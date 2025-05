Frustrace Verstappena: Red Bull v Imole nestačí, přiznává

Max Verstappen po tréninku v Imole přiznal, že McLaren je aktuálně rychlejší a Red Bull se mu těžko přibližuje. Tým podle něj čeká náročná práce, pokud chce do kvalifikace tempo soupeřů dohnat.

Páteční tréninky na Velkou cenu Emilia-Romagna přinesly Maxu Verstappenovi víc otazníků než odpovědí. Po těžkém prvním tréninku zakončil druhý trénink pátým místem, přičemž na nejrychlejšího Oscara Piastriho ztrácel téměř půl sekundy. A přiznal, že v delších jízdách nebyl Red Bull konkurenceschopný.

„Zkoušeli jsme spoustu věcí, některé fungovaly lépe než jiné, ale celkově jsme zatím prostě příliš pomalí,“ řekl Verstappen pro Sky Sports. Sám sebe nepovzbudil ani směrem k sobotě: „Momentálně nemám moc vysokou důvěru. Potřebujeme ještě zapracovat, hlavně zlepšit chování auta v zatáčkách.“

Nejvíce ale znepokojil moment, kdy byl v dlouhé jízdě předjet oběma McLareny. „To o něčem vypovídá, ne? Prostě mi ujeli. A i ve srovnání s ostatními to dnes nebylo snadné.“

Helmut Marko, poradce Red Bullu, vyjádřil frustraci z vývoje situace. I když tým do Imoly přivezl nové díly včetně upraveného krytu motoru a zadního zavěšení, na McLaren to podle něj nestačí. „Je to zklamání. McLaren má stále navrch, podle všeho o čtyři desetiny, což je na takové trati hodně,“ řekl Marko. Přiznal sice, že Red Bull udělal pokrok od „depresivního“ víkendu v Miami, kde Verstappen dojel daleko za Piastrim, ale zároveň dodal: „Ve skutečnosti jsme se moc nepřiblížili. McLaren je prostě nad námi.“

Na pozitivní notu zakončil s odkazem na výkon Yukiho Tsunody, který se s upraveným balíčkem držel těsně za Verstappenem: „Yuki je v rámci desetiny od Maxe, zvládá to velmi dobře.“

Sobotní kvalifikace tak bude pro Red Bull klíčovým testem, nejen pro formu týmu, ale i pro schopnost reagovat na stále silnější konkurenci.