Gianpiero Lambiase dostal od Red Bullu k přestupu zelenou, prozradil Jos Verstappen

Max Verstappen a inženýr Gianpiero Lambiase, foto: Red Bull Content Pool
Josef Mráček DNES 17:19
Jos Verstappen odhalil zákulisí odchodu Gianpiera Lambiaseho do McLarenu a uvedl, že o jeho přesunu věděl už nějakou dobu. Zároveň naznačil, že rozhodnutí ovlivnil i tábor Max Verstappena.

Odchod dlouholetého závodního inženýra Gianpiero Lambiase z Red Bull Racing do McLarenu výrazně zahýbal děním ve Formuli 1 a znovu otevřel otázky ohledně budoucnosti Max Verstappena. Jejich spolupráce totiž v posledních letech patřila k hlavním důvodům úspěchu týmu.

McLaren ve čtvrtek oficiálně potvrdil příchod Gianpiero Lambiase, čímž ukončil spekulace. Do svého vedení tak získává zkušeného odborníka, který sehrál klíčovou roli v dominantní éře Red Bullu.

O Lambiaseho přitom nebyl zájem jen ve Wokingu. Podle informací ze zákulisí jednal také s Aston Martinem, nakonec se ale rozhodl pro McLaren, kde by měl zastávat pozici šéfa závodních operací.

Jeho příchod však není otázkou nejbližší doby. McLaren uvedl, že Lambiase nastoupí nejpozději v roce 2028, až mu vyprší smlouva u Red Bullu. Do té doby tak bude ještě pokračovat ve spolupráci s Maxem Verstappenem.

Za poslední dekádu si Lambiase s Verstappenem vybudovali silné pracovní i osobní pouto. Společně slavili první vítězství při Velké ceně Španělska 2016 a stáli u zrodu dominantního období, během kterého Verstappen získal čtyři mistrovské tituly v řadě v letech 2021 až 2024.

Gianpiero Lambiase

Zak Brown reaguje na příchod Gianpiera Lambiaseho: McLaren věří ve společný úspěch

Načasování oznámení působí citlivě i proto, že Max Verstappen v poslední době otevřeně zpochybňuje svou budoucnost ve Formuli 1. Naznačil, že připravované technické změny pro rok 2026 ho příliš nepřitahují a mohou ovlivnit jeho rozhodnutí, zda v šampionátu pokračovat.

Přitom ještě dříve mluvil velmi jednoznačně o tom, jak zásadní je pro něj spolupráce s GianPiero Lambiase. Po zisku svého prvního titulu řekl: „Řekl jsem mu, že budu pracovat jen s ním. Jakmile skončí on, skončím i já.“ Tím tehdy jasně ukázal, jak silné pouto mezi nimi existovalo.

Dnes už ale jeho okolí situaci vidí realističtěji. Jos Verstappen říká, že jeho syn je schopný pokračovat i bez svého dlouholetého inženýra.

„Víme o tom už delší dobu a znali jsme i načasování,“ uvedl Jos Verstappen. „Ještě rok a půl až dva spolu budou pracovat. Je to pro něj velká příležitost a chápeme to. Řekli jsme mu: musíš do toho jít a chytit to oběma rukama.“

Zároveň dodal, že nyní bude klíčové, jak situaci zvládne tým Red Bull Racing: „Je na týmu, aby našel jeho nástupce. Uvidíme, jak to dopadne.“

Na otázku, zda může odchod Lambiaseho ovlivnit Maxovu budoucnost, reagoval smířlivě: „Myslím, že se věci změnily. Po čtyřech titulech toho spolu dokázali hodně. Konečné rozhodnutí je na Maxovi, ale myslím si, že bude pokračovat.“

Z McLarenu mezitím zaznívá spokojenost. Generální ředitel Zak Brown potvrdil, že Lambiase zapadne do struktury pod vedením Andrea Stella a uvedl: „Jsem rád, že se k nám připojí jako šéf závodních operací. Přichází do silného týmu a těším se, čeho společně dosáhneme.“

