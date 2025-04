Formule 1 bojuje za spravedlnost: Nová éra motorů 2026 má být férovější pro všechny

Formule 1 se připravuje na revoluční změnu v pravidlech pro pohonné jednotky, které vstoupí v platnost v roce 2026. Hlavním tématem posledního zasedání komise F1 v Ženevě bylo zabránit opakování scénáře z roku 2014, kdy Mercedes díky náskoku v technologii dominoval celé éře, zatímco ostatní výrobci, jako tehdy nováček Honda, zaostávali roky. „Je potřeba vytvořit férovější prostředí. Nikdo nechce další dekádu jedné značky,“ uvedl jeden ze zástupců zúčastněných týmů.

Jedním z hlavních bodů jednání bylo zavedení takzvaných doháněcích mechanismů pro výrobce motorů, kteří se dostanou výkonově do nevýhody. Shoda panovala v tom, že v takových případech by výrobci mohli využít více hodin na motorových brzdách, takzvaných dyno, nebo získat dodatečný rozpočtový prostor v rámci výdajového stropu. Důležité je, že tyto úlevy by se týkaly výhradně pohonné jednotky, nikoli výkonnosti samotného týmu.

Diskutovalo se také o citlivém tématu nové generace hybridních motorů, především o roli elektrické složky. Návrh na výrazné omezení využití bateriové energie v závodech, zejména na tratích s dlouhými rovinkami, rozdělil paddock. Zatímco šéf Mercedesu Toto Wolff označil návrh za vtip, Christian Horner z Red Bullu, jehož tým vyvíjí vlastní motor ve spolupráci s Fordem, byl jeho hlasitým zastáncem. „Musíme být praktičtí. Nechceme, aby auta na rovinkách zpomalovala jen proto, že se jim vybila baterie,“ argumentoval Horner. Mezi zvažovanými kompromisy je možnost úpravy tempa nasazování elektrické energie pouze v závodním režimu.

Technické změny však nebyly jediným bodem programu. Komise se zabývala i kuriózní situací z Velké ceny Japonska, kde několikrát došlo k přerušení tréninků a kvalifikace kvůli požárům trávy. Ty způsobily jiskry z podlah vozů, které zapalovaly suchý porost kolem trati v Suzuce. FIA oznámila, že bylo dohodnuto prozkoumat možnost použití alternativního materiálu skluznic, například oceli, nebo ošetření vybraných úseků trati. Přechod z titanu na nerezovou ocel by mohl mít dopady na hmotnost aut i opotřebení skluznic, což bude dále posuzováno.

Kromě toho komise projednala i další úpravy. Mezi nimi byl například návrh na povinnou dvouzastávkovou strategii při Velké ceně Monaka, která by mohla oživit tradičně statický průběh závodu, nebo úpravy kapitálového rozpočtu pro nové účastníky s výhledem na vstup značky Cadillac v příštím roce.

Jedno je jisté. Formule 1 nechce opakovat staré chyby a hledá cesty, jak zajistit konkurenceschopnost napříč tak zásadní změnou, jakou přinesou nové motory v roce 2026.