konce.“
Jednoduchá páska s nápisem „Zvládneš tp“ se tak zpětně jeví jako drobný detail, který dokonale vystihl ducha celé sezony.
