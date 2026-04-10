FIA zahájila jednání o letošních pravidlech: První schůzka přinesla konstruktivní debatu

FIA uvedla, že první ze série jednání o možných úpravách pravidel pro sezonu 2026 v rámci Formule 1 proběhl ve znamení „konstruktivního dialogu o složitých tématech“.
Napětí kolem pravidel pro sezonu Formule 1 pro rok 2026 dál roste a podle všeho ještě není u konce. Série jednání, která začala v dubnu, má za cíl najít shodu před návratem šampionátu při Velké ceně Miami v květnu, už první schůzka ale ukázala, že dosažení kompromisu nebude jednoduché.
Nová technická pravidla pro sezonu 2026 vyvolávají rozporuplné reakce. Týmy i fanoušci je od začátku přijali spíše zdrženlivě a s postupem času se diskuse i kritika dál stupňuje.
Mezi nejvýraznější kritiky patří čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen, který už během předsezonních testů označil nové vozy za „anti-závodní“. Svými výroky se rychle zařadil mezi hlavní hlasy nespokojenosti v paddocku Formule 1.
Další otázky vyvolala nehoda Oliver Bearman během Velké ceny Japonska. FIA uvedla, že k incidentu přispěla rozdílná rychlost mezi vozy nové generace, což znovu otevřelo diskusi o bezpečnosti ve Formule 1.
Právě kombinace výkonnostních a bezpečnostních otázek vedla FIA ke svolání série jednání. První z nich proběhlo ve čtvrtek za účasti technických zástupců týmů a výrobců pohonných jednotek, kteří začali hledat možné úpravy sporných částí pravidel.
Výraznou roli hrálo téma řízení energie, které patří k základním prvkům nové regulace. Podle FIA mezi účastníky panovala shoda, že i když současné závody nabízejí atraktivní podívanou, některé parametry v této oblasti si zaslouží úpravu.
Federace zároveň připustila, že jednání nebylo jednoduché. Různé zájmy jednotlivých týmů a výrobců vedly ke složitým debatám, přesto se podařilo zachovat konstruktivní atmosféru.
Celý postup byl dopředu naplánován všemi stranami a navazuje na první tři závody sezony 2026. Cílem bylo nejprve nasbírat dostatek dat, která nyní slouží jako základ pro další jednání.
V příštích dnech budou následovat další schůzky podle přesného harmonogramu. 15. dubna se bude řešit sportovní část pravidel, o den později technické detaily a 20. dubna proběhne širší jednání se všemi zúčastněnými, které může naznačit budoucí směr případných změn.
Na závěr federace připomněla, že současná pravidla vznikala ve spolupráci všech klíčových aktérů. „Pravidla pro rok 2026 byla vyvinuta a schválena v úzké spolupráci týmů, výrobců, držitele komerčních práv a FIA,“ uvedla s tím, že případné změny budou muset projít dalším schvalovacím procesem. Otázkou tak zůstává, zda se podaří najít kompromis mezi technickým pokrokem a zachováním závodní atraktivity.
