Carlos Sainz slaví své první pódium s Williamsem: Označil ho za nejlepší v celé své kariéře

Carlos Sainz vybojoval své první pódium s Williamsem, když v Baku dojel třetí. Jeho výkon potvrdil, že tým se postupně zlepšuje, což jsou dobré vyhlídky do budoucna.

Carlos Sainz v Baku oslavil své první pódium s Williamsem, když dojel třetí. Ze startu z druhé pozice za čtyřnásobným šampionem Maxem Verstappenem předváděl po celý závod stabilní a bezchybnou jízdu.

„Vamos! Vamos! Nejlepší pódium v mé kariéře. Ani si neumíte představit, jak to chutná. Děkuji moc. Toto je moje první Smooth Operation s Williamsem,“ radoval se Sainz v rádiové komunikaci během dojezdového kola.

Pro Sainze bylo toto pódium výjimečné i v porovnání s jeho předchozími úspěchy. „Nemohu popsat, jak šťastný jsem a jak dobře se cítím. Chutná to ještě lépe než mé úplně první pódium,“ uvedl v rádiu po závodě.

Španěl zdůraznil, že tým v průběhu sezóny tvrdě pracoval a podařilo se jim spojit rychlost a spolehlivost. „Celý rok jsme tvrdě bojovali a dokázali jsme, že když máme tempo, máme ho celý rok. Všechno se spojilo a můžeme dělat úžasné věci,“ vysvětloval Sainz.

Williams podle něj odvedl perfektní práci a tým dokázal překvapit i auta, která se původně zdála rychlejší. „Zvládli jsme závod bez jediné chyby a porazili spoustu vozů, které jsme včera nečekali,“ dodal.

Sainz také ocenil práci celého týmu a odhodlání překonávat těžkosti uplynulé sezóny. „Jsem nesmírně hrdý na všechny ve Williamsu, kteří se přes velmi těžký rok nevzdali. Ukázali jsme všem obrovský krok kupředu oproti loňsku,“ řekl.

Lewis Hamilton

Další studená sprcha pro Ferrari: Lewis Hamilton neskrýval po konci v Q2 zklamání

Španěl připustil, že během prvních měsíců měl smůlu a čelil řadě nepříjemností, ale všechny tyto momenty podle něj vedly k tomuto úspěchu. „Někdy vám život přinese špatné chvíle, aby vám dal jednu opravdu krásnou. Toto chutná mnohem lépe než cokoli jiného, co jsem čekal,“ uvedl Sainz.

Sainz vnímá své první pódiové umístění s Williamsem také jako životní lekci o vytrvalosti a důvěře jak v sebe, tak v tým. „Je to lekce života, věřit sobě a lidem kolem sebe, protože dříve nebo později se to vždy vyplatí,“ řekl.

Carlos Sainz se k Williamsu připojil začátkem roku 2025 poté, co jej u Ferrari nahradil sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton. Od svého příchodu se soustředil na adaptaci na nové auto a tým a jeho úsilí nakonec vyústilo v historické první pódiové umístění s Grove týmem.

