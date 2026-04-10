Ferrari řeší záhadu ztráty rychlosti. Lewis Hamilton přiznává nejistotu

Lewis Hamilton stojí před naléhavým úkolem zjistit, co způsobilo výrazný pokles výkonu během závodu na Suzuce. Pro něj i tým Scuderia Ferrari bude klíčové problém rychle identifikovat a odstranit, pokud chtějí v dalších závodech bojovat o přední příčky.
Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton odjížděl z japonské Suzuky s pocitem nevyřešené záhady. Závod, který se na první pohled vyvíjel nadějně, se pro něj postupně změnil v defenzivní boj bez reálné šance na výraznější výsledek. Přestože se během fáze zpomalovacího vozu, vyvolaného nehodou Olivera Bearmana, dokázal posunout až na třetí místo, cílem projel šestý.
Hamilton po závodě neskrýval zklamání ani nejistotu ohledně skutečné příčiny propadu výkonu jeho Ferrari. „Byl to pro mě docela průměrný víkend,“ uvedl pro média. Hlavní problém podle něj nebyl v práci s pneumatikami ani v závodní strategii, ale v samotném výkonu vozu. „V závodě jsem se trápil s výkonem, z nějakého důvodu jsem ho měl prostě méně,“ vysvětlil.
Podle Brita šlo o natolik výrazný deficit, že se prakticky po celý závod pouze bránil útokům soupeřů. „Celou dobu jsem se jen bránil, jezdci kolem mě měli zjevně víc výkonu, takže musím zjistit, proč tomu tak je, jestli je problém v motoru nebo někde jinde, musím tomu přijít na kloub,“ popsal situaci, která je podle zákulisních informací předmětem interní analýzy týmu Scuderia Ferrari.
O to větší rozpaky vzbuzuje srovnání s týmovým kolegou Charles Leclerc. Monačan totiž ze stejného víkendu vytěžil maximum a dojel si pro třetí místo, čímž potvrdil silný vstup do sezony. Jejich vzájemný souboj na trati ale Hamilton zlehčil slovy, že „to vlastně nebyl žádný velký souboj“. Důvodem měl být právě rozdíl ve výkonu. „I Charles měl nějak víc výkonu než já ve stejném autě,“ podotkl. „Takže musím pochopit, proč tomu tak je. Odvedl dobrou práci a dojel třetí. Ale ano, někde nám chyběl výkon.“
Analytici v paddocku upozorňují, že podobné rozdíly ve výkonu mohou souviset s nastavením pohonné jednotky, hospodařením s energií nebo drobnými technickými odchylkami. Ty se často projeví právě na tratích, jako je Suzuka, kde hraje výkon klíčovou roli. Ferrari zatím žádné oficiální vysvětlení nepřinesl.
Lewis Hamilton ale zároveň zdůraznil, že ne všechno bylo špatně. „Měl jsem opravdu dobrou část, kdy jsem dobře hospodařil s pneumatikami, ale pak to prostě nešlo, neměl jsem tempo, abych se udržel,“ vysvětlil. Podle něj přišla frustrace hlavně ve chvíli, kdy ani nové pneumatiky nepřinesly zlepšení. „Nikdy není příjemné, když se jen tak tak držíte skupiny.“
„A pak, když jsem dostal čerstvé pneumatiky, stejně to nešlo. Z hlediska výkonu jsem se prostě nedokázal udržet před ostatními, což bylo opravdu matoucí, takže musím zjistit proč,“ dodal Hamilton, který chce mít jasno ještě před dalším závodem v Miami.
Pro Ferrari teď přichází důležité období mezi závody, kdy musí zjistit, kde je problém. Zatímco Charles Leclerc vozí dobré výsledky a drží tým nahoře, potíže Lewis Hamilton naznačují, že Ferrari může mít technické nedostatky, které se naplno ukazují hlavně v závodě.
Lewis Hamilton stojí před naléhavým úkolem zjistit, co způsobilo výrazný pokles výkonu během závodu na Suzuce. Pro něj i tým Scuderia Ferrari bude klíčové problém rychle identifikovat a odstranit, pokud chtějí v dalších závodech bojovat o přední příčky.
McLaren potvrdil příchod Gianpiera Lambiaseho a zároveň vymezil jeho konkrétní roli v týmu, čímž ukončil spekulace o jeho pozici. Zkušený inženýr má posílit technické zázemí a komunikaci, aniž by narušil stávající strukturu stáje.
Alpine A526 se podle Stevea Nielsena jeví jako dobře vyvážený vůz, který dokáže konkurovat ve středu pole. Přesto tým upozorňuje, že existuje zásadní slabina, kterou je třeba řešit.
Dlouholetý závodní inženýr Gianpiero Lambiase, klíčová postava úspěchů Maxe Verstappena, zvažuje odchod z Red Bullu a údajně se chystá zamířit do McLarenu.
Dvacetipětiletý jezdec zůstal bez plnohodnotného závodního sedadla poté, co ho Red Bull na konci sezóny 2025 propustil, a od té doby hledá novou příležitost ve Formuli 1.
Aston Martin sice trpí výraznými ztrátami rychlosti na rovinkách, nicméně Lance Stroll upozorňuje, že problém týmu nespočívá pouze v jednotce Honda.
Lewis Hamilton upozornil na nenápadný, ale potenciálně klíčový prvek výkonnosti Mercedesu, který budí pozornost v paddocku. Oscar Piastri k tomu přidal vlastní postřeh z Číny, podle nějž se za rychlostí na rovinkách skrývá více faktorů, než by se na první pohled mohlo zdát.
Odchod Jonathana Wheatleyho z Audi rozpoutal spekulace o změnách v paddocku. Christian Horner, dlouholetý šéf Red Bullu, zůstává v centru pozornosti a podle odborníků by mohl převzít vedení týmu Audi.
Formule 1 se v polovině dubna vrací na německý Nürburgring, kde během neoficiální „jarní přestávky“ proběhne testování. Do akce se zapojí týmy McLaren a Mercedes, které využijí pauzu v kalendáři k dalšímu vývoji svých monopostů.
Sedminásobný mistr světa Formule 1, Lewis Hamilton, vyrazil do ulic Tokia, kde spojil motorsport s adrenalinem. Za volantem legendárního Ferrari F40 předvádí driftovací show mezi ikonickými filmovými vozy a nechybí ani překvapivé cameo Kim Kardashian.
Po přestupu do Mercedesu se George Russell místo očekávaných triumfů spíše potýkal s neúspěchy, přesto však nikdy neztratil víru, že jeho tým mu jednoho dne poskytne vůz schopný bojovat o vítězství i mistrovské tituly.
McLaren jezdec Oscar Piastri vyzval FIA, aby přehodnotila pravidla F1 pro sezonu 2026 kvůli bezpečnosti po nehodě Olivera Bearmana na Japonské Grand Prix. Podle něj by změny měly minimalizovat rizika podobných incidentů v budoucnu.