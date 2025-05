George Russell hodnotí výkon Mercedesu pozitivně, ale závodní tempo zůstává záhadou

George Russell hodnotí start sezóny Mercedesu jako příjemné překvapení, ale stále má obavy ohledně závodního tempa. Britský pilot se obává, že problémy z Džiddy by se mohly opakovat i v Miami.

George Russell hodnotí dosavadní průběh sezóny Mercedesu pozitivně, přičemž přiznává, že tým dosahuje lepších výsledků, než se původně očekávalo. Britský jezdec, který mluvil během tiskové konference FIA v Miami, ale zároveň zdůraznil, že i když tým dosahuje stabilních výsledků, stále se necítí být přímým konkurentem McLaren.

„Ne, myslím, že to je pravděpodobně lepší, než jsme očekávali před sezónou,“ řekl Russell. „Výkonnost je taková, jakou jsme si představovali, o krok za McLaren a pak těsný souboj s Red Bullem a Ferrari. Daří se nám získávat pódia, ale neznamená to, že jsme automaticky druhý nejrychlejší tým.“

Russell se zaměřil na konzistenci Mercedesu, která je podle něj klíčem k jejich silné formě. „Na průměrném základě jsme asi třetí nejrychlejší tým,“ pokračoval. „Viděli jsme, že Charles měl skvělý závod minulý týden, a Max měl také silné závody v posledních dvou, ale my jsme se prostě drželi konzistentní a sbírali body,“ dodal.

I přes zlepšený start sezóny, Russell nezůstává v euforii a stále zůstává opatrný ohledně výkonu v závodních víkendech. „V Jeddahu jsem pravděpodobně jel rychleji, než to auto a pneumatiky umožňovaly, a pak jsme spadli z výkonnosti jako když se něco zhroutí,“ popsal své pocity z problematického závodu v Saúdské Arábii.

Před víkendem v Miami však Russell neztrácí realismus ohledně možného výkonu svého vozu. „Nebudu si teď moc dělat velké naděje na další silný výsledek, protože co se týče teploty a pneumatik, bude to dost podobné Jeddahu,“ řekl. „Budeme muset počkat a uvidíme, jestli se nějaké poznatky, které jsme získali minulý týden, přenesou do lepšího výkonu,“ dodal.

I když Russell očekává, že Mercedes bude v kvalifikaci konkurenceschopný, závodní tempo je pro něj stále nejasné. „Jsem si jistý, že kvalifikační tempo bude tam, kde bychom ho chtěli mít, ale závodní tempo – tam je stále otázník,“ uzavřel Russell, který stále věří, že tým může najít prostor pro zlepšení v průběhu víkendu.