Franco Colapinto v soukromém testu na Monze: Co ukázaly jeho časy?

Franco Colapinto nedávno absolvoval testování vozu Formule 1 na okruhu v Monze, kde řídil Alpine A523. Test přišel po Paulovi Aronovi, dalším rezervním jezdcovi týmu Alpine. Původní zprávy uváděly, že Colapinto zajížděl o půl sekundy rychlejší časy než Aron na jedno kolo a v odpoledních jízdách dokonce o sedm desetin rychleji, informuje PlanetF1.

Nicméně, jak se ukázalo, tato zpráva je značně zavádějící. Podmínky na trati, jako jsou nastavení motoru, teploty, směr větru a vývoj tratě, jsou faktory, které testy činí velmi obtížně porovnatelné. Navíc, zdroje potvrzují, že Aronův výkon byl také velmi působivý, a Alpine jej vnímá pozitivně. Estonský jezdec se má podívat na víkendové tréninky v rámci FP1 už během letošního roku.

Aron, který má za sebou velmi silnou debutovou sezónu ve Formuli 2, kde skončil třetí a získal jednu výhru a osm pódiových umístění, se nyní stává klíčovým členem týmu Alpine, vedle Colapinta, Ryo Hirakawy a Kushe Mainiho. V letošním roce má Aron na programu několik testů a tréninkových jízd v rámci víkendů F1.

Paul Aron si letos vedl skvěle, a jako nováček ve Formuli 2 to muselo být opravdu náročné. Společně s Gabriel Bortoletem byli mezi nejlepšími v poli.

„Paul odvedl skvělou práci, a myslím, že jako nováček v F2 je to opravdu těžké. On a Bortoleto byli vlastně těmi nejlepšími. Trochu mě to mrzí, protože udělal pár chyb, jedna byla na straně týmu ve Spa, ale jinak byl skvělý. Zase ukázal mentální sílu, když ho Mercedes opustil, a přesto se s tím vyrovnal a celou sezonu bojoval o titul. Určitě je to výjimečný talent,“ řekl o něm týmový šéf Oliver Oakes.

Jack Doohan nezačal víkend Grand Prix Japonska dobře, když ve druhém tréninku měl vážnou nehodu v první zatáčce, při které se mu naštěstí nic nestalo. Jeho havárie při rychlosti 180 mph vyvolala širokou diskuzi o bezpečnosti na trati. „Byla to jezdecká chyba, když nezavřel DRS do první zatáčky,“ prohlásil Oakes.

Doohanův víkend se nakonec zlepšil, protože se posunul z 19. místa na startu na 15. místo v závodě, což znamenalo nejvíc předjetých jezdců v závodě, kde se pohybovalo jen málo pozic. Diskuze o tom, co bude s Doohanem a Colapintem v budoucnu, však i nadále pokračují.