Maurizio Arrivabene upozorňuje na hranici napětí mezi Lewisem Hamiltonem a Ferrari

Lewis Hamilton v Kataru
Lewis Hamilton v Kataru, foto: Scuderia Ferrari
Josef Mráček DNES 13:03
Sdílej:

Maurizio Arrivabene varoval, že Lewis Hamilton posíláním podrobných „dokumentací“ Ferrari může naznačovat, že jeho vztah s týmem je napjatý. Takový krok často signalizuje, že komunikace a důvěra mezi jezdcem a týmem jsou ohroženy.

Maurizio Arrivabene, bývalý šéf Ferrari, vyvolal diskuzi o budoucnosti Lewise Hamiltona ve Ferrari, když naznačil, že rozsáhlé dokumenty, které sedminásobný mistr světa posílá týmu, by mohly být známkou napětí. „Sebastian Vettel také posílal podobné materiály. Psalo se, mluvilo se a sdílelo vše, ale často to mělo jen malý praktický efekt,“ uvedl Arrivabene pro Sky Sports Italy a varoval, že pokud jezdec začne zasahovat do práce inženýrů, může to oslabit tradiční týmovou spolupráci.

Hamilton se ke své aktivitě s dokumenty vyjádřil už v létě, kdy po Velké ceně Británie vysvětloval: „Měl jsem spoustu schůzek s vedením týmu, seděl jsem s Johnem, Benedettem a Fredem Vasseurem a s šéfy vývoje auta, probírali jsme motor, přední a zadní zavěšení pro příští sezónu. Posílal jsem dokumenty průběžně během sezony, abych pomohl týmu zlepšit auto.“ Hamiltonovo úsilí ukazuje jeho snahu aktivně přispět k vývoji monopostu, i když jeho role podle Arrivabeneho může zasahovat do kompetencí inženýrů.

Arrivabene zdůraznil, že skutečná práce začíná až na trati. „Jezdci stráví dva či tři dny v simulátoru a získají obecný přehled, ale ďábel je v detailech. Když je auto na trati, jezdec musí poskytovat relevantní zpětnou vazbu, aby inženýři mohli cíleně zlepšovat vůz, obzvlášť tam, kde je potenciál.“ Podle něj nadměrné zasahování do technických detailů může znamenat konec hladké spolupráce mezi jezdcem a týmem.

Adrian Newey v Monaku

Prezident Hondy prozradil detaily práce s Adrianem Neweym na novém voze

Na druhou stranu Ferrari se snaží situaci uklidnit. Šéf závodního inženýrství Matteo Togninalli nedávno uvedl, že vztah Hamiltona s týmem není tak napjatý, jak by se mohlo zdát, a Brit i nadále hraje významnou roli při vývoji vozu. Kombinace Hamiltonovy angažovanosti a citlivého přístupu Ferrari k interním procesům zatím udržuje komunikaci otevřenou, přestože Arrivabeneho komentáře upozorňují na možné napětí, pokud se hranice mezi jezdcem a inženýry začnou rozmazávat.

Celá situace připomíná zkušenosti se Sebastianem Vettelem v letech 2015 až 2020, kdy také posílal týmové dokumenty, které podle Arrivabeneho nevedly k podstatnému zlepšení, a je otázkou, zda Hamiltonův přístup povede k efektivnějším výsledkům nebo naopak zkomplikuje vztahy uvnitř Maranella.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Ferrari Lewis Hamilton Frederic Vasseur
Stalo se
Novinky
Carlos Sainz a Lando Norris

Lando Norris světovým šampionem: Carlos Sainz vysvětluje, proč jeho přístup funguje

Lando Norris oslavil svůj premiérový titul mistra světa ve Formuli 1 při závěrečném závodě sezony v Abu Dhabi, přičemž jeho výkon ocenili i samotní soupeři.

Novinky
Lewis Hamilton v Kataru

Maurizio Arrivabene upozorňuje na hranici napětí mezi Lewisem Hamiltonem a Ferrari

Maurizio Arrivabene varoval, že Lewis Hamilton posíláním podrobných „dokumentací“ Ferrari může naznačovat, že jeho vztah s týmem je napjatý. Takový krok často signalizuje, že komunikace a důvěra mezi jezdcem a týmem jsou ohroženy.

Novinky
Adrian Newey v Monaku

Prezident Hondy prozradil detaily práce s Adrianem Neweym na novém voze

Koji Watanabe, prezident Honda Racing Corporation, prozradil, že jeho debaty se záhy nastupujícím šéfem Aston Martinu Adrianem Neweym jsou často velmi živé a intenzivní. Diskuse podle něj slouží k hledání optimálních řešení a posouvání týmu vpřed.

Novinky
Lando Norris vyhrál Velkou cenu Brazílie 2025

McLaren odhalil motivační zprávu pro Landa Norrise, Red Bull pokutován

McLaren před závěrečnou Velkou cenou sezony zvolil neobvyklý způsob, jak podpořit svého jezdce Landa Norrise. Na startovní pásku se objevila drobná, osobní zpráva, která měla Norrisovi dodat klid a motivaci v okamžiku, kdy šlo o hodně.

Novinky
Max Verstappen v Mexiku

Max Verstappen nezahálí: Po sezóně F1 opět usedl za volant závodního vozu

Max Verstappen se ani po skončení sezóny F1 nezastavil a už se objevil za volantem závodního vozu. Zdá se, že jeho vášeň pro rychlost stále hoří naplno.

Novinky
Letecký pohled na okruh v Portimau

Portugalsko se vrací do kalendáře Formule 1

Formule 1 se po letech vrací na portugalskou půdu. Fanoušky čeká návrat atraktivní destinace, která se v sezonách 2027 a 2028 znovu objeví v kalendáři královny motorsportu. 

Novinky
Charles Leclerc v Brazílii

Charles Leclerc varuje Ferrari: Příští sezona bude klíčová

Charles Leclerc se ohlíží za sezonou 2025 s kombinací spokojenosti a kritického pohledu. Poté přinesl svůj pohled na budoucnost.
Novinky
Lewis Hamilton v Brazílii

Analýza první sezony Lewise Hamiltona ve Ferrari: Výzvy, adaptace a zklamání

První sezona Lewise Hamiltona ve Ferrari byla poznamenána výzvami a adaptací na nový tým, přičemž výrazné úspěchy se objevily jen zřídka. Insideři odhalili, jaký je skutečný stav vztahů a atmosféra uvnitř týmu.
Novinky
Česká loterijní společnost Allwyn a tým McLaren v pražských Holešovicích oslavily úspěšný rok

OBRAZEM: Holešovice se staly centrem Formule 1. Fanoušci mohli nahlédnout do zákulisí McLarenu

Třídenní akce McLaren F1 Teamu a společnosti Allwyn proměnila pražské Holešovice v interaktivní centrum Formule 1. Fanouškům nabídla bezplatný a otevřený pohled do světa F1.
Novinky
Oliver Turvey při testech s McLarenem v Bahrajnu

Honda zveřejnila zvuk pohonné jednotky pro sezonu 2026

Honda Racing poprvé poodhalila zvukovou identitu své pohonné jednotky pro Formuli 1 od roku 2026. Krátká zvuková ukázka nabízí autentický náhled na to, jaký projev budou mít monoposty nové generace
Novinky
Lando Norris si na galavečeru FIA převzal vítěznou trofej

Galavečer FIA v Taškentu: Lando Norris oficiálně převzal mistrovskou trofej

Lando Norris převzal v Taškentu trofej za titul mistra Formule 1 v sezóně 2025. Ceremoniál završil jeho úspěšnou sezonu a oslavil triumf McLarenu v Poháru konstruktérů.

Novinky
Mohammed Ben Sulayem

Ben Sulayem znovu zvolen prezidentem FIA. Volby provázela kontroverze

Dosavadní prezident FIA si zajistil další čtyřleté funkční období v čele federace. Pokračuje tak kontinuita vedení jedné z klíčových institucí světového motorsportu.