Funguje Ferrari s novinkami lépe? Leclerc přiznal, jak to opravdu je

Lewis Hamilton i Charles Leclerc ocenili novinky na voze Ferrari jako krok správným směrem, ale euforie se zatím nekoná. Vylepšení přinesla zlepšení výkonu, avšak na boj o vítězství to stále nestačí a tým čeká ještě hodně práce, pokud chce reálně konkurovat nejrychlejším.

Ferrari si do Bahrajnu přivezlo rozsáhlý balíček vylepšení a na první pohled to vypadá, že se vyplatil. Nové úpravy podlahy od její přední hrany až po difuzor posunuly výkonnost monopostu správným směrem. Charles Leclerc skončil ve druhém tréninku na čtvrtém místě, v těsném souboji s Russellem a dokonce před Verstappenem. Přesto zůstává realita tvrdá: na špičkově rychlý McLaren to zatím ani zdaleka nestačí.

Lewis Hamilton, i když sám obsadil až osmé místo, vyjádřil spokojenost s novou podlahou svého vozu. Přiznal, že tým udělal krok vpřed, ale práce na maximalizaci potenciálu teprve začíná. Poděkoval všem v továrně, kteří se na vývoji podíleli, a naznačil, že bude důležité najít správné nastavení přes noc. I přes rozdílné podmínky pátečního tréninku je ale zřejmé, že Red Bull je v tuto chvíli spíš záhadou, zatímco McLaren hraje ve své vlastní lize.

Charles Leclerc hovořil otevřeně a přiznal, že Ferrari na McLaren prostě nemá. „Jsou úplně jinde,“ povzdechl si Monačan, i když ho to podle jeho slov spíše motivuje k práci na zmenšení rozdílu. Z vylepšení má dobrý pocit, ale přiznává, že pokud má současné tempo stačit jen na třetí, čtvrté či páté místo, bude nutné to přijmout a vyždímat z auta maximum.

Leclerc zároveň vidí ve Verstappenovi nejvážnějšího soupeře pro McLaren, ale očekává, že Ferrari bude svádět velmi těsné souboje s Mercedesem. Red Bull podle něj zůstává nečitelné, zejména kvůli jinému režimu pneumatik během tréninků. Pokud ale Ferrari dokáže plně využít nové komponenty, mohla by se situace ještě proměnit. Prozatím ale platí, že Maranellu zbývá víc otázek než odpovědí a cesta zpět na vrchol bude ještě trnitá.