Gabriel Bortoleto prožil katastrofální domácí víkend: Nico Hülkenberg mu byl oporou

Brazilský závodník prožil v Sao Paulu dramatický víkend, který vyvrcholil havárií a předčasným odstoupením z domácího závodu. Nehoda negativně ovlivnila jeho bodový zisk a přinesla další komplikace v průběhu sezony.
Brazilský nováček Gabriel Bortoleto zažil těžký víkend na domácí Velké ceně Brazílie, který byl plný nečekaných komplikací. Přes sérii kolizí a předčasných odstoupení si ale našel i pozitivní momenty, zejména díky podpoře zkušeného kolegy Nica Hülkenberga.
Problémový víkend začal už ve sprintu, kdy Bortoleto při pokusu o předjíždění Alexe Albona ztratil kontrolu nad vozem a narazil do pitwallu v první zatáčce a následně narazil ještě do bariéry na vnějšku zatáčky. Tento incident vážně poškodil auto a ovlivnil zbytek víkendu.
„Bylo to strašné, auto se náhle stáhlo a nemohl jsem nic dělat,“ popsal Bortoleto situaci po závodě. „Bylo to přesně v okamžiku, kdy jsem se snažil předjet Albona. Vše se stalo tak rychle, že nebylo cesty zpět.“
Následky kolize se promítly i do kvalifikace, kterou mladý Brazilec nemohl absolvovat. Tým Sauber však dokázal vůz opravit včas pro nedělní hlavní závod.
Ani v nedělním závodě Bortoleto nevyužil plného potenciálu svého auta. Po startu byl při první zatáčce vyhnán z dráhy Lance Strollem, což vedlo k dalšímu nárazu a poškození zavěšení.
Gabriel Bortoleto popsal, že jeho domácí závod skončil ještě před dokončením prvního kola: „Všechno se stalo tak rychle. Byl jsem na vnější straně Strolla a jeho zadní levé kolo mě postrčilo do zdi.“
Přesto si odnesl pozitivní zkušenost z rozhovoru se zkušeným Nicem Hülkenbergem, který má na kontě 247 startů ve Formuli 1. „Řekl mi, že v F1 máte jednou za dvacet let spoustu dobrých a špatných momentů. Už jsem podobné věci zažil a vše vás jen posílí. Je hrdý na to, co jsem letos dokázal. Budu pokračovat a dobré chvíle přijdou,“ uvedl Bortoleto.
Mladý Brazilec ocenil také podporu domácích fanoušků. „Bylo to smutné, že jsem nemohl předvést tempo, které jsme měli, ale pozitivní bylo, že mě podporovalo celé Brazílie. Jsem na sebe přísný, protože víkend se nevyvíjel podle představ.“
Bortoleto zdůraznil, že si z víkendu bere cenné poučení. „Musím lépe zvažovat rizika. Zkoušel jsem být agresivní a dělat věci jinak, ale ve sprintu nebyl vhodný okamžik na risk. Zkušenost mě posílí do budoucna a příště se pokusím být chytřejší.“
