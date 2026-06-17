Ferrari v Barceloně výrazně zamíchalo pořadím sil ve F1. Díky rozsáhlým vylepšením získal Lewis Hamilton své první vítězství za italský tým a ukončil dominanci Mercedesu. George Russell upozornil, že o boji o titul letos rozhodne především rychlost vývoje monopostů a nasazování nových dílů.
Ferrari udělalo v Barceloně výrazný krok vpřed díky rozsáhlému balíčku aerodynamických úprav. Nové díly se okamžitě promítly do výkonnosti vozu a tým se poprvé v sezoně zařadil mezi nejrychlejší na startovním roštu. Výsledkem bylo vítězství Lewise Hamiltona, které naznačilo, že italská stáj může být v dalších závodech pravidelným soupeřem Mercedesu.
George Russell po závodě připustil, že Ferrari udělalo významný pokrok, zároveň ale varoval před unáhlenými závěry. Podle britského jezdce bude potřeba sledovat vývoj během několika dalších podniků, protože rozdíly mezi týmy se v současné fázi sezony mohou velmi rychle měnit.
Russell zdůraznil, že tempo vývoje je letos mimořádně vysoké. „Lewis je momentálně přede mnou v šampionátu. Musíme počkat na několik dalších závodů. Ferrari sem přivezlo velký balík vylepšení a vývoj je nyní u všech týmů velmi rychlý. Kdo bude přinášet upgrady nejdříve, ten získá výhodu,“ uvedl jezdec Mercedesu.
Mercedes vstoupil do nové éry pravidel ve velmi silné formě a dlouhou dobu určoval tempo celého startovního pole. Barcelona však ukázala, že konkurence začíná ztrátu stahovat a že dosavadní dominance německého týmu nemusí být samozřejmostí po zbytek sezony.
Velkou pozornost na sebe strhl Lewis Hamilton, který oslavil své první vítězství po přestupu do Ferrari. Brit po závodě neskrýval emoce a přiznal, že triumf v červených barvách pro něj znamená něco mimořádného. Podle jeho slov má vítězství s Ferrari jedinečnou hodnotu a představuje splnění významného kariérního cíle.
Analýzy zahraničních médií zároveň naznačují, že Ferrari neuspělo pouze díky strategii či průběhu závodu. Tempo vozu bylo během víkendu konkurenceschopné a Hamilton dokázal držet vysokou rychlost v rozhodujících fázích závodu, což potvrzuje, že zlepšení výkonnosti je skutečné.
Russell připomněl, že podobné změny ve výkonnosti jednotlivých týmů byly letos vidět už několikrát. V některých závodech dominoval McLaren, jindy měl navrch Mercedes a nyní se do popředí dostalo Ferrari. Právě proto se podle něj nemá smysl soustředit na průběžné pořadí a důležitější je vytěžit maximum z každého závodního víkendu.
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