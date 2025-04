Franz Tost věští novou éru: Aston Martin má v rukou klíč k vítězství, říká

Franz Tost označil Aston Martin za tým s velkým potenciálem do budoucna díky příchodu Adriana Neweyho, Andyho Cowella a blížící se spolupráci s Hondou.

Navzdory nevýraznému začátku letošní sezony, kdy Aston Martin nasbíral pouhých deset bodů v úvodních pěti závodech, panuje kolem týmu z britského Silverstonu překvapivý optimismus. Franz Tost, bývalý šéf AlphaTauri (Racing Bulls) a ostřílený stratég formule 1, v rozhovoru pro Sport1 označil Aston Martin za možného "tým budoucnosti". Ačkoliv aktuálně není jejich forma přesvědčivá, Tost věří, že klíč k dlouhodobému úspěchu už mají v rukou.

Rakouský odborník zdůraznil zásadní personální posily, které Aston Martin nedávno získal. „Najali opravdu špičkové lidi, Adrian Newey a Andy Cowell jsou podle mě nejlepší experti v oboru,“ chválil Tost. Newey, legendární technický génius s obrovskými zkušenostmi, se podle něj řadí k nejlepším v celém paddocku. Právě jeho jméno je spojeno s mnoha úspěšnými projekty v historii F1, a jeho příchod do Silverstonu může znamenat zásadní posun.

Velmi pochvalně se Tost vyjádřil i o Andy Cowellovi, bývalém motorovém inženýrovi z BMW a později šéfovi motorového programu Mercedesu. „Znám ho ještě z dob, kdy v BMW vyvíjel legendární desetiválcový motor, byl to bezkonkurenčně nejlepší agregát. A v Mercedesu odváděl fantastickou práci. Aston Martin má nyní podle mě toho nejlepšího člověka pro šasi a nejlepšího pro motory,“ řekl s přesvědčením.

Dalším důležitým milníkem bude pro tým rok 2026, kdy Aston Martin naváže oficiální partnerství s Hondou. Ta bude od té doby výhradním dodavatelem pohonných jednotek. Franz Tost se domnívá, že spojení moderní továrny Aston Martinu, otevřenosti Hondy a odbornosti Cowella může vytvořit silné partnerství. „Honda je velmi motivovaná a komunikativní. Továrna Aston Martinu má špičkové zázemí. Všechno to do sebe zapadá,“ dodal.

Ačkoliv v současnosti je Max Verstappen stále jezdcem Red Bullu a má s týmem dlouhodobý kontrakt, jeho budoucnost je čím dál diskutovanější. Tost naznačil, že právě Aston Martin by mohl být v budoucnu vážným kandidátem na jeho zisk. „Záleží, jestli Max svůj kontrakt dodrží. Je tu několik týmů, které ho chtějí, ale osobně si myslím, že Aston Martin je favorit,“ zakončil. Pokud by se tak stalo, šlo by o mimořádné spojení technické síly a jezdeckého talentu.