Ferrari znovu v problémech: Charles Leclerc popsal náročný boj s vozem

Charles Leclerc po deštivé kvalifikaci v Las Vegas přiznal, že podmínky byly velmi náročné. Přesto zůstává odhodlaný a soustředí se na nadcházející závod.
Charles Leclerc po deštivé kvalifikaci na Velkou cenu Las Vegas otevřeně vyjádřil frustraci nad tím, že Ferrari stále nedokáže najít konkurenceschopné nastavení pro mokré podmínky. Monacký pilot přiznal, že tento problém ho provází od jeho příchodu do Maranella a brzdí jeho schopnost plně využít svůj potenciál.
„Bohužel ano,“ přiznal Leclerc, když se ho ptali, zda očekával, že kvalifikace bude tak náročná. „Naše auto má bohužel od doby, co jsem v Ferrari, velké problémy na mokru. Prostě nemůžeme najít řešení.“
Tým podle něj pracuje naplno, ale výsledky stále nepřicházejí. „Není to tak, že bychom se nesnažili, protože se snažíme opravdu naplno, ale prostě to nefunguje. Je to velmi frustrující, protože v juniorských kategoriích byla jízda v dešti pravděpodobně moje největší síla, a tady při dešti se trápíme úplně šíleně. Pneumatiky se neohřívají a přilnavost je velmi špatná.“
Leclerc dále zdůraznil, že problém nesouvisí jen s ohřevem pneumatik. „Nemyslím si, že jde jen o ohřev pneumatik, protože jsme v minulosti zkoušeli různá nastavení a nepomohlo to, takže je to opravdu frustrující.“
Pro Leclerca byla kvalifikace v Las Vegas obzvlášť náročná kvůli špatné viditelnosti a nízké přilnavosti trati, hlavně během Q1. Každý pokus o rychlé kolo vyžadoval maximální soustředění a přesnost.
„Není to příjemné, není to příjemné,“ komentoval Leclerc podmínky. „Obzvlášť když naše auto… je velmi, velmi těžké ovládat. Navíc tady v Las Vegas na ulicním okruhu, v noci, při studených a mokrých podmínkách, se všechny faktory sčítají a dělají kvalifikaci opravdu těžkou. Ale tak to prostě je.“
Monacký pilot se nyní soustředí na zítřejší závod, kde odstartuje z deváté pozice. Jeho týmový kolega Lewis Hamilton bude vycházet z dvacátého místa, takže Leclerc má o to větší motivaci maximálně využít svou startovní pozici a získat co nejvíce bodů.
V souvislosti s novou vlnou pravidel, která vstoupí v platnost v roce 2026, Leclerc potvrdil, že Ferrari SF-25 rozhodně nechce odepsat. „Chceme bojovat o vítězství, a proto to není auto, které bych chtěl odepsat,“ uvedl.
„Snažíme se bojovat o třetí, možná druhé místo v Poháru konstruktérů, ale upřímně druhé bude těžké,“ dodal Leclerc. Hlavním cílem pro něj zůstává možnost bojovat o vítězství, což je pro Ferrari i nadále náročný úkol.
Navzdory všem problémům zůstává Leclerc odhodlaný a motivovaný. Ví, že tým dělá maximum, aby vyřešil slabiny vozu na mokru, a že i přes těžkosti může předvést kvalitní výkon.
„Frustrace je velká, ale zároveň je to výzva, která nás nutí zlepšovat se každý víkend,“ uzavřel svůj komentář, čímž ukázal, že i při těžkých podmínkách si zachovává bojovného ducha.
