Alex Dunne opouští McLaren: Co čeká talentovaného jezdce dál?

Alex Dunne oznámil, že se vzájemně dohodl na ukončení spolupráce s McLarenem v rámci jejich programu rozvoje jezdců. Nyní stojí před novými výzvami a rozhodnutím o dalším směru své kariéry.
McLaren s okamžitou platností ukončil spolupráci se svým členem programu rozvoje jezdců, Alexem Dunneem. Irsko-fabrikovaný jezdec, který současně závodí ve Formuli 2 za Rodin Motorsport, tak opouští program, aniž by tým uvedl konkrétní důvod.
V oficiálním prohlášení McLaren uvedl: „Alex bude uvolněn s okamžitou platností. Bylo nám potěšením spolupracovat s Alexem během uplynulého roku a přispět k jeho úspěchu a růstu jako jezdce. Přejeme mu vše nejlepší v jeho další kariéře.“
Dunne byl do programu McLarenu přidán teprve v květnu 2024 a rychle se stal jedním z výrazných talentů týmu. Vedle závodů ve Formuli 2 zastával také pozici rezerva a vývojového jezdce v týmu NEOM McLaren Formula E.
Během letošní sezony F1 dostal Dunne příležitost nahlédnout do kokpitu MCL39, když odjel volné tréninky FP1 na GP Rakouska a GP Itálie. Po svém debutu v Rakousku byl nadšený: „Nevím, kde začít. Jsem super šťastný, myslím, že to dopadlo dobře.“
Dunne vysvětlil, že účelem jeho prvního FP1 nebylo přímo soupeřit o rychlost, ale podpořit tým a pomoci Landu Norrisovi během víkendu: „Mít rychlost, kterou jsem ukázal, a ukázat, co dokážu ve F1, je něco výjimečného. Moc děkuji McLarenu za tuto příležitost.“
Šéf McLarenu Andrea Stella ocenil Dunnevo nasazení a schopnosti, což ještě zvyšuje zvědavost ohledně náhlého ukončení spolupráce: „Alex byl skvělým přínosem pro tým a jeho výkony byly obdivuhodné.“
Sám Dunne vydal prohlášení na Instagramu: „Od dnešního dne jsem se vzájemně rozhodl ukončit spolupráci s McLaren Driver Development Programme. Děkuji všem v McLarenu, kteří mi pomohli růst a zlepšovat se jako jezdec.“
I přes rozchod zůstává mladý Irec pozitivní a soustředí se na nadcházející závody F2: „Mám ještě dva důležité závody, na které se těším, a jsem nadšený, co přijde. Děkuji, Papaya family.“
Tento krok vyvolal mezi fanoušky i médii otázky ohledně budoucnosti talentovaného jezdce ve Formuli 1 a jeho dalších kariérních možností.
