Poté, co Ferrari zveřejnilo krátké video představující novou vizuální koncepci SF-26, vyjel Lewis Hamilton s vozem Formule 1 pro sezónu 2026 z garáže na okruhu Fiorano, aby absolvoval první testovací kilometry nového monopostu.
Ferrari se ve čtvrtek připojilo k týmům, které odhalily své barvy pro sezónu Formule 1 2026, a zároveň jako jeden z prvních týmů absolvovalo shakedown zcela nového monopostu SF-26. Krátké video představující nový design poskytlo fanouškům první náznak toho, co od vozu očekávat.
Nové SF-26 poháněné inovativní motorovou jednotkou Ferrari, která kombinuje 50/50 elektrický a spalovací výkon, je nejen kratší a lehčí než loňský model, ale přináší také aktivní aerodynamiku. Technický vývoj vozu tak reflektuje ambice Scuderie uspět v nové éře regulí F1 2026.
V chladném a zataženém italském ránu vyjel Lewis Hamilton s monopostem na okruh Fiorano. Věrní Tifosi se shromáždili na vyhlídkových bodech, aby mohli vidět vůz v akci. Podle zpráv se někteří fanoušci začali scházet již od páté hodiny ráno, přičemž první kilometry SF-26 byly absolvovány kolem jedenácté.
„Je to úžasné vidět auto na trati poprvé,“ řekl Hamilton během svého prvního kola. „Zvuk motoru je úplně jiný, než jsem očekával, a je skvělé konečně zažít výsledek práce všech lidí v továrně.“ Video a fotky z trati se rychle objevily na sociálních sítích, kde se objevily nadšené reakce fanoušků.
Podle šéfa týmu Ferrari, Freda Vasseura, byla verze vozu, která se objevila na trati, označena jako „Spec A“. „V této fázi je nejdůležitější najet co nejvíce kilometrů. Nejde zatím o honbu za výkonem, ale o ověření technických řešení a spolehlivosti vozu,“ vysvětlil Vasseur. „V Barceloně se všichni představíme se Spec A verzí. Není to testovací mule, ale koncept, který musíme potvrdit.“
Vasseur také připomněl, že moderní předsezonní testování se liší od dřívějších let. „Nejsme zvyklí mít devět testovacích dní. Poslední čtyři či pět sezón jsme měli jen tři. To je sice výhoda, ale znamená to zcela odlišný program. Hlavním cílem je ověřit spolehlivost a identifikovat oblasti ke zlepšení. Pokud něco pochopíme během testu v Bahrajnu, musíme být připraveni reagovat, protože do Austrálie už nebude prostor na změny.“
Po shakedownu ve Fioranu se Ferrari přesune do Španělska, kde příští týden začíná pět dní uzavřeného testu. Každý tým smí jet maximálně tři ze pěti dnů, což vyžaduje efektivní využití času. Následovat budou dva oficiální předsezonní testy v Bahrajnu, a to od 11. do 13. února a od 18. do 20. února.
Scuderia oficiálně odhalí svůj vůz pro F1 2026 23. ledna, čímž se potvrzuje, že tým začíná novou sezonu s jasným plánem. První kilometry SF-26 ve Fioranu tak poskytly jen první náznak toho, co Ferrari připravuje pro konkurenci v nové éře Formule 1.
