Max Verstappen po Nordschleife zvýšil svoji hodnotu: Zak Brown ho má v hledáčku

Zak Brown naznačil, že spolupráce Maxe Verstappena s McLarenem v budoucnu není vyloučená, zejména po návratu týmu do vytrvalostních závodů v roce 2027.
Zak Brown opět rozvířil spekulace o budoucnosti Maxe Verstappena, když naznačil, že spolupráce s McLarenem nemusí být vyloučená. „Max je skvělý jezdec, čtyřnásobný šampion z dobrého důvodu. A kdo ví, možná jednou…,“ řekl šéf britského týmu pro De Telegraaf.
Verstappen se po čtyřech po sobě jdoucích titulech mezi lety 2021 a 2024 etabloval jako jeden z největších talentů v historii Formule 1. Jeho poslední vítězství v Monze, kdy přerušil dominanci McLarenu, jen potvrdilo jeho mimořádné schopnosti a rychlost na trati.
Mimo trať Formule 1 si Verstappen také ověřuje své dovednosti v GT vozech. Pod pseudonymem Franz Hermann zajel rekordní kolo na legendární Nordschleife, a to během pauzy mezi závody v Monze a Baku. Tento výkon ukázal, že jeho talent přesahuje hranice F1.
Verstappen si mezitím zajistil licenci Permit A, která mu umožní startovat v závodě 24 hodin Nürburgringu v roce 2026. „Rád bych měl Maxe jako týmového kolegu ve vytrvalostních závodech. Ukázal, že i tam dokáže být neskutečně rychlý,“ komentoval Brown jeho schopnosti s nadsázkou.
Brown však nebral téma jen na lehkou váhu. Naznačil, že možnost, aby se Verstappen stal součástí McLarenu, není pouze fantazií. McLaren se od roku 2027 vrátí do mistrovství světa vytrvalostních závodů v kategorii Hypercar, což by mohlo vytvořit logickou cestu ke spolupráci.
I když Verstappen oficiálně zůstává u Red Bullu i na rok 2026, budoucí změny v technických pravidlech a první vlastní motor týmu z Milton Keynes mohou přinést zásadní změny v pořadí sil. Pokud by Red Bull nezvládl přechod do nové éry, spekulace o Verstappenově případném odchodu se opět objeví.
McLaren momentálně dominuje a míří k zisku obou titulů v roce 2025, což z něj činí atraktivní alternativu, pokud by Verstappen někdy hledal novou výzvu mimo F1. „Práce s našimi jezdci mě vždy baví. A s Maxem? Možná jednoho dne…,“ nechal Brown otevřená vrátka budoucí spolupráci.
Verstappen sám prozradil, že závody na Nordschleife pro něj byly velkou výzvou i zkušeností. „Bylo skvělé vyzkoušet si různé podmínky od sucha po déšť, získal jsem zkušenosti s přilnavostí i startem závodu. Jet tady 24hodinovku v GT3 by bylo úžasné,“ přiznal. Je zřejmé, že jeho budoucnost může nabídnout nečekané spojení s McLarenem nejen ve Formuli 1.
