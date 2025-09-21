Carlos Sainz slaví své první pódium s Williamsem: Označil ho za nejlepší v celé své kariéře

Carlos Sainz vybojoval své první pódium s Williamsem, když v Baku dojel třetí. Jeho výkon potvrdil, že tým se postupně zlepšuje, což jsou dobré vyhlídky do budoucna.
Carlos Sainz v Baku oslavil své první pódium s Williamsem, když dojel třetí. Ze startu z druhé pozice za čtyřnásobným šampionem Maxem Verstappenem předváděl po celý závod stabilní a bezchybnou jízdu.
„Vamos! Vamos! Nejlepší pódium v mé kariéře. Ani si neumíte představit, jak to chutná. Děkuji moc. Toto je moje první Smooth Operation s Williamsem,“ radoval se Sainz v rádiové komunikaci během dojezdového kola.
Pro Sainze bylo toto pódium výjimečné i v porovnání s jeho předchozími úspěchy. „Nemohu popsat, jak šťastný jsem a jak dobře se cítím. Chutná to ještě lépe než mé úplně první pódium,“ uvedl v rádiu po závodě.
Španěl zdůraznil, že tým v průběhu sezóny tvrdě pracoval a podařilo se jim spojit rychlost a spolehlivost. „Celý rok jsme tvrdě bojovali a dokázali jsme, že když máme tempo, máme ho celý rok. Všechno se spojilo a můžeme dělat úžasné věci,“ vysvětloval Sainz.
Williams podle něj odvedl perfektní práci a tým dokázal překvapit i auta, která se původně zdála rychlejší. „Zvládli jsme závod bez jediné chyby a porazili spoustu vozů, které jsme včera nečekali,“ dodal.
Sainz také ocenil práci celého týmu a odhodlání překonávat těžkosti uplynulé sezóny. „Jsem nesmírně hrdý na všechny ve Williamsu, kteří se přes velmi těžký rok nevzdali. Ukázali jsme všem obrovský krok kupředu oproti loňsku,“ řekl.
Španěl připustil, že během prvních měsíců měl smůlu a čelil řadě nepříjemností, ale všechny tyto momenty podle něj vedly k tomuto úspěchu. „Někdy vám život přinese špatné chvíle, aby vám dal jednu opravdu krásnou. Toto chutná mnohem lépe než cokoli jiného, co jsem čekal,“ uvedl Sainz.
Sainz vnímá své první pódiové umístění s Williamsem také jako životní lekci o vytrvalosti a důvěře jak v sebe, tak v tým. „Je to lekce života, věřit sobě a lidem kolem sebe, protože dříve nebo později se to vždy vyplatí,“ řekl.
Carlos Sainz se k Williamsu připojil začátkem roku 2025 poté, co jej u Ferrari nahradil sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton. Od svého příchodu se soustředil na adaptaci na nové auto a tým a jeho úsilí nakonec vyústilo v historické první pódiové umístění s Grove týmem.
Mclaren v Baku zažil katastrofální víkend. Lando Norris se v Baku propadl na sedmou pozici kvůli pomalé výměně pravého předního kola v boxech.
Lídr šampionátu Oscar Piastri zažil v Baku katastrofální start do závodu, když už v prvním kole havaroval. Tento incident navíc navázal na řadu chyb, které Australan během víkendu v Ázerbájdžánu udělal, a výrazně mu zkomplikoval boj o body i vedení v šampionátu.
Carlos Sainz vybojoval své první pódium s Williamsem, když v Baku dojel třetí. Jeho výkon potvrdil, že tým se postupně zlepšuje, což jsou dobré vyhlídky do budoucna.
Max Verstappen suverénně vyhrál Velkou cenu Ázerbájdžánu před Georgem Russellem a Carlosem Sainzem, který slavil první pódium s Williamsem. Mclaren prožil jeden z nejhorších víkendů sezony.
Lewis Hamilton v Baku nepostoupil do Q3, když ho překonal jeho týmový kolega Charles Leclerc. Po kvalifikaci britský jezdec otevřeně přiznal frustraci a upozornil, že Ferrari zvolilo pneumatiky, které neodpovídaly podmínkám na trati, což nakonec rozhodlo o jeho neúspěchu.
Max Verstappen vybojoval pole position pro Velkou cenu Ázerbájdžánu před Carlosem Sainzem. Šampionát vedoucí Oscar Piastri skončil až devátý poté, co způsobil poslední červenou vlajku kvalifikace.
Helmut Marko považuje nové regulace pro rok 2026 za ideální šanci pro Isacka Hadjara postoupit do Red Bullu. Otázkou zůstává, zda je nováček připraven zvládnout tlak a zdokonalit se v klíčových oblastech závodění.
Třetí trénink v Baku ovládl Lando Norris, který i přes náročné větrné podmínky překonal Maxe Verstappena a Oscara Piastriho.
Juan Pablo Montoya věří, že Max Verstappen jednoho dne usedne do Ferrari, ale nejprve pravděpodobně zamíří do Mercedesu a cesta k italskému týmu potrvá nejméně pět let.
Lando Norris zajel nejlepší čas v úvodním tréninku na Grand Prix Ázerbájdžánu. Jeho týmový kolega a rival v boji o titul, Oscar Piastri, musel kvůli problémům s motorem část tréninku vynechat.
Podle zdrojů z paddocku míří Isack Hadjar na postup do Red Bullu v roce 2026. Nadcházející tři závody jsou klíčové pro Yukiho Tsunodu, který nevylučuje návrat k týmu Racing Bulls.
Fernando Alonso říká, že během své dlouhé kariéry ve Formuli 1 zažil jak chvíle štěstí, tak i smůly, a celkově se podle něj tyto momenty vyrovnaly. Otevřeně ale přiznává, že nejvíc ho stále tíží fakt, že na další vítězství v závodě Grand Prix čeká už velmi dlouho.