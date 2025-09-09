Ferrari věří v zázrak: Lewis Hamilton může stát na pódiu

Lewis Hamilton v Monze
Lewis Hamilton v Monze, foto: Scuderia Ferrari
Josef Mráček DNES 12:57
Sdílej:

Šéf týmu Fred Vasseur věří, že Lewis Hamilton se ještě během sezony vrátí na pódiové umístění. Podle něj návrat Britovy radosti a motivace v Monze slibuje, že se sedminásobný mistr světa brzy znovu prosadí mezi nejlepšími.

Lewis Hamilton má za sebou 18 sezón ve Formuli 1 před přestupem do Ferrari a během této doby nikdy nezůstal bez alespoň jednoho pódiového umístění za sezónu. Všechny roky se pohyboval minimálně na pěti pódiových umístěních a jeho nový týmový šéf Fred Vasseur věří, že první sezóna v červeném monopostu tuto sérii nepřeruší.

Britský mistr světa čelil při přechodu do Ferrari řadě výzev. Hamilton otevřeně přiznal během GP Itálie, že se stále necítí „stoprocentně komfortně s vozem“ a že styl jízdy vyžadovaný Ferrari je pro něj téměř „cizí“. Přesto během posledních závodů ukázal známky zlepšení, když se v Monze kvalifikoval pátý, přestože kvůli penalizaci ze Zandvoortu spadl na desáté místo a nakonec se probojoval na šesté místo. Na týmového kolegu George Russella ztratil méně než pět sekund, což Vasseur považuje za signál, že Hamilton je blízko prvního pódiového umístění s Ferrari.

„Ano, protože dokázal bojovat s Russellem v Zandvoortu a posunout se z P10 až k jeho úrovni v Monze,“ sdělil Vasseur médiím. „Můžeme určitě očekávat jeho pódiové umístění. Všechno začalo minulý týden v Zandvoortu. I když výsledek nebyl ideální, tempo od začátku závodního víkendu bylo lepší než u Charlese. Hamiltonova nálada byla lepší, bojoval s Russellem až do 30. kola, a myslím, že energie, kterou dostal od tifosi v Miláně, byla pro něj něco opravdu speciálního. Bylo to něco mega, co mu dodalo extra motivaci na celý víkend.“

Lewis Hamilton v Monze

Ferrari věří v zázrak: Lewis Hamilton může stát na pódiu

Hamilton si sám pochvaloval postupný návrat formy: „Jsem spokojen s pokrokem přes celý víkend. Pokrok z minulého závodu jsem přenesl i sem a byl jsem relativně spokojen s vozem a tím, jak se vyvíjel. V FP1 auto fungovalo skvěle, možná nejlépe během víkendu. V kvalifikaci jsme udělali drobné změny a dostali jsme z vozu maximum.“

Během nedělního závodu Hamilton věřil, že páté místo bylo realistické: „Dobře jsem pozicoval auto a postupoval vpřed. Myslím, že jsem mohl dojet pátý. Za George jsem zaostal jen o 1,5 sekundy. Mohli jsme zkusit undercut, ale tu příležitost jsme zmeškali.“

Po Monze Hamilton nyní drží 117 bodů a je šestý v pořadí jezdců, o jednu pozici za Charlesem Leclercem a 46 bodů zpět. Vasseurův optimismus naznačuje, že sedminásobný mistr světa má stále všechny předpoklady, aby znovu stoupil na pódiové umístění i s Ferrari.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Ferrari Lewis Hamilton Frederic Vasseur
Stalo se
Novinky
Carlos Sainz jr.

Williams stojí za Carlosem Sainzem: Po neúspěšné Monze cílí zpět na body

Williams po Monze stojí za Carlosem Sainzem, který projel cílem až na 11. místě, a zdůrazňuje potřebu týmové podpory. Šéf James Vowles věří, že se tým dokáže zlepšit v kvalifikaci a v Baku opět bodovat.

Novinky
Lando Norris si vychutnává vítězství na Hungaroringu 2025.

Mclaren znovu v centru pozornosti: Damon Hill si neodpustil vtípek

Damon Hill vtipně na adresu Mclarenu poznamenal, že se obává, že by po něm Renault mohl chtít, aby své vítězství na GP Itálie 1993 přenechal Alanu Prostovi. Jeho tehdejší týmový kolega totiž kvůli poruše motoru nedokončil závod a Hill zvítězil.

Novinky
Lewis Hamilton v Monze

Ferrari věří v zázrak: Lewis Hamilton může stát na pódiu

Šéf týmu Fred Vasseur věří, že Lewis Hamilton se ještě během sezony vrátí na pódiové umístění. Podle něj návrat Britovy radosti a motivace v Monze slibuje, že se sedminásobný mistr světa brzy znovu prosadí mezi nejlepšími.

Novinky
Max Verstappen vyhrál GP Itálie

Helmut Marko: Max Verstappen znovu zapálil svou vášeň pro F1

Podle poradce Red Bullu se Max Verstappen znovu plně zapojil do Formule 1 díky rychlejšímu vozu, možnosti prosazovat vlastní nastavení a přesvědčivé výhře na Monze.

Novinky
Christian Horner

Christian Horner poslal Martinu Brundlovi zprávu: Emoce po prvním vítězství Red Bullu bez něj

Christian Horner se po vítězství Maxe Verstappena v Monze ozval Martinu Brundlovi, aby ocenil jeho chladnokrevný výkon i práci celého týmu Red Bull.

Novinky
Kimi Antonelli

Toto Wolff už nešetřil kritikou: Kimi Antonelli udělal příliš mnoho chyb

Šéf Mercedesu Toto Wolff projevil výrazné rozhořčení nad výkonem svého týmu na Velké ceně Itálie. Podle něj výsledky nebyly podle očekávání a ukázaly, že tým má před sebou ještě mnoho práce, než bude konkurenceschopný na nejvyšší úrovni.

Novinky
Oscar Piastri a Lando Norris

Max Verstappen se jasně vyjádřil k týmovým příkazům McLarenu v Monze

Max Verstappen se vyjádřil k týmovým příkazům McLarenu během Velké ceny Itálie. Čtyřnásobný mistr světa zdůraznil, že podobné situace nejsou jeho záležitostí a raději se soustředí na závod.
Novinky
Start GP Itálie

Lando Norris se pustil do Maxe Verstappena: Nesmíte soupeře vytlačovat mimo trať

Na startu Velké ceny Itálie se Lando Norris a Max Verstappen utkali tvrdě o vedení. Norris kritizoval Verstappena za agresivní manévr, který ho donutil vyjet do trávy. 
Novinky
Liam Lawson

Napětí v rodině Red Bullu: Liam Lawson a Yuki Tsunoda se v Monze střetli

Jezdec Racing Bulls Liam Lawson označil incident s Yukim Tsunodou ve 30. kole v zatáčce č. 4 na Monze za ukázku tvrdého, ale férového závodění. Podle něj šlo o běžný kontakt v rámci souboje, bez jakéhokoli úmyslného zavinění.
Novinky
Lewis Hamilton na Monze

Fréderic Vasseur přiznává neúspěch Ferrari: Riskantní strategie s Lewisem Hamiltonem se nevyplatila

Šéf Ferrari Fred Vasseur přiznal, že riskantní strategie overcutu pro Hamiltona během Velké ceny Itálie nevyšla kvůli nečekaně nízké degradaci pneumatik.
Novinky
Lando Norris a Oscar Piastri v Monze

Napětí v McLarenu: Nico Rosberg očekává po Monze rozhovory

Nico Rosberg kritizoval týmovou režii McLarenu z konce Velké ceny Itálie, kdy byl Oscar Piastri požádán, aby pustil před sebe Landa Norrise. Podle něj by měl tým situaci vyjasnit, protože může ovlivnit vnitřní dynamiku i další spolupráci jezdců.

Novinky
Lando Norris a Oscar Piastri v Monze

Napětí v Monze: McLaren vysvětluje výměnu Landa Norrise a Oscara Piastriho

McLaren způsobil pozdvižení na GP Itálie, když tým dočasně vyměnil pozice Norrisovi a Piastrimu po pomalé zastávce Brita. Oba nakonec dojeli na pódiu, ale týmové instrukce ovlivnily konečné pořadí.