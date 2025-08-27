McLaren mění jméno: s Mastercard vstupují společně do nové éry

McLaren oznámil, že tým ponese od následující sezony název McLaren Mastercard F1 Team, čímž Mastercard posiluje své partnerství a angažovanost v týmu. Nové partnerství přináší nejen finanční podporu, ale i příležitosti pro technologické inovace a fanouškovské projekty.
McLaren oznamuje zásadní posun ve svém partnerství s Mastercard, který od sezony 2026 povede k oficiálnímu pojmenování týmu jako McLaren Mastercard Formula 1 Team. Platební gigant tím zvyšuje svou angažovanost u světových šampionů a přináší do vztahu prvky, které přesahují tradiční sponzorství.
Mastercard a McLaren uzavřeli první víceletou spolupráci teprve v červenci 2024, nyní se však partnerství rozšiřuje do nových oblastí. „Chceme nabídnout fanouškům víc než jen logo na autě. Naším cílem je přiblížit je týmu a vytvořit unikátní zážitky,“ uvedl CEO McLarenu Zak Brown.
Součástí nového partnerství bude program Team Priceless, který fanouškům umožní například sledovat tým z bezprostřední blízkosti, absolvovat hot-laps na okruhu nebo se setkat s jezdci Landem Norrisem a Oscarem Piastrem. „Není nikdo důležitější než naši úžasní fanoušci. Nemohu být nadšenější, že s Mastercard otevíráme tuto novou kapitolu a nabídneme jim ještě víc zážitků,“ dodal Brown.
Raja Rajamannar, šéf marketingu Mastercard, zdůraznil význam fanoušků v této spolupráci: „Od samého začátku jsme kladli fanoušky do popředí a nyní, když se stáváme oficiálním naming partnerem, posouváme tuto vizi na novou úroveň.“
Podle Rajamannara McLaren symbolizuje špičku inovací, preciznosti a výkonu, což odpovídá hodnotám Mastercard. Program Team Priceless má tyto principy přenést na fanoušky a nabídnout jim jedinečné zážitky během celé sezony i v dalších letech.
Nové partnerství přináší McLarenu také první korporátní titulní sponzorství od roku 2013, kdy tým závodil pod názvem Vodafone McLaren Mercedes. Mezi lety 2015 a 2017 tým fungoval jako McLaren-Honda, ale nyní se vrací s plnohodnotným titulním partnerem.
„Mastercard je fantastický partner, který sdílí naše hodnoty a vášeň, a jejich podpora nám poskytuje ideální odrazový můstek, abychom mohli pokračovat v posunu jak na trati, tak mimo ni,“ uzavřel Brown. Sezóna 2026 tak slibuje nejen závodní drama, ale i řadu unikátních zážitků pro fanoušky po celém světě.
Sergio Pérez po bolestném konci v Red Bullu našel novou motivaci a v roce 2026 se vrátí do Formule 1 jako jezdec nováčka Cadillac. Zkušený Mexičan tak dostane šanci na restart kariéry i podíl na budování ambiciózního projektu od základů.
Sergio Pérez po těžkém konci u Red Bullu strávil letošní rok pauzou, aby si odpočinul a zhodnotil svou kariéru, než se vrátí do F1 s Cadillacem. Mexický pilot je přesvědčen, že díky tréninku a plánovanému testování bude připraven podávat výkony od prvního závodu sezony 2026.
Alex Brundle označil angažování Valtteriho Bottase a Sergia Péreze za správný krok pro Cadillac, i když by rád viděl místo pro mladého nebo amerického jezdce.
Generální ředitel týmu Cadillac F1 Dan Towriss se vyjádřil k spekulacím ohledně možného přesunu Christiana Hornera, zdůrazňujíc, že tým je plně zaměřen na budování vlastního projektu.
Jolyon Palmer se zastal Lewise Hamiltona a tvrdí, že jeho výkony nevypadají špatně kvůli nedostatku rychlosti, ale kvůli sérii drobných chyb, které ovlivnily výsledky.
Cadillac oficiálně oznámil, že jeho piloty pro debut v F1 v roce 2026 budou Sergio Pérez a Valtteri Bottas. Tým sází na tuto zkušenou dvojici, aby co nejlépe zvládl náročný vstup do světového šampionátu.
Andrea Stella očekává, že druhá polovina sezony 2025 bude pro McLaren mnohem náročnější, zejména kvůli rostoucí síle soupeřů, především Ferrari. Po dominanci v první polovině roku si tým nemůže dovolit polevit a musí být připraven na tvrdý boj o každý bod.
Zkušený pilot Formule 1 Sergio Pérez se spojí s Valtterim Bottasem, když Cadillac nasadí tuto zkušenou dvojici do své debutové sezony v roce 2026.
Emerson Fittipaldi Jr., syn legendárního šampiona Formule 1, přiznal, že jeho obdiv k Maxu Verstappenovi se zrodil během kontroverzního finále sezony 2021 v Abú Dhabí.
Jolyon Palmer míní, že těsný bodový rozdíl mezi Landem Norrisem a Oscarem Piastrim není jen odrazem jejich výkonů, ale i výsledkem štěstí. Podle něj Norrisovi v několika případech výrazně pomohly okolnosti, které mu umožnily zůstat v těsném kontaktu s týmovým kolegou.
James Allison varuje, že i po změně pravidel v roce 2026 zůstanou pneumatiky hlavním limitem výkonu monopostů. Podle něj bude strategie a práce s degradací klíčovější než samotné technické inovace.