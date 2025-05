Franz Hermann odhalen: Verstappen vysvětluje svůj záhadný test na Nürburgringu

Max Verstappen se nedávno objevil na ikonickém Nürburgringu, přezdívaném „Zelené peklo“, kde se během tréninkové jízdy série NLS posadil za volant vozu Ferrari GT3. Přestože se jednalo o veřejnou akci, Verstappen na seznamu účastníků oficiálně uveden nebyl. Zaregistroval se pod pseudonymem Franz Hermann, což podle jeho slov nebyl náhodný výběr: „Řekli mi, že mám použít falešné jméno, tak jsem si řekl, udělejme ho co nejněmečtější,“ prozradil GPblogu.

Důvod tohoto tajnůstkářství byl prostý, vyhnout se pozornosti. „Když nejste na startovní listině, lidé se nesjedou na ADM hned ráno, protože o tom neví. Věděl jsem, že mě stejně později poznají, ale aspoň do osmi, devíti hodin tam byl klid,“ vysvětlil Verstappen.

Během jeho jízdy se začaly šířit spekulace, že právě Verstappen překonal rekord okruhu ve své kategorii. A nizozemský jezdec to později potvrdil. „Ano, ale nebyl jsem tam proto, abych lámal rekordy. Chtěl jsem si to hlavně užít, poznat trať a pracovat s týmem Emil Frey. Pro ně je taky snem jet jednou čtyřiadvacetihodinovku,“ přiznal.

Zájem o vytrvalostní závody Verstappen nezastírá. V rozhovoru potvrdil, že jeho cílem je v budoucnu startovat v závodě 24 hodin Nürburgringu. „Dělám tyhle věci, abych se připravil. Abych už pak v budoucnu nemusel začínat od nuly.“

Překážkou však zatím zůstává závodní licence specificky určená pro Nordschleife. „Teď s nimi řešíme, jak to udělat. Mám samozřejmě nabitý kalendář, ale víme, co je potřeba. Pokud budou chtít, můžou mi udělit výjimku,“ připustil Verstappen s odkazem na možnost zvláštního povolení od německé federace motorsportu (DMSB).

Simulační tréninky, kterým se věnuje roky, mu navíc podle jeho slov výrazně pomohly: „Naživo šlo už jen o to, poznat přilnavost, nové úseky asfaltu a chování auta. Věděl jsem, kam jedu. To bylo nejdůležitější.“ O případném startu při zářijovém závodním víkendu ale ještě rozhodnuto není: „Musím to sladit s kalendářem F1. Ještě to řešíme,“ uzavřel Verstappen.