»GP Miami« Charles Leclerc se opřel do Ferrari: Jel jsem dobře! Ale, ať dělám cokoliv, Ferrari je příliš pomalé

Sobotní program Formule 1 na okruhu v Miami přinesl pro tým Ferrari sérii nezdarů. Charles Leclerc se po nehodě ve sprintu snažil zabojovat v kvalifikaci, ale osmým místem si radost neudělal. „Jel jsem dobře. Měl jsem pocit, že z auta dostávám maximum. Ale přináší to jen osmá místa nebo něco podobného,“ postěžoval si monacký jezdec.

Jeho týmový kolega Lewis Hamilton skončil dokonce až na 12. příčce, což je pro sedminásobného mistra světa mimořádně slabý výsledek. Oba jezdci se tak na startovním roštu hlavního závodu ocitnou daleko za vedoucími vozy Red Bullu a McLarenu.

Leclerc se netajil frustrací z výkonu vozu. „Prostě nejsme rychlí, ať děláme s autem cokoliv. Zkoušíme různé jízdní styly, ale nemáme takový přítlak jako ostatní. Je to frustrující,“ uvedl podle serveru Motorsport.com. Ferrari podle něj v současné konfiguraci nestačí konkurenci na pomalých technických tratích, jakou je právě Miami.

Trať podle Leclerca jen podtrhla slabiny aktuálního monopostu. „Je tu hodně pomalých zatáček a ty nám nesedí. Oba vozy Williamsu skončily před námi. Myslím, že to jasně ukazuje, kde zaostáváme,“ uvedl. Přesto svůj výkon hodnotí pozitivně. „Jsem spokojený s tím, co jsem předvedl. Problém není v jízdě, ale v autě.“

Do sobotního sprintu Leclerc kvůli nehodě vůbec nenastoupil. Tvrdí, že rozhodnutí vyjet v dešti na středně mokrých pneumatikách typu Inter byla chyba, která ovlivnila i následný vývoj dne. „To byla první chyba. Musíme se jako tým podívat, co jsme udělali špatně,“ řekl. Neúčast ve sprintu mu ztížila přípravu na kvalifikaci, ale hlavní důvod neúspěchu vidí jinde.

„Nemyslím si, že to byl ten klíčový faktor. Neodjeli jsme sice tolik kol, ale i tak si nemyslím, že bychom dnes mohli být výrazně výš. Problém je, že auto prostě není dost rychlé,“ uzavřel Leclerc.