McLaren mění jméno: s Mastercard vstupují společně do nové éry

Lando Norris v Maďarsku 2025
Lando Norris v Maďarsku 2025, foto: Michael Zelinka / INCORP images
Josef Mráček VČERA 22:01
McLaren oznámil, že tým ponese od následující sezony název McLaren Mastercard F1 Team, čímž Mastercard posiluje své partnerství a angažovanost v týmu. Nové partnerství přináší nejen finanční podporu, ale i příležitosti pro technologické inovace a fanouškovské projekty.

McLaren oznamuje zásadní posun ve svém partnerství s Mastercard, který od sezony 2026 povede k oficiálnímu pojmenování týmu jako McLaren Mastercard Formula 1 Team. Platební gigant tím zvyšuje svou angažovanost u světových šampionů a přináší do vztahu prvky, které přesahují tradiční sponzorství.

Mastercard a McLaren uzavřeli první víceletou spolupráci teprve v červenci 2024, nyní se však partnerství rozšiřuje do nových oblastí. „Chceme nabídnout fanouškům víc než jen logo na autě. Naším cílem je přiblížit je týmu a vytvořit unikátní zážitky,“ uvedl CEO McLarenu Zak Brown.

Součástí nového partnerství bude program Team Priceless, který fanouškům umožní například sledovat tým z bezprostřední blízkosti, absolvovat hot-laps na okruhu nebo se setkat s jezdci Landem Norrisem a Oscarem Piastrem. „Není nikdo důležitější než naši úžasní fanoušci. Nemohu být nadšenější, že s Mastercard otevíráme tuto novou kapitolu a nabídneme jim ještě víc zážitků,“ dodal Brown.

Raja Rajamannar, šéf marketingu Mastercard, zdůraznil význam fanoušků v této spolupráci: „Od samého začátku jsme kladli fanoušky do popředí a nyní, když se stáváme oficiálním naming partnerem, posouváme tuto vizi na novou úroveň.“

Podle Rajamannara McLaren symbolizuje špičku inovací, preciznosti a výkonu, což odpovídá hodnotám Mastercard. Program Team Priceless má tyto principy přenést na fanoušky a nabídnout jim jedinečné zážitky během celé sezony i v dalších letech.

Nové partnerství přináší McLarenu také první korporátní titulní sponzorství od roku 2013, kdy tým závodil pod názvem Vodafone McLaren Mercedes. Mezi lety 2015 a 2017 tým fungoval jako McLaren-Honda, ale nyní se vrací s plnohodnotným titulním partnerem.

„Mastercard je fantastický partner, který sdílí naše hodnoty a vášeň, a jejich podpora nám poskytuje ideální odrazový můstek, abychom mohli pokračovat v posunu jak na trati, tak mimo ni,“ uzavřel Brown. Sezóna 2026 tak slibuje nejen závodní drama, ale i řadu unikátních zážitků pro fanoušky po celém světě.

