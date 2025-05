Gasly viní Tsunodu z nehody v Monaku: Podle něj se jí nemohl vyhnout

Pierre Gasly se po incidentu v Monaku, který ukončil jeho závod, opřel do týmového kolegy Yukiho Tsunody, kterého obvinil ze změny směru při brzdění, což je ve Formuli 1 považováno za vysoce nebezpečný manévr. Kolize se odehrála při pokusu o předjíždění v ikonické šikaně po výjezdu z tunelu, kde Gasly narazil do Tsunody. Přestože televizní přenos zachytil jeho rádiovou zprávu „nemám brzdy“, francouzský jezdec později upřesnil, že šlo o větu vytrženou z kontextu. „Brzdy jsem měl. Yuki udělal chybu před tunelem a já se mu přiblížil,“ vysvětlil pro Motorsport.com.

Gasly podrobně popsal, že Tsunoda v předchozích kolech vždy brzdil na pravé straně, tedy v ideální stopě. V daném kole se však situace změnila. „Rozhodl jsem se zůstat vlevo, protože jsem byl velmi blízko. On ale začal brzdit vlevo, tak jsem se přesunul vpravo a pak se vrátil zpět na závodní stopu,“ líčil. „Byl jsem už na brzdách a neměl jsem kam uhnout. Tady musíte zůstat na své stopě, pro dva vozy tu stejně není místo.“

Gasly rovněž naznačil, že Tsunodovo chování na trati nebylo férové. „Můžete bránit pozici, ale nemůžete zavírat dveře na jednu stranu a pak okamžitě i na druhou. Je to trať, kde je to extrémně těžké a čekáte, že soupeř nechá aspoň trochu prostoru.“ Přesto dodal, že očekává, že si to s japonským jezdcem vyříkají: „Určitě si o tom promluvíme, ale nemyslím, že to byl jeho nejlepší moment.“

Když se Tsunoda dozvěděl, že Gasly jeho jízdu označil za „roztěkanou“, reagoval se zjevným překvapením. „Cože? Nemyslím si, že jsem udělal něco špatně,“ ohradil se. „Dělal bych to stejně znovu, byl jsem nalepený na zdi. Věděl jsem, že se mě pokusí předjet, a nechtěl jsem se pohnout při brzdění.“

Víkend v Monaku byl pro Alpine plný komplikací. Kromě nešťastné kolize Gaslyho s Cunodou tým trápily i problémy v kvalifikaci, Gasly odstartoval až z osmnácté pozice a nováček Franco Colapinto z úplného chvostu pole. Už před závodem ale Gasly upozorňoval, že úzké a technické monacké uličky nejsou pro jejich monopost A525 příliš vhodné. „Je to trať, která odhaluje slabiny vozu, zejména při jízdě přes nerovnosti a obrubníky,“ vysvětlil. „V těchto podmínkách našemu autu chybí potřebná přizpůsobivost.“

Přesto zůstává optimistický. Věří, že na příští zastávce ve Španělsku přijde zlepšení. „Barcelona by nám měla sedět víc. Jsou tam rychlé zatáčky a hladší povrch, takže očekávám lepší výsledek.“