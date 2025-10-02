Alex Dunne opouští McLaren: Co čeká talentovaného jezdce dál?

Alex Dunne
Alex Dunne, foto: McLaren
Josef Mráček VČERA 17:31
Sdílej:

Alex Dunne oznámil, že se vzájemně dohodl na ukončení spolupráce s McLarenem v rámci jejich programu rozvoje jezdců. Nyní stojí před novými výzvami a rozhodnutím o dalším směru své kariéry.

McLaren s okamžitou platností ukončil spolupráci se svým členem programu rozvoje jezdců, Alexem Dunneem. Irsko-fabrikovaný jezdec, který současně závodí ve Formuli 2 za Rodin Motorsport, tak opouští program, aniž by tým uvedl konkrétní důvod.

V oficiálním prohlášení McLaren uvedl: „Alex bude uvolněn s okamžitou platností. Bylo nám potěšením spolupracovat s Alexem během uplynulého roku a přispět k jeho úspěchu a růstu jako jezdce. Přejeme mu vše nejlepší v jeho další kariéře.“

Dunne byl do programu McLarenu přidán teprve v květnu 2024 a rychle se stal jedním z výrazných talentů týmu. Vedle závodů ve Formuli 2 zastával také pozici rezerva a vývojového jezdce v týmu NEOM McLaren Formula E.

Během letošní sezony F1 dostal Dunne příležitost nahlédnout do kokpitu MCL39, když odjel volné tréninky FP1 na GP Rakouska a GP Itálie. Po svém debutu v Rakousku byl nadšený: „Nevím, kde začít. Jsem super šťastný, myslím, že to dopadlo dobře.“

George Russell v Kanadě

Riskuje Max Verstappen vedlejšími aktivitami? George Russell v tom má jasno

Dunne vysvětlil, že účelem jeho prvního FP1 nebylo přímo soupeřit o rychlost, ale podpořit tým a pomoci Landu Norrisovi během víkendu: „Mít rychlost, kterou jsem ukázal, a ukázat, co dokážu ve F1, je něco výjimečného. Moc děkuji McLarenu za tuto příležitost.“

Šéf McLarenu Andrea Stella ocenil Dunnevo nasazení a schopnosti, což ještě zvyšuje zvědavost ohledně náhlého ukončení spolupráce: „Alex byl skvělým přínosem pro tým a jeho výkony byly obdivuhodné.“

Sám Dunne vydal prohlášení na Instagramu: „Od dnešního dne jsem se vzájemně rozhodl ukončit spolupráci s McLaren Driver Development Programme. Děkuji všem v McLarenu, kteří mi pomohli růst a zlepšovat se jako jezdec.“

I přes rozchod zůstává mladý Irec pozitivní a soustředí se na nadcházející závody F2: „Mám ještě dva důležité závody, na které se těším, a jsem nadšený, co přijde. Děkuji, Papaya family.“

Tento krok vyvolal mezi fanoušky i médii otázky ohledně budoucnosti talentovaného jezdce ve Formuli 1 a jeho dalších kariérních možností.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Alex Dunne McLaren
Stalo se
Novinky
Charles Leclerc v Baku

Ferrari pod tlakem: Charles Leclerc otevřeně o šancích týmu

Charles Leclerc naznačil, že závěr sezony 2025 nebude pro Ferrari jednoduchý. Podle něj čeká tým série náročných víkendů, v nichž bude rozhodovat každý detail.

Novinky
Alex Dunne

Alex Dunne opouští McLaren: Co čeká talentovaného jezdce dál?

Alex Dunne oznámil, že se vzájemně dohodl na ukončení spolupráce s McLarenem v rámci jejich programu rozvoje jezdců. Nyní stojí před novými výzvami a rozhodnutím o dalším směru své kariéry.

Novinky
George Russell v Kanadě

Riskuje Max Verstappen vedlejšími aktivitami? George Russell v tom má jasno

George Russell se přidal k diskusi o tom, zda byl výkon Maxe Verstappena na Nürburgringu příliš riskantní.   

Novinky
Fernando Alonso

Fernando Alonso a jeho nejistá budoucnost: Konec kariéry může být blízko

Fernando Alonso znovu promluvil ohledně své budoucnosti, která je u španělského jezdce nejasná.

Novinky
Lando Norris si vychutnává vítězství na Hungaroringu 2025.

David Coulthard odhaluje, co Piastrimu brání stát se šampionem F1

Oscar Piastri z McLarenu se díky klidu a precizní jízdě stal favoritem na titul sezony. Zůstává však otázkou, zda má vše, co potřebuje k zisku šampionátu.

Novinky
Carlos Sainz jr. v Silverstone

Carlos Sainz jr. znovu spojil síly se svým otcem během společném testu ve Španělsku

Carlos Sainz se nedávno připojil ke svému otci Carlosu Sainzovi staršímu na soukromém testu ve Španělsku.

Novinky
FIA

Bitva o post prezidenta FIA nabírá obrátky: Do hry vstoupila bývalá finalistka Miss

Volby v rámci FIA se blíží a seznam kandidátů se znovu rozrůstá. Nejnovější oznámení vyvolalo v  prostředí motorsportu velkou pozornost.
Novinky
Lewis Hamilton v Barceloně

Lewis Hamilton truchlí nad ztrátou Roscoea: Ozval se dokonce kritik Jeremy Clarkson

Lewis Hamilton oznámil smutnou zprávu o úmrtí svého psa Roscea, který mu byl věrným společníkem od jeho debutu u Mercedesu. K tragédii se vyjádřil také televizní moderátor a dlouholetý kritik Hamiltona, Jeremy Clarkson.
Novinky
Kimi Antonelli v Maďarsku

Mercedes odhalil, co zastavilo raketový start Kimiho Antonelliho

Kimi Antonelli začal svou debutovou sezónu ve Formuli 1 silně a ukazoval velký potenciál. Po příchodu evropské části sezóny však přišla série slabších výsledků.
Novinky
Fernando Alonso v Monaku

Fernando Alonso odhaluje bolestnou realitu své F1 kariéry

Fernando Alonso nezvítězil ve Formuli 1 už 12 let, od svého posledního triumfu v roce 2013. Přesto zůstává konkurenceschopným a respektovaným jezdcem na trati.
Novinky
Max Verstappen a Yuki Tsunoda

Velká změna v Red Bullu? Max Verstappen dává Yukimu Tsunodovi naději

Max Verstappen věří, že stabilnější nastavení vozu RB21 pomůže nejen jemu, ale i Yukimu Tsunodovi. Po obtížném startu v Red Bullu dosáhl Tsunoda svého nejlepšího výsledku sezony v Baku, což může posílit jeho šance na setrvání v týmu.

Novinky
Max Verstappen v Barceloně

Max Verstappen ohromil svět motorsportu: Hold mu vzdává i legenda Nordschleife

Max Verstappen si odbyl premiéru v GT3 na legendární Nordschleife, kde si dojel pro suverénní vítězství. Svět motorsportu je jeho výkonem uchvácen.