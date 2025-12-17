FIA a Formule 1 oznámily novou terminologii pro sezonu 2026 a zároveň představily první vizualizace monopostů nové generace. Ty naznačují směr, kterým se technická podoba šampionátu v následujících letech ubere.
Zhruba měsíc před startem prvních předsezonních testů nové generace monopostů, které proběhnou za zavřenými dveřmi v Barceloně, odhalily Formule 1 a FIA další sadu oficiálních renderů a podrobností k technickým pravidlům pro sezonu 2026. Tyto vizuály dávají fanouškům první skutečně konkrétní představu o tom, jak budou vozy nové éry vypadat a jak se konstrukční filozofie oproti současnosti mění.
Nové vizualizace vznikly na základě aktuálně revidovaných technických pravidel FIA a potvrzují, že konstrukční filozofie vozů se výrazně mění. Klíčovou novinkou je zavedení aktivní aerodynamiky, která nahrazuje dosavadní statické profily DRS a umožní měnit nastavení křídel v průběhu celého okruhu podle potřeby, například pro vyšší rychlost na rovinkách nebo pro větší přítlak v zatáčkách.
Podle zveřejněných materiálů budou vozy o něco menší a lehčí, s kratším rozvorem a menší šířkou šasi, což má celkově zvýšit jejich agilitu a ovladatelnost na trati. Aerodynamický odpor má klesnout až o 40 % a přítlak se sníží o přibližně 15–30 % oproti současné generaci, což by mělo odbourat negativní vliv „špinavého vzduchu“ a umožnit bližší souboje vozů na trati.
Pirelli a týmy také potvrdily, že pneumatiky zůstanou u 18palcového rozměru, i když budou užší, aby se snížila celková hmotnost a odpor. Tento prvek byl předmětem diskuse už dříve, protože původní úvahy o návratu k 16palcovým kolům nakonec neprošly. Úprava šířky pneumatik zároveň reflektuje širší snahu o zlepšení efektivity a celkových jízdních parametrů vozů.
Vedle vizuálních změn přichází i výrazná reforma terminologie, kterou F1 a FIA představily společně s technickými detaily. Systém dříve označovaný pojmy jako X-mode, Z-mode či Manual Override Mode byl nahrazen přehlednějšími výrazy, které mají jasněji popisovat funkci jednotlivých režimů a zároveň být srozumitelné i pro nové fanoušky.
Nejdůležitější z nových termínů je „Overtake Mode“, který plně nahradí klasické DRS. Tento režim umožní jezdcům, kteří se nachází méně než sekundu za vozem před sebou, aktivovat dodatečnou elektrickou energii k usnadnění předjížděcího manévru. Funkce může být využita buď jednorázově, nebo rozprostřena na celou délku okruhu podle taktických potřeb jezdce.
Další novinkou je „Boost Mode“, který představuje plně ovládané uvolnění maximálního výkonu z hybridní soustavy (spalovací motor + baterie) a může být používán jak útočně, tak defenzivně k posílení výkonu kdykoli během kola, pokud to stav baterie umožní. Tento element klade větší důraz na strategické nasazení energie ze strany jezdců a přidává nový rozměr řízení závodu.
Součástí nové terminologie je také „Recharge“, tedy režim, během kterého se baterie dobíjí zpět energií získanou při brzdění nebo snížením plynu, čímž se posiluje důležitost hybridních systémů ve strategii závodu. Režimy Straight Mode a Corner Mode specifikují aerodynamické konfigurace pro roviny a zatáčky, což má zjednodušit pochopení aktivní aerodynamiky pro fanoušky i mediální komentátory.
Nová terminologie, kterou připravovaly i fanouškovské fokusní skupiny, má za cíl zpřehlednit technické novinky ve Formuli 1 nejen pro odborníky a týmy, ale i pro běžné fanoušky. Jedná se o jednu z největších změn v technice a pojmenování v moderní historii F1, která může významně ovlivnit, jak týmy plánují závody, a zároveň zlepšit zážitek diváků.
