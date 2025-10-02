Ferrari pod tlakem: Charles Leclerc otevřeně o šancích týmu

Charles Leclerc naznačil, že závěr sezony 2025 nebude pro Ferrari jednoduchý. Podle něj čeká tým série náročných víkendů, v nichž bude rozhodovat každý detail.
Charles Leclerc nepůsobí optimisticky ohledně šancí Ferrari na vítězství ve zbývajících závodech sezony. Po Grand Prix Ázerbájdžánu se Scuderia propadla na třetí místo v Poháru konstruktérů za Mercedes, což podle Leclerca znamená, že tým bude mít před sebou náročný úkol.
„Myslím, že je velmi nepravděpodobné, že bychom letos dokázali vyhrát závod,“ přiznal Leclerc v Singapuru, kam se cirkus Formule 1 přesunul na následující víkend.
Leclerc vysvětluje, že i když některé nadcházející okruhy mohou lépe vyhovovat vozu SF-25, Ferrari se pravděpodobně nikdy nedostane na úroveň McLarenu. „McLaren je navíc velmi silný, když je teplo. Proti Mercedesu možná budeme silnější na některých závodech, ale proti McLarenu si myslím, že nikdy nebudeme mít převahu,“ dodal.
Za dosavadních 17 závodů sezony 2025 je Leclerc v hodnocení jezdců pátý, přičemž jeho nejlepším výsledkem je druhé místo za Landem Norrisem v Monaku. Tým zatím nezaznamenal žádné vítězství v závodě, přičemž výjimkou je pouze úspěch Lewise Hamiltona ve sprintu v Číně.
Leclerc zároveň upozorňuje, že i když je tým v aktuálním bodovém hodnocení jen čtyři body za Mercedesem, situace se v Poháru konstruktérů příliš nezměnila. McLaren nadále dominuje a může soutěž v Singapuru dokonce ukončit předčasně.
„Pro nás je to těžké, protože konkurence je extrémně vyrovnaná,“ poznamenal Leclerc. „Každý závod bude o maximalizaci bodů, protože vítězství se letos jeví jako velmi náročné.“
Italský jezdec zároveň podtrhuje, že tým stále hledá možnosti, jak zlepšit výkon vozu a být konkurenceschopnější, ačkoliv se realita F1 2025 ukazuje být tvrdou zkouškou.
Závěrem Leclerc připouští, že Ferrari může být silnější než Mercedes na některých tratích, ale McLaren zůstává hlavním soupeřem, který diktuje tempo sezony a jehož převahu bude velmi těžké překonat.
