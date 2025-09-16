David Coulthard zkritizoval Lewise Hamiltona: Prozradil, kde vidí problém

David Coulthard nevěří Hamiltonovu tvrzení, že je pro něj Ferrari zatím neznámé. Podle něj jsou základy vozu stejné a sedminásobný mistr světa by se měl dokázat přizpůsobit bez hledání výmluv.
David Coulthard znovu rozvířil debatu kolem výkonů Lewise Hamiltona ve Ferrari. Poté, co sedminásobný mistr světa i po šestnácti závodech s vozem SF-25 stále čeká na první pódium, skotský komentátor naznačil, že problém nemusí být jen v adaptaci na nové prostředí. „Takže otázka zní, a já ji položím nahlas, není už za svým vrcholem?“ pronesl v rozhovoru pro Channel 4.
Hamilton sám přiznává, že se s vozem Ferrari stále necítí komfortně. „Ve výsledku je to tak, že musím jezdit jakýmsi cizím stylem, s autem, ve kterém se necítím stoprocentně dobře,“ uvedl během víkendu v Monze. Brit dodal, že po letech u Mercedesu byl zvyklý na postupný vývoj vozu: „Byl jsem součástí procesu, kdy auto každý rok posouváte dál. Tady přijíždím na okruh a musím se přizpůsobovat stylu, který je mi pořád cizí. Nepůsobí to přirozeně.“
Coultharda Hamiltonovo vysvětlení nepřesvědčilo. „Těžko se mi věří celé té řeči o změně kultury. Je to závodní auto, doleva, doprava, plyn, brzda,“ řekl a připomněl, že základy zůstávají stejné: „Pohonná jednotka je prostě pohonná jednotka. Přítlak je přítlak.“
Čísla navíc hovoří jasně. Hamilton ztrácí na Charlese Leclerca téměř ve všech statistikách – v kvalifikacích prohrává 14:5, v závodech a sprintech 14:4 a v celkovém pořadí má manko 46 bodů. „Jste hodnoceni podle týmového kolegy a to je teď to, co mu brání v dobrých výsledcích. Musí být schopen Charlese porážet,“ upozornil Coulthard.
Podle něj ale selhává i samotné Ferrari. „Kromě Hamiltonova záblesku ve sprintu v Číně a skvělé pole position Leclerca v Budapešti působí, jako by se spokojili s tím, že jsou velký tým. Ale realita je jiná,“ řekl Skot.
Hamiltonova situace mu připomíná i jeho konec u Mercedesu. „Jak se říká, když prší, tak leje. Doufali jsme, že ve Ferrari znovu najde ztracenou jiskru, že ho nabije energie tifosi, ale zatím to prostě nefunguje,“ dodal.
Coulthard přitom nepochybuje o Hamiltonově talentu. „Lewis je skvělý jezdec a vždycky byl skvělý. Ale jste posuzováni podle aktuální formy a výsledků. A proto se ptám, není už skutečně za svým vrcholem?“ uzavřel.
