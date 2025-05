Hamiltonova pátá příčka v Monaku? Stella věří v ještě větší úspěch

Andrea Stella, šéf týmu McLaren, otevřeně zpochybnil tempo, které Lewis Hamilton předvedl během Velké ceny Monaka, a zdůraznil, že britský jezdec měl využít chyby Red Bullu ve strategii. V Monaku byli všichni jezdci povinni udělat během závodu dvě zastávky v boxech, aby se zvýšila šance na předjíždění na tradičně těžko přehledné trati.

Red Bull a Max Verstappen zvolili riskantní taktiku, když svůj druhý a poslední pit stop odložili až na předposlední kolo, ve snaze využít případný safety car nebo červenou vlajku. Když se však žádná přerušení nekonala, Verstappen musel zajet do boxů a propadl se na čtvrté místo, ze kterého závod začínal.

Andrea Stella vyjádřil překvapení, že Hamilton, který jel v čistém vzduchu na pátém místě, nedokázal zkrátit náskok a posunout se před Verstappena během jeho pozdní zastávky. „Musím říct, že si nejsem jistý, jestli měl Lewis nějaké problémy, ale měl dnes v závodě být mnohem lépe,“ uvedl Stella pro RacingNews365.

„Právě on měl využít takový přístup Red Bullu ve svůj prospěch,“ dodal s tím, že ještě musí podrobně zkoumat data z celého závodu a jednotlivých strategií. „Nemyslím si, že je velký smysl ve snaze o něco podobného, když máte na čele P1, P2 a P3,“ poznamenal.

Stella také zdůraznil, že odlišná strategie Red Bullu by pro McLaren nebyla reálná, protože tým toužil po vítězství s Landem Norrisem a pódiovém umístění pro lídra šampionátu Oscara Piastriho. „Pro nás by taková strategie znamenala, že bychom byli o jednu zastávku v boxech pozadu – takže nejsem přesvědčen, že by to pro nás kdy fungovalo,“ řekl Stella.

„Musím se ještě podívat, jestli by to pro nás bylo zajímavé. Když jsme viděli data, kde kvalifikační i závodní časy byly kolem 1:11, mysleli jsme, že by Red Bull mohl něco podobného zkusit. Ale ta strategie vás nakonec stejně postaví tam, kde jste začali,“ uzavřel šéf McLarenu.