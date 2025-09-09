Ferrari věří v zázrak: Lewis Hamilton může stát na pódiu

Šéf týmu Fred Vasseur věří, že Lewis Hamilton se ještě během sezony vrátí na pódiové umístění. Podle něj návrat Britovy radosti a motivace v Monze slibuje, že se sedminásobný mistr světa brzy znovu prosadí mezi nejlepšími.
Lewis Hamilton má za sebou 18 sezón ve Formuli 1 před přestupem do Ferrari a během této doby nikdy nezůstal bez alespoň jednoho pódiového umístění za sezónu. Všechny roky se pohyboval minimálně na pěti pódiových umístěních a jeho nový týmový šéf Fred Vasseur věří, že první sezóna v červeném monopostu tuto sérii nepřeruší.
Britský mistr světa čelil při přechodu do Ferrari řadě výzev. Hamilton otevřeně přiznal během GP Itálie, že se stále necítí „stoprocentně komfortně s vozem“ a že styl jízdy vyžadovaný Ferrari je pro něj téměř „cizí“. Přesto během posledních závodů ukázal známky zlepšení, když se v Monze kvalifikoval pátý, přestože kvůli penalizaci ze Zandvoortu spadl na desáté místo a nakonec se probojoval na šesté místo. Na týmového kolegu George Russella ztratil méně než pět sekund, což Vasseur považuje za signál, že Hamilton je blízko prvního pódiového umístění s Ferrari.
„Ano, protože dokázal bojovat s Russellem v Zandvoortu a posunout se z P10 až k jeho úrovni v Monze,“ sdělil Vasseur médiím. „Můžeme určitě očekávat jeho pódiové umístění. Všechno začalo minulý týden v Zandvoortu. I když výsledek nebyl ideální, tempo od začátku závodního víkendu bylo lepší než u Charlese. Hamiltonova nálada byla lepší, bojoval s Russellem až do 30. kola, a myslím, že energie, kterou dostal od tifosi v Miláně, byla pro něj něco opravdu speciálního. Bylo to něco mega, co mu dodalo extra motivaci na celý víkend.“
Hamilton si sám pochvaloval postupný návrat formy: „Jsem spokojen s pokrokem přes celý víkend. Pokrok z minulého závodu jsem přenesl i sem a byl jsem relativně spokojen s vozem a tím, jak se vyvíjel. V FP1 auto fungovalo skvěle, možná nejlépe během víkendu. V kvalifikaci jsme udělali drobné změny a dostali jsme z vozu maximum.“
Během nedělního závodu Hamilton věřil, že páté místo bylo realistické: „Dobře jsem pozicoval auto a postupoval vpřed. Myslím, že jsem mohl dojet pátý. Za George jsem zaostal jen o 1,5 sekundy. Mohli jsme zkusit undercut, ale tu příležitost jsme zmeškali.“
Po Monze Hamilton nyní drží 117 bodů a je šestý v pořadí jezdců, o jednu pozici za Charlesem Leclercem a 46 bodů zpět. Vasseurův optimismus naznačuje, že sedminásobný mistr světa má stále všechny předpoklady, aby znovu stoupil na pódiové umístění i s Ferrari.
