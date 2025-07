Felipe Massa v Goodwoodu: Za volantem F2008 ožily hořké vzpomínky na ztracený titul

Bývalý jezdec Formule 1 Felipe Massa si na Goodwood Festival of Speed nemohl odpustit sarkastickou poznámku ohledně mistrovství světa F1 z roku 2008 poté, co usedl za volant legendárního Ferrari F2008. Pro Brazilce to byl dojemný návrat k vozu, se kterým získal Ferrari konstruktérský titul, a který mu připomněl jeho nejlepší sezónu kariéry.

Massa s nadšením v hlase popisoval zážitek z jízdy po slavném kopci v Goodwoodu a vyzdvihl, jaký význam měl právě rok 2008. „Je to úžasný pocit řídit po tolika letech tohle auto. Byla to moje nejlepší sezóna, vůz, se kterým jsme vyhráli pět závodů,“ uvedl, informuje Motorsport.com. Dodal, že to byl také poslední konstruktérský titul Ferrari za jeho éry.

Jeho lehce ironický komentář ohledně vlastního mistrovského titulu vyvolal smích, ale zároveň připomněl bolestivý okamžik, kdy mu titul unikl. Massa se po závodu s Ferrari radoval z příležitosti znovu usednout za volant a ocenil atmosféru festivalu plného fanoušků a nadšenců motorsportu.

Současně se Massa aktivně snaží získat zpět titul mistra světa z roku 2008 právní cestou. Podal žalobu proti Formuli 1, FIA a Berniemu Ecclestonovi kvůli známému incidentu „Crashgate“ ze Singapuru, kdy Nelson Piquet mladší záměrně narazil do bariér, což umožnilo jeho týmovému kolegovi Fernando Alonsovi vyhrát závod. Massa tvrdí, že tato kauza ovlivnila výsledky šampionátu a žádá, aby mu byl titul přiznán zpětně.

Případ Felipeho Massy bude v říjnu řešit britský Nejvyšší soud. Bývalý šéf F1 Bernie Ecclestone už dříve přiznal, že závod v Singapuru měl být kvůli zmanipulované nehodě zrušen – a pokud by se to tehdy stalo, Massa by se stal mistrem světa namísto Hamiltona. Zároveň uvedl, že dnes by v podobné situaci jednal jinak.

Massa vyjádřil naději, že soud v říjnu učiní spravedlivé rozhodnutí. „Bojujeme za pravdu, která byla dlouho zatajena,“ řekl a dodal, že po 16 letech od těchto událostí stále doufá v uznání toho, co se skutečně stalo. Jeho snaha tak znovu otevírá jednu z největších a nejkontroverznějších kapitol moderní historie Formule 1.