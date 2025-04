Ferrari zůstává nohama na zemi: Bahrajn nepřinese zlom, jen malý krok vpřed

Ferrari dorazilo do Bahrajnu s novým balíčkem vylepšení, zaměřeným především na podlahu monopostu SF-25. Tým tak reaguje na nepřesvědčivý vstup do sezony a doufá, že tato technická úprava pomůže zlepšit přilnavost i celkový výkon vozu na náročném okruhu v Sakhiru.

Ferrari přivezlo do Bahrajnu svůj první větší balíček vylepšení pro sezonu 2025 a doufá, že tím zvrátí nepříznivý vývoj. Hlavní změny se týkají podlahy vozu SF-25, která má přinést více přítlaku a zlepšit výkon vozu, který zatím zaostává za očekáváním. Tým se aktuálně nachází na čtvrtém místě Poháru konstruktérů a ztrácí už 76 bodů na vedoucí McLaren.

Podle technických informací byly přepracovány přepážky podlahy, změnil se její náběh i zadní část vozu včetně zúženého zakončení a rozšířených tunelů. Jde o komplexní úpravu, která má za cíl přinést stabilní a postupné zlepšení. Přesto zástupce šéfa týmu Jérôme d'Ambrosio varuje před přehnanými očekáváními.

„Nejde o revoluci. Je to jen postupné přidávání výkonu, trochu víc přítlaku, pokračování ve vývoji, který jsme započali přes zimu,“ vysvětlil d'Ambrosio médiím včetně Motorsport.com.

Zároveň dodal, že se tým nesnaží změnit charakter vozu, ale sbírat setiny sekundy: „Naším cílem není zázračně změnit celý výkonový obraz, ale přidávat malé kroky kupředu. Každá setina, kterou na voze získáme, je důležitá.“

Ferrari letos zažívá nejednotné výsledky. I když Lewis Hamilton triumfoval ve sprintu v Číně, v hlavním závodě byl spolu s Charlesem Leclercem diskvalifikován, Hamilton kvůli nadměrnému opotřebení podlahy a Leclerc pro podváhu vozu. Objevily se spekulace, že tým musí jezdit s vyšší světlou výškou, než by chtěl.

D'Ambrosio však význam těchto domněnek mírní: „S těmito pravidly platí, že čím níže auto jedete, tím víc přítlaku máte. To, co se kolem toho napsalo, je trochu přehnané. Během víkendu s výškou pracujeme, někdy jdeme níž, někdy výš a hledáme ten správný limit.“

Na otázku, zda je Ferrari obtížnější nastavit než konkurence, odpověděl: „Nevím, nemyslím si to. Ale nemohu mluvit za ostatní. Práce se světlou výškou je důležitá pro všechny a každý se snaží najít svůj limit.“

Na vývoj navázal i Lewis Hamilton, který doufá v posun vpřed. „Nemám pocit, že by bylo s autem něco výrazně špatně, jen nám momentálně chybí tempo. Na mé straně je to hlavně o zadní části vozu.“

Co se týče dalších vylepšení během sezony, d'Ambrosio připouští, že to bude klíčová otázka. „Je to o hledání rovnováhy mezi prací na letošním voze a vývojem monopostu pro rok 2026. Není to černobílé. Rozhodnutí, kdy přejít plně na příští sezonu, zatím nepadlo.“

A zakončuje s důrazem na filozofii malých krůčků: „Není to o jednom místě, které bychom museli opravit. Je to o kombinaci věcí jako vyvážení vozu, přítlak, dostat vše do ideálního okna. Malé zisky na různých místech, které ve výsledku přinesou posun. A to je přístup, který chceme zachovat, konzistentní a promyšlený.“