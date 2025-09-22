Ferrari znovu v problémech: Charles Leclerc prozradil jeho komplikace v úvodu závodu

Charles Leclerc v Baku obsadil deváté místo, přičemž jeho závod zkomplikoval problém s pohonnou jednotkou, který ho zpomalil hned v úvodu.
Charles Leclerc se v závodě po závodě v Baku otevřeně přiznal, že jeho výkon výrazně poznamenaly technické problémy s pohonnou jednotkou už v úvodní fázi závodu. „Bohužel jsem měl poměrně velký problém s motorem asi deset kol v prvním stintu a zatím přesně nevíme, proč se to stalo. Najednou se to objevilo a pak zase zmizelo, takže zatím nemáme jasné vysvětlení,“ popsal frustraci monacký jezdec Ferrari.
Startoval přitom z desátého místa, což samo o sobě nevytvářelo ideální pozici k útoku. Na čele mezitím Max Verstappen dominoval a kontroloval celý závod, zatímco Leclerc se marně snažil probojovat vpřed. Nakonec se musel spokojit s devátou příčkou, těsně za svým týmovým kolegou Lewisem Hamiltonem.
Problémy s pohonnou jednotkou přišly v momentě, kdy měl Leclerc teoreticky šanci postupovat žebříčkem. „Zrovna v té fázi, kdy jsme mohli reálně někoho předjet, jsem se ocitl v DRS vlaku, ale na rovinkách jsem byl moc pomalý. Nedalo se s tím nic dělat,“ dodal. Situaci navíc ztěžoval fakt, že na městském okruhu v Baku jsou možnosti k předjíždění omezené.
Leclerc přiznal, že většinu závodu strávil zaseknutý za Liamem Lawsonem. Podle něj byla strategie pneumatik spíše loterií, protože rozdíl mezi kombinací středně tvrdých a tvrdých směsí byl minimální. „Skončil jsem v souboji s Liamem, který byl na rovinkách i v posledním sektoru opravdu rychlý. Předjet ho bylo nesmírně obtížné, a to i proti jezdcům s jinou strategií. Nakonec jsem za ním uvízl téměř celý závod,“ vysvětlil monacký jezdec.
Neodpustil si ani kritiku vlastního výkonu v kvalifikaci, kde chyboval. „Musím být k sobě tvrdý. V Q3 jsem udělal chybu a nebyl jsem tam, kde jsem měl být. Letos jsme měli velmi silnou sezónu, ale tento víkend jsem prostě neodvedl práci, kterou bych měl. A dnes jsem za to zaplatil,“ uznal.
Leclerc zároveň upozornil, že Ferrari se momentálně trápí ve studených podmínkách. „Naše auto hodně bojuje, když je chladno. Viděli jsme, že Mercedes se v takových podmínkách cítí velmi silně. Včera byl jedním z mála týmů, kterým fungovaly středně tvrdé gumy v Q3, společně s Williamsem. My jsme naopak lepší v horku, což by nám snad v Singapuru mohlo hrát do karet,“ doufá Monako.
Šéf stáje Ferrari Fred Vasseur upozornil, že Leclercovy problémy s motorem mu zhatily klíčové momenty závodu. „Charles měl problém s motorem, nebylo to sice pět desetin na kolo, ale stačilo to, aby strávil celý závod za soupeřem a nemohl předjet. Ztráta není jen na výkonu motoru, ale i v propasti, která se vytvoří za vozem před ním. Bylo to pro něj hodně náročné, ale hlavní ztrátu jsme utrpěli už včera, ne dnes,“ vysvětlil Vasseur.
