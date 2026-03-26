FIA reaguje a zavádí změnu pravidel na kvalifikaci

FIA před Japanese Grand Prix upravila pravidla kvalifikace, aby omezila extrémní využívání rekuperované energie a podpořila přirozenější jízdní styl ve Formula 1.
FIA před Grand Prix Japonska oznámila změnu pravidel dobíjení baterií během kvalifikace. Místo původních 9 MJ mohou nyní týmy nabít své vozy jen 8 MJ, čímž se snižuje potřeba technik jako lift-and-coast či superclipping.
Nová pravidla pro pohonné jednotky sezóny 2026 změnila styl jízdy. Jezdci musí obětovat rychlost v některých úsecích, aby energii mohli efektivně šetřit a využít jinde na trati.
V datech je to zřejmé: na rovinkách se rychlost někdy vyrovnává nebo dokonce klesá, protože piloti optimalizují dobíjení baterií pro náročnější části okruhu.
„Pokud přesměrujete výkon motoru do baterie, spalovací motor přijde o sílu a auto zpomalí, i když držíte plyn na maximum,“ uvedl zdroj z paddocku.
Tato taktika si vysloužila kritiku. Max Verstappen ji přirovnal k Mario Kart, zatímco Oscar Piastri ji označil za „neintuitivní styl jízdy, který kazí plynulost“.
Snížení limitu na 8 MJ má zajistit, aby kvalifikace byla více o schopnostech jezdce než o strategii dobíjení. FIA to vidí jako krok k vyvážené kombinaci výkonu a nasazení energie.
„Úprava odráží názory jezdců a týmů, kteří chtějí, aby kvalifikace zůstala skutečně náročná a soutěživá,“ uvedla FIA ve svém prohlášení.
Dave Greenwood z Alpine upozornil, že menší přítlak vozů F1 2026 sníží rychlosti na klíčových místech Suzuky, ale výjezdy z některých zatáček mohou být rychlejší díky podpoře elektrického systému.
Bylo také potvrzeno, že vozy budou moci využít režim sníženého přítlaku kolem proslulé zatáčky 130R, což umožní tradičnější průjezdy okruhem.
FIA zdůrazňuje, že první závody sezóny 2026 byly provozně úspěšné a cílené úpravy pravidel patří k běžnému ladění regulací podle zkušeností z reálného provozu.
Prozatím se snížení energie během kvalifikace vztahuje jen na tento víkend, ale sport zůstává otevřený dalším úpravám pravidel, pokud se objeví nové poznatky z vozů a okruhů.
Fernando Alonso dorazí na Suzuku s mírným zpožděním. Důvodem je radostná rodinná událost, a to narození svého prvního dítěte. Aston Martin potvrdil, že tento osobní moment je důvodem jeho pozdějšího příjezdu.
