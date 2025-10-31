George Russell odhaluje detaily ohledně své smlouvy v Mercedesu

George Russell
George Russell, foto: Mercedes AMG F1 Team
Josef Mráček VČERA 12:42
George Russell po podpsisu nové smlouvy s Mercedesem prozradil detaily i ohledně jeho manažeerského týmu.

George Russell po dlouhém období spekulací konečně potvrdil, že jeho budoucnost u Mercedesu je jistá a vztah s Totem Wolffem zůstává pevný. „Ano, tým se o mě stále stará,“ řekl Russell pro Sky F1 a dodal, že je velmi spokojený s výsledkem jednání. „Kdybych nebyl, smlouvu bych nepodepsal. Jsem šťastný. Opravdu šťastný.“

Britský jezdec rovněž upřesnil, že jeho nová smlouva obsahuje klauzuli, která automaticky prodlouží kontrakt na sezonu 2027, pokud dosáhne stanovených výkonů v roce 2026. „Je to něco, co jsem dosud veřejně neřekl, ale sedadlo na rok 2027 mám ve svých rukou. Nebudu být nikým strháván,“ uvedl pro The Telegraph.

Nová dohoda ukončila měsíce spekulací o jeho budoucnosti, během nichž se objevovaly dohady, že Mercedes mohl zvažovat příchod Maxe Verstappena z Red Bullu. Russell sám přiznal, že jednání o Verstappenově potenciálním přestupu „probíhala“ a zpomalila rozhodování o jeho vlastní smlouvě. Verstappen nakonec zůstal u Red Bullu do konce sezóny 2028.

Valtteri Bottas při testu v Mexiku

Valtteri Bottas zpět v akci: Přípravy na Cadillac jsou v plném proudu

George Russell zdůraznil, že jeho hlavní prioritou je vítězství, nikoli peníze nebo sponzorské závazky. „Chci vyhrávat, to je moje číslo jedna,“ řekl.

Pro Russella je klíčový také vztah s Totem Wolffem, který spolu s manželkou Susie a manažerem Harrym Sodenem doprovází jeho kariéru od začátku. „Mohl být přísnější, kdyby chtěl, ale odměňuje ty, kteří odvádějí práci a zajišťuje, aby byli lidé spokojení,“ dodal.

I přes spekulace o změně managementu Russell zůstává pevně u Mercedesu. „Situace se příští rok nebude opakovat. Pokud budu podávat výkony, 100 procentně zůstanu,“ uzavřel.

Nová smlouva potvrzuje stabilitu jeho pozice a jasně vymezuje ambice na nadcházející sezóny, přičemž Britova loajalita k Wolffovi a týmu zůstává nezměněná. Tento krok zároveň Mercedesu poskytuje flexibilitu a uklidňuje spekulace o možných přestupech, zatímco Russell si zajišťuje kontrolu nad svou budoucností ve Formuli 1.

