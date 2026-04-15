FIA podle The Race zasáhla proti kvalifikačnímu triku Mercedesu a Red Bullu, kteří v kvalifikaci využívali vypnutí MGU-K k obejití povinného omezování výkonu a získání krátkodobé výkonové výhody na konci kola.
Mezinárodní automobilová federace FIA podle zjištění The Race zasáhla proti jedné z nenápadných, ale v kvalifikaci velmi účinných taktik, kterou v posledních měsících využívaly týmy Mercedes a Red Bull Racing. Jde o softwarový postup v řízení hybridního systému, který dokázal krátkodobě zvýšit výkon na úplném konci měřeného kola.
Princip byl založen na tom, že vozy F1 musí při vybíjení baterie na rovinkách dodržovat přesně stanovené snižování výkonu. V praxi to znamená, že se výkon elektrické části pohonu postupně omezuje, aby nedošlo k náhlému propadu rychlosti při přiblížení k cíli.
Mercedes a Red Bull využily mezeru v pravidlech, která dovoluje vypnout systém MGU-K v případě technického problému. Tím se vůz na krátký okamžik vyhnul povinnému postupnému omezování výkonu, které se běžně používá při dojíždění kvalifikačního kola. Místo toho mohl jet v plném elektrickém režimu bez tohoto zpomalování.
V praxi to znamenalo, že auto mělo na velmi krátkou chvíli k dispozici vyšší výkon než ostatní vozy v té samé fázi kola. Tento rozdíl mohl činit desítky kilowattů a právě v kvalifikaci, kde se časy měří na tisíciny, to mohlo přinést zisk několika setin sekundy.
V prostředí formule 1, kde často rozhodují naprosto minimální rozdíly, šlo o velmi atraktivní výhodu. Jak zaznívá z paddocku: „V kvalifikaci to mohlo být obzvlášť klíčové,“ protože i drobný zisk může posunout jezdce o několik míst na startovním roštu.
Pravidla Formule 1 sice umožňují vypnout MGU K, ale pouze v případě, že nastane technický problém. Smyslem této výjimky je chránit pohonnou jednotku před poškozením, ne vytvářet další způsob, jak získat výkon navíc.
Týmy ale tento nouzový režim začaly využívat jinak a to strategicky. Aktivovaly ho záměrně na konci kvalifikačního kola, kdy už nebylo potřeba plně pracovat s hybridním výkonem.
FIA na to reagovala zavedením ochranného opatření nazývaného continuous offset. Pokud se MGU K vypne, systém ho automaticky vyřadí z provozu na 60 sekund, aby se zabránilo jeho okamžitému znovupoužití.
Cílem bylo, aby se takový postup nevyplatil ani v závodě, ani v kvalifikaci, protože ztráta elektrického výkonu na delší dobu je velkou nevýhodou.
Týmy Mercedes a Red Bull ale podle informací The Race objevily slabé místo tohoto systému. Využívaly situaci, kdy vůz po dokončení rychlého kola už stejně zpomaluje a vrací se do boxů, takže krátkodobá ztráta výkonu nemá zásadní dopad.
Poprvé si soupeři tohoto chování všimli v Austrálii, ale naplno se problém ukázal až v Japonsku. Tam se totiž začaly objevovat i nečekané vedlejší efekty celého řešení.
Během tréninků v Suzuce se stalo, že vozy Mercedesu i Red Bullu dočasně přišly o část výkonu v nevhodných chvílích. Kimi Antonelli i Max Verstappen se tak ocitli v pomalých pasážích bez plné podpory hybridního systému.
Problémy se nevyhnuly ani Williamsu, kde Alex Albon musel svůj vůz dokonce zastavit, protože kombinace těchto režimů způsobila úplný výpadek výkonu. Podobné situace se objevily už na začátku sezony v Melbourne, ale tehdy nebylo jasné, co je způsobuje.
V Číně se tento postup prakticky nepoužíval, protože krátký úsek mezi poslední zatáčkou a cílem nenabízel téměř žádný časový zisk. FIA ale mezitím začala celou situaci detailně prověřovat.
Po jednáních v Japonsku federace týmům sdělila, že samotné vypínání MGU K není zakázané, ale nesmí způsobovat technické problémy ani ohrožovat bezpečnost na trati. Ferrari zároveň otevřelo diskusi s FIA s tím, že i legální interpretace pravidel může vést k rizikovému chování.
Mercedes v Japonsku následně část systému vypnul, protože na tamní trati nepřinášel dostatečný výkonový zisk, aby vyvážil možné technické problémy. Krátce poté FIA upřesnila, že takzvaný „continuous offset“ smí být využíván pouze v případě nouzových situací.
