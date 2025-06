Flavio Briatore odhaluje směr Alpine: Nový týmový šéf a velké ambice pro 2026

Je to téměř rok, co se Flavio Briatore vrátil do Formule 1 jako výkonný poradce týmu Alpine, což byl jen jeden z několika zásahů do struktury stáje z Enstonu v posledních letech.

Když byl během víkendu Velké ceny Španělska dotázán, jak hodnotí pokrok týmu od svého návratu, italský manažer přiznal, že tým potřebuje více času, aby vše správně nastavil, informuje web F1.com.

„Jsme zpět v byznysu s Alpine,“ vysvětloval Briatore. „Není to jednoduché, protože tým prošel za poslední čtyři nebo pět let mnoha změnami, a to nejen teď. Ale postupně se snažíme tým poskládat, lidi spojit dohromady.“

Alpine je momentálně na posledním místě Poháru konstruktérů se ziskem jedenácti bodů, což odráží realitu nelehké sezony. Briatore přitom zdůrazňuje, že tým už hledí směrem k roku 2026, kdy plánuje přejít na nový motor a převodovku od Mercedesu.

„To je náš cíl pro příští rok. Mezitím ale musíme být konkurenceschopnější. Zatím nejsme tam, kde bych chtěl, ale potřebuje to čas,“ sdělil.

Na tiskové konferenci, kde seděl vedle šéfa Red Bullu Christiana Hornera, Briatore pokračoval: „Vidíte tady vedle mě mistra, víte, že vybudovat vítězné auto, vítězný tým a vítězné závody trvá dlouho. Já už jsem to jednou dokázal. Doufám, že to dokážu znovu.“

Nedávno Briatore prohlásil, že jeho cílem je, aby Alpine v roce 2027 bojoval o vítězství a tituly. V Barceloně pak tuto myšlenku rozvedl: „Ve Formuli 1 je důležité mít sen. Když v tomhle sportu pracujete, musíte snít a věřit, že věci půjdou správným směrem. Momentálně je náš tým stále nový a nefunguje tak, jak bych si přál, protože pořád je tu mnoho nevyřešených věcí.“

„Než začneme podávat výkony, které chci, myslím, že potřebujeme celý rok 2025. V roce 2026 pak musíme být konkurenceschopní, a alespoň občas se přiblížit pódiu. To je to, co hledáme.“

„A proč ne 2027?“ dodal. „Vidíme, co se stalo Red Bullu. Vidíme, co se stalo ostatním. Záleží i na tom, jakého budeme mít tehdy pilota.“

Jednou z aktuálních výzev týmu Alpine je nalezení nového šéfa po květnové rezignaci Olivera Oakse. Dočasně tuto roli převzal Flavio Briatore, který situaci komentoval slovy: „Hledáme. Zatím se nic nemění. Je mi to líto, protože s Olliem jsem měl velmi dobrý vztah, byl to kvalitní šéf týmu.“

Podle Briatoreho odešel Oakes z osobních důvodů a tým si teď dává na výběru náhrady záležet. „Nechceme udělat chybu. Jsem připraven tomu dát čas. Až se rozhodneme, kdo tým povede dál, řekněme to tak, dáme vám vědět,“ dodal.