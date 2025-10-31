George Russell odhaluje detaily ohledně své smlouvy v Mercedesu

George Russell po podpsisu nové smlouvy s Mercedesem prozradil detaily i ohledně jeho manažeerského týmu.
George Russell po dlouhém období spekulací konečně potvrdil, že jeho budoucnost u Mercedesu je jistá a vztah s Totem Wolffem zůstává pevný. „Ano, tým se o mě stále stará,“ řekl Russell pro Sky F1 a dodal, že je velmi spokojený s výsledkem jednání. „Kdybych nebyl, smlouvu bych nepodepsal. Jsem šťastný. Opravdu šťastný.“
Britský jezdec rovněž upřesnil, že jeho nová smlouva obsahuje klauzuli, která automaticky prodlouží kontrakt na sezonu 2027, pokud dosáhne stanovených výkonů v roce 2026. „Je to něco, co jsem dosud veřejně neřekl, ale sedadlo na rok 2027 mám ve svých rukou. Nebudu být nikým strháván,“ uvedl pro The Telegraph.
Nová dohoda ukončila měsíce spekulací o jeho budoucnosti, během nichž se objevovaly dohady, že Mercedes mohl zvažovat příchod Maxe Verstappena z Red Bullu. Russell sám přiznal, že jednání o Verstappenově potenciálním přestupu „probíhala“ a zpomalila rozhodování o jeho vlastní smlouvě. Verstappen nakonec zůstal u Red Bullu do konce sezóny 2028.
George Russell zdůraznil, že jeho hlavní prioritou je vítězství, nikoli peníze nebo sponzorské závazky. „Chci vyhrávat, to je moje číslo jedna,“ řekl.
Pro Russella je klíčový také vztah s Totem Wolffem, který spolu s manželkou Susie a manažerem Harrym Sodenem doprovází jeho kariéru od začátku. „Mohl být přísnější, kdyby chtěl, ale odměňuje ty, kteří odvádějí práci a zajišťuje, aby byli lidé spokojení,“ dodal.
I přes spekulace o změně managementu Russell zůstává pevně u Mercedesu. „Situace se příští rok nebude opakovat. Pokud budu podávat výkony, 100 procentně zůstanu,“ uzavřel.
Nová smlouva potvrzuje stabilitu jeho pozice a jasně vymezuje ambice na nadcházející sezóny, přičemž Britova loajalita k Wolffovi a týmu zůstává nezměněná. Tento krok zároveň Mercedesu poskytuje flexibilitu a uklidňuje spekulace o možných přestupech, zatímco Russell si zajišťuje kontrolu nad svou budoucností ve Formuli 1.
Liam Lawson zažil v úvodu Velké ceny Mexika okamžik, který vyděsil celý paddock. Krátce po startu se ocitl v nečekané a znepokojivé situaci, jež znovu připomněla, jak křehká může být bezpečnost ve Formuli 1.
Bývalý jezdec F1 Christijan Albers zpochybnil, že Lando Norris a Oscar Piastri patří mezi největší talenty současného motorsportu.
Lewis Hamilton se otevřeně podělil o své dojmy z nové kapitoly své kariéry a popsal ji jako mimořádně silný moment.
Po působivém výkonu Olivera Bearmana v Mexiku Martin Brundle vyzdvihl jeho talent a rychlý rozvoj. Podle něj patří mladý Brit mezi jezdce, kteří by mohli zaujmout, pokud se objeví nové šance ve špičkových týmech.
Valtteri Bottas absolvoval 112 kol na okruhu Autódromo Hermanos Rodríguez při testovacím programu s týmem Mercedes. Pro finského závodníka šlo o důležitou příležitost znovu usednout do monopostu Formule 1 před novou sezonou s Cadillacem.
Mexická národní sportovní autorita OMDAI poskytla komentář k události z minulého závodního víkendu, kdy Liam Lawson zažil nebezpečný moment na trati.
Felipe Massa zahájil u londýnského Nejvyššího soudu spor o 82 milionů dolarů kvůli aféře „Crashgate“ z roku 2008.
Lewis Hamilton byl po Velké ceně Mexika zklamaný z desetisekundové penalizace za souboj s Maxem Verstappenem. Podle něj bylo rozhodnutí komisařů zbytečně přísné.
Martin Brundle naznačuje, že start Mexické Grand Prix měl mnohem dramatičtější podtext, než se zdálo. Podle něj si Max Verstappen zasloužil přísný trest, který by jasně vymezil hranice chování na trati, a poukázal tak na nedostatečné rozhodnutí rozhodčích.
Kandidátka na prezidentku FIA Laura Villars oznámila, že obdržela povolení k mimořádnému soudnímu slyšení v Paříži. Tento krok naznačuje další vývoj v napjaté situaci kolem vedení federace.
Lando Norris z McLarenu prozradil, že v posledních závodech nepoužívá jeden z běžných nástrojů na svém palubním displeji během kvalifikace.