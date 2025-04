Frustrace mistra světa: Verstappen o boji s monopostem Red Bullu

Max Verstappen zažil v Bahrajnu jednu z nejnáročnějších kvalifikací poslední doby a do nedělního závodu odstartuje až ze sedmého místa. Od začátku víkendu bojoval se špatným pocitem na brzdách i nedostatkem přilnavosti, což potvrdil i po skončení kvalifikace.

„Celý víkend je náročný, trápím se s citem na brzdách a brzdnou silou. Kromě toho máme i velmi malou přilnavost,“ přiznal čtyřnásobný mistr světa novinářům. „Myslím, že z pneumatik nedostáváme potřebnou přilnavost, a kvůli tomu jsme hodně experimentovali s nastavením, ale nic neukazuje jasný směr. To ukazuje, že bojujeme i s dalšími věcmi.“

Verstappen má do závodu připravenou čerstvou sadu tvrdých pneumatik, ale sám si není jistý, co od nich očekávat. „Nemám tušení, jak se budou chovat. Myslím, že degradace bude vysoká, ale na tvrdé směsi je mechanická přilnavost nízká, takže se přirozeně bude víc klouzat. Ale aspoň máme tuto možnost a uvidíme, co z toho vzejde.“

Na otázku, co od sedmé pozice na startu očekává, odpověděl stručně: „Nevím. Budu se snažit odvést maximum. Je to pro nás těžký víkend. Zítra se pokusím získat co nejvíc bodů, ostatně to dělám každý víkend. Ale nemám tušení, jak na tom budeme s tempem v závodě. Budeme uprostřed pole, tak snad to přinese aspoň nějakou akci.“

Jeho týmový kolega Júki Cunoda se mezitím poprvé s Red Bullem podíval do Q3. Pole position si vybojoval Oscar Piastri s McLarenem, vedle něj odstartuje George Russell s Mercedesem. Třetí na startu bude stát Charles Leclerc s Ferrari.