FIA se zastala Liama Lawsona po incidentu v Mexiku

Josef Mráček DNES 00:39
Liam Lawson zažil v úvodu Velké ceny Mexika okamžik, který vyděsil celý paddock. Krátce po startu se ocitl v nečekané a znepokojivé situaci, jež znovu připomněla, jak křehká může být bezpečnost ve Formuli 1.

Mezinárodní automobilová federace (FIA) odmítla tvrzení mexické národní organizace OMDAI, která obvinila Liama Lawsona z incidentu s traťovými maršály během Velké ceny Mexika. Podle místních představitelů měl novozélandský pilot údajně nedostatečně zpomalit pod dvojitou žlutou vlajkou, čímž měl přispět k nebezpečné situaci. FIA však po analýze telemetrických dat uvedla, že Lawson postupoval správně a není na vině.

K nebezpečnému momentu došlo ve třetím kole nedělního závodu, když dva maršálové vběhli na trať poblíž zatáčky číslo tři. Byli povoláni, aby odstranili zbytky úlomků po chaotickém startu. Situace se však rychle změnila – Lawson mezitím zamířil do boxů kvůli výměně předního křídla po kontaktu s Carlosem Sainzem, a tím zmizel časový prostor, který měl zaručit bezpečné vyčištění trati.

Přesto maršálové zůstali na dráze a právě v ten moment se objevil Lawson, který musel reagovat na přítomnost pracovníků. Incident vyvolal obavy o bezpečnost a okamžitě podnítil otázky ohledně komunikace mezi řídící věží a traťovým personálem. Mexická OMDAI ve středečním prohlášení uvedla, že pilot Racing Bulls „nepřiměřeně zpomalil“ a měl mít dost času maršály spatřit.

Lando Norris a Oscar Piastri po zisku konstruktérského titulu

McLaren pod drobnohledem: Expert zpochybnil schopnosti Landa Norrise a Oscara Piastriho

FIA se proti tomuto výkladu ohradila. „Po analýze telemetrie potvrzujeme, že jezdec vozu číslo 30, Liam Lawson, zpomalil přiměřeně a reagoval správně na dvojité žluté vlajky v daném úseku,“ uvedla federace v oficiálním prohlášení. „Brzdil dříve než v jiných kolech a zatáčkou projel výrazně nižší rychlostí než závodním tempem. Není v této situaci vinen.“

Federace zároveň vyjádřila poděkování dobrovolníkům a traťovým maršálům za jejich práci, přičemž zdůraznila, že bez jejich nasazení by bezpečnost závodů nebyla možná. Zároveň ale dodala, že podobné situace jsou naprosto nežádoucí a budou důkladně vyšetřeny.

„Jakékoliv případy, kdy se maršálové ocitnou na trati před projíždějícími vozy, jsou věcí, kterou nechceme nikdy vidět,“ uvedla FIA. „Naštěstí tato událost neměla vážné následky, ale zahájili jsme interní vyšetřování, abychom přesně pochopili, co se stalo, a identifikovali oblasti, kde lze zlepšit postupy.“

Vyšetřování podle federace nebude uspěcháno. „Plná analýza zabere čas, protože zahrnuje přezkoumání všech relevantních důkazů, včetně rádiové komunikace v několika jazycích a synchronizaci záznamů od všech zúčastněných stran,“ uvedla FIA s tím, že výsledky budou zveřejněny až po dokončení přezkumu.

Liam Lawson sám po závodě přiznal, že situace ho šokovala. „Upřímně jsem nemohl uvěřit tomu, co jsem viděl,“ řekl. „Přijel jsem do první zatáčky a po trati přebíhali dva chlapi. Skoro jsem jednoho z nich trefil. Bylo to extrémně nebezpečné. Zjevně došlo k nějakému nedorozumění, ale něco takového jsem nikdy nezažil. Je to nepřijatelné – na živé trati nemohou maršálové jen tak vbíhat. Nechápu, jak k tomu mohlo dojít, ale věřím, že dostaneme vysvětlení.“

