Ferrari zvolilo riskantní vývojový plán: Ralf Schumacher hovoří o možných problémech

Charles Leclerc v Zandvoortu
Charles Leclerc v Zandvoortu, foto: Scuderia Ferrari
Josef Mráček VČERA 21:08
Ferrari vstupuje do nové éry Formule 1 s ambiciózním vývojovým plánem, jehož dopady zůstávají zatím nejisté. Skutečnou hodnotu tohoto přístupu ukáže až nadcházející sezona. K celé situaci se vyjádřil i Ralf Schumacher.

Ferrari vstupuje do sezony 2026 s ambiciózní vizí, která ale už teď vyvolává bouřlivé reakce. Bývalý jezdec Formule 1 Ralf Schumacher nešetří kritikou a varuje, že tým z Maranella může už od úvodního závodu čelit vážným problémům. Podle něj aktuální strategie naznačuje, že sezona by se mohla proměnit v „katastrofu“.

Schumacher upozornil, že Ferrari se vydalo extrémně agresivní cestou při přizpůsobování se novým pravidlům pohonných jednotek. „Pokud jde o Ferrari, katastrofa se zdá být znovu na obzoru, alespoň když čtete mezi řádky,“ řekl v podcastu Backstage Boxengasse pro Sky Deutschland. Podle jeho slov je nejproblematičtější, že tým prakticky vyvíjí dvě odlišná auta současně.

Šéf stáje Fred Vasseur nedávno potvrdil, že Ferrari zvolilo dvoufázový vývojový plán pro první závod nové éry. Na neveřejném testu v Barceloně se objeví základní A-specifikace verze vozu, zatímco na oficiálních předsezonních testech v Bahrajnu bude nasazena modernizovaná B-specifiakce. Tento přístup má zajistit, že vůz zaznamená významný pokrok v aerodynamice a výkonu.

Oscar Piastri v Barceloně

McLaren odkládá start v Barceloně: Andrea Stella promluvil o strategii týmu

„To je to, co na tom vyčnívá nejvíc,“ dodal Schumacher. Podle něj je zřejmé, že strategie Ferrari zahrnuje odlišné priority obou jezdců, Charlese Leclerca a Lewise Hamiltona. „Dokážu si skoro představit, že je to proto, že mají úplně odlišné názory na chování vozu,“ vysvětlil bývalý pilot.

Tento rozdíl může podle Schumachera vést k chaosu už od začátku sezony. „Pokud je to tak, je to od začátku katastrofa,“ upozornil a připomněl, že jeho dlouhodobý názor je, že není možné vyvíjet dvě auta současně. I Vasseur podle něj naznačil, že tým si je této komplikace vědom.

Přestože podobnou strategii volí i většina ostatních týmů, Schumacher zůstává vůči ferrariovskému plánu skeptický. „Fred Vasseur sám to nepřímo potvrdil, takže celé to nepůsobí vůbec ideálně,“ dodal. Bývalý jezdec se obává, že ambiciózní přístup může vést k nevyváženosti mezi technickými inovacemi a požadavky jezdců.

Bahrajnské testy tak budou klíčové. Právě tam by měla být vidět reálná evoluce vozu SF-26 a skutečný dopad dvoufázového vývoje. Schumacher se obává, že pokud se tým nedokáže sladit, může Ferrari od úvodního závodu trpět výkonovou nestabilitou.

Sezona 2026 pro Ferrari začíná ve znamení vysokých očekávání, ale i rizik. Odpovědi přinese až první testování a následně závodní víkend, kdy se ukáže, zda byla riskantní strategie správným krokem, nebo zda měl Ralf Schumacher pravdu ve svém varování.

