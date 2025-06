Formule 1 odhalila kalendář na rok 2026: Imolu nahrazuje Madrid

Mezinárodní automobilová federace FIA společně s držitelem komerčních práv FOM zveřejnily oficiální kalendář Formule 1 pro sezónu 2026. Opět čítá 24 velkých cen, které se rozprostřou od března do prosince. Sezóna odstartuje 8. března v Melbourne, kde se Austrálie díky posunutému termínu Ramadánu opět ujímá role úvodního podniku, zatímco pořadatelé z Bahrajnu musí počkat.

Po úvodním dějství na okruhu Albert Park se šampionát přesune do Šanghaje, který vytvoří první double-header. Následná Velká cena Japonska bude naopak samostatnou zastávkou, což přeruší kontinuitu a vytvoří prostor před dvojicí závodů v Bahrajnu a Saúdské Arábii, které se vracejí jako závody jdoucími po sobě.

V květnu dochází k několika významným posunům. Kanadská Grand Prix se posunula dopředu, aby logisticky lépe navazovala na Miami, přesto však mezi oběma závody zůstává tří týdny dlouhá mezera. Tento přesun ale zároveň znamená přímou kolizi s legendárním závodem Indianapolis 500, jenž se pojede 24. května. Z pohledu severoamerických fanoušků jde o nešťastné načasování, neboť dvě prestižní motorsportové akce se opět kryjí.

Z kalendáře definitivně vypadla Velká cena Emilia-Romagna v Imole. Důvodem je vypršení smlouvy a neúspěšná jednání o jejím prodloužení. Italský okruh se tak minimálně na čas loučí s místem v šampionátu, což otvírá prostor jiným podnikům a zároveň mění logistickou mapu evropské části sezóny.

Slavná Velká cena Monaka se přesouvá na začátek června. Tento posun vychází z potřeby sladit harmonogram s americkými podniky a nově upraveným slotem pro kanadský závod. Po Monaku bude následovat zatím nepojmenovaná Grand Prix v Barceloně, která ztrácí označení „španělská“, jež nově připadá Madridu. Katalánská trať má ale ještě jednu sezónu pod smlouvou.

Před letní přestávkou zůstává většina závodů na svých tradičních místech, a to až do Velké ceny Maďarska na konci července, která uzavře první polovinu šampionátu. Po pauze se formule vrátí do Zandvoortu na poslední nizozemský závod v aktuálním cyklu smluv, následovaný dvojicí podniků v Itálii a ve Španělsku, přičemž druhý jmenovaný se již přesune na madridský městský okruh.

Stejně jako v uplynulém roce 2024, i sezóna 2026 nabídne náročný závěr s šesti závodními víkendy rozloženými do pouhých sedmi týdnů. Díky dvěma trojvíkendovým sériím budou fanoušci svědky intenzivního tempu, které začne na americkém kontinentu – nejprve Austin, následovaný Mexikem a Brazílií. Tato trojice bude následována finálními závody v Las Vegas, Kataru a tradičně v Abú Zabí, kde se sezóna definitivně uzavře.

Formule 1 navíc plánuje i v roce 2026 pokračovat s šesti sprintovými závody, které i nadále rozšiřují atraktivitu závodních víkendů. Přípravy na novou sezónu doprovodí tři třídenní testovací bloky, jež se uskuteční v Barceloně a Bahrajnu. Tyto testy poskytnou týmům a výrobcům cenný čas na adaptaci a doladění zcela nových vozů a pohonných jednotek, které budou od příštího roku klíčové pro boj o prvenství.