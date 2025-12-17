Maurizio Arrivabene varoval, že Lewis Hamilton posíláním podrobných „dokumentací“ Ferrari může naznačovat, že jeho vztah s týmem je napjatý. Takový krok často signalizuje, že komunikace a důvěra mezi jezdcem a týmem jsou ohroženy.
Maurizio Arrivabene, bývalý šéf Ferrari, vyvolal diskuzi o budoucnosti Lewise Hamiltona ve Ferrari, když naznačil, že rozsáhlé dokumenty, které sedminásobný mistr světa posílá týmu, by mohly být známkou napětí. „Sebastian Vettel také posílal podobné materiály. Psalo se, mluvilo se a sdílelo vše, ale často to mělo jen malý praktický efekt,“ uvedl Arrivabene pro Sky Sports Italy a varoval, že pokud jezdec začne zasahovat do práce inženýrů, může to oslabit tradiční týmovou spolupráci.
Hamilton se ke své aktivitě s dokumenty vyjádřil už v létě, kdy po Velké ceně Británie vysvětloval: „Měl jsem spoustu schůzek s vedením týmu, seděl jsem s Johnem, Benedettem a Fredem Vasseurem a s šéfy vývoje auta, probírali jsme motor, přední a zadní zavěšení pro příští sezónu. Posílal jsem dokumenty průběžně během sezony, abych pomohl týmu zlepšit auto.“ Hamiltonovo úsilí ukazuje jeho snahu aktivně přispět k vývoji monopostu, i když jeho role podle Arrivabeneho může zasahovat do kompetencí inženýrů.
Arrivabene zdůraznil, že skutečná práce začíná až na trati. „Jezdci stráví dva či tři dny v simulátoru a získají obecný přehled, ale ďábel je v detailech. Když je auto na trati, jezdec musí poskytovat relevantní zpětnou vazbu, aby inženýři mohli cíleně zlepšovat vůz, obzvlášť tam, kde je potenciál.“ Podle něj nadměrné zasahování do technických detailů může znamenat konec hladké spolupráce mezi jezdcem a týmem.
Na druhou stranu Ferrari se snaží situaci uklidnit. Šéf závodního inženýrství Matteo Togninalli nedávno uvedl, že vztah Hamiltona s týmem není tak napjatý, jak by se mohlo zdát, a Brit i nadále hraje významnou roli při vývoji vozu. Kombinace Hamiltonovy angažovanosti a citlivého přístupu Ferrari k interním procesům zatím udržuje komunikaci otevřenou, přestože Arrivabeneho komentáře upozorňují na možné napětí, pokud se hranice mezi jezdcem a inženýry začnou rozmazávat.
Celá situace připomíná zkušenosti se Sebastianem Vettelem v letech 2015 až 2020, kdy také posílal týmové dokumenty, které podle Arrivabeneho nevedly k podstatnému zlepšení, a je otázkou, zda Hamiltonův přístup povede k efektivnějším výsledkům nebo naopak zkomplikuje vztahy uvnitř Maranella.
Lando Norris oslavil svůj premiérový titul mistra světa ve Formuli 1 při závěrečném závodě sezony v Abu Dhabi, přičemž jeho výkon ocenili i samotní soupeři.
Koji Watanabe, prezident Honda Racing Corporation, prozradil, že jeho debaty se záhy nastupujícím šéfem Aston Martinu Adrianem Neweym jsou často velmi živé a intenzivní. Diskuse podle něj slouží k hledání optimálních řešení a posouvání týmu vpřed.
McLaren před závěrečnou Velkou cenou sezony zvolil neobvyklý způsob, jak podpořit svého jezdce Landa Norrise. Na startovní pásku se objevila drobná, osobní zpráva, která měla Norrisovi dodat klid a motivaci v okamžiku, kdy šlo o hodně.
Max Verstappen se ani po skončení sezóny F1 nezastavil a už se objevil za volantem závodního vozu. Zdá se, že jeho vášeň pro rychlost stále hoří naplno.
Formule 1 se po letech vrací na portugalskou půdu. Fanoušky čeká návrat atraktivní destinace, která se v sezonách 2027 a 2028 znovu objeví v kalendáři královny motorsportu.
Charles Leclerc se ohlíží za sezonou 2025 s kombinací spokojenosti a kritického pohledu. Poté přinesl svůj pohled na budoucnost.
První sezona Lewise Hamiltona ve Ferrari byla poznamenána výzvami a adaptací na nový tým, přičemž výrazné úspěchy se objevily jen zřídka. Insideři odhalili, jaký je skutečný stav vztahů a atmosféra uvnitř týmu.
Třídenní akce McLaren F1 Teamu a společnosti Allwyn proměnila pražské Holešovice v interaktivní centrum Formule 1. Fanouškům nabídla bezplatný a otevřený pohled do světa F1.
Honda Racing poprvé poodhalila zvukovou identitu své pohonné jednotky pro Formuli 1 od roku 2026. Krátká zvuková ukázka nabízí autentický náhled na to, jaký projev budou mít monoposty nové generace
Lando Norris převzal v Taškentu trofej za titul mistra Formule 1 v sezóně 2025. Ceremoniál završil jeho úspěšnou sezonu a oslavil triumf McLarenu v Poháru konstruktérů.
Dosavadní prezident FIA si zajistil další čtyřleté funkční období v čele federace. Pokračuje tak kontinuita vedení jedné z klíčových institucí světového motorsportu.