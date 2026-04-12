Ferrari odkládá změnu: Lewis Hamilton pojede v Miami se stávajícím inženýrem

Carlo Santi zůstane závodním inženýrem Lewis Hamilton u Scuderia Ferrari i po jarní přestávce. Spolupráce bude pokračovat minimálně při Miami Grand Prix.
Sezona 2026 se po neplánované přestávce znovu rozbíhá a v centru pozornosti zůstává Lewis Hamilton a jeho stále ne zcela ustálená role u Scuderia Ferrari. Italská stáj sice vykazuje výkonnostní posun, ale zákulisní otázky kolem inženýrského týmu zůstávají otevřené a dál přitahují pozornost paddocku.
Podle aktuálních informací z více zdrojů Ferrari před závodem v USA neplánuje žádnou zásadní změnu, informuje server PlanetF1. Hamilton bude i v Miami pokračovat ve spolupráci s Carlem Santim, čímž tým upřednostňuje kontinuitu před okamžitým zásahem do fungující struktury.
Rozhodnutí může působit překvapivě, protože ještě nedávno se očekávalo, že právě pauza mezi Japonskem a Miami vytvoří ideální prostor pro přechod na nové uspořádání. Spekulace o nástupu nového inženýra byly intenzivní, ale Ferrari nakonec zvolilo opatrnější přístup.
Kořeny celé situace sahají do loňské sezony. Hamilton tehdy poprvé v kariéře nedosáhl ani na jediné pódium, přičemž jedním z klíčových problémů byla spolupráce s Riccardem Adamim. Napjatá komunikace přes týmové rádio se stala symbolem nefunkčního propojení mezi jezdcem a boxovou zdí.
Ferrari proto přistoupilo ke změně a Adamiho přesunulo na jinou pozici. Dočasným řešením se stal právě Carlo Santi, zkušený inženýr, který v minulosti spolupracoval například s Kimim Räikkönenem a dobře zná interní struktury týmu.
Současně však Scuderia už delší dobu připravuje dlouhodobé řešení. Tím má být Cedric Michel-Grosjean, jenž přišel z McLarenu a je považován za významnou posilu díky zkušenostem z práce s Oscarem Piastrim.
Jeho nástup ale komplikují okolnosti, včetně dřívějších smluvních závazků a placenou dovolenou. Přestože už je v týmu přítomen, oficiální převzetí role zatím neproběhlo a přesný termín zůstává nejasný.
Ferrari tak nyní balancuje mezi krátkodobou stabilitou a dlouhodobou vizí. „Kontinuita může být v tak vyrovnaném šampionátu klíčová,“ naznačují zákulisní informace, podle nichž by unáhlená změna mohla narušit dosavadní progres.
Hamilton přitom už dříve upozorňoval, že časté změny nejsou ideální. „Je to vlastně docela složité období, protože to není dlouhodobé,“ řekl během testů.
Zároveň otevřeně připustil, že další přechod by pro něj znamenal nevýhodu: „Tak brzy v sezoně se to zase změní a budu se muset učit pracovat s někým novým, což je pro mě nevýhoda.“
Důraz klade především na sehranost týmu: „Sezonu chcete začínat s lidmi, kteří spolu pracovali několik let, prošli si vším a zůstávají klidní.“
Navzdory těmto okolnostem vstoupil Lewis Hamilton do sezony 2026 výrazně lépe než o rok dříve. Pódium v Číně i solidní výsledky v úvodních závodech naznačují, že Scuderia Ferrari s vozem SF-26 postupuje správným směrem, přestože na zatím dominantní Mercedes stále ztrácí.
Aston Martin si připsal dramatické vítězství v samotném závěru úvodního závodu série GT World Challenge. Svoji premiéru má za sebou i Lance Stroll, který doplatil na několika okolností.
Jos Verstappen odhalil zákulisí odchodu Gianpiera Lambiaseho do McLarenu a uvedl, že o jeho přesunu věděl už nějakou dobu. Zároveň naznačil, že rozhodnutí ovlivnil i tábor Max Verstappena.
McLaren posílí své technické zázemí o zkušeného závodního inženýra Gianpiera Lambiaseho z Red Bullu. Šéf McLarenu Zak Brown vyjádřil naději, že nová spolupráce může týmu pomoci v dalším rozvoji ve Formuli 1.
Lewis Hamilton se ve Fioranu zapojil do dvoudenních testů pneumatik, kde pomáhá s vývojem nových směsí pro následující rok.
FIA uvedla, že první ze série jednání o možných úpravách pravidel pro sezonu 2026 v rámci Formule 1 proběhl ve znamení „konstruktivního dialogu o složitých tématech“.
Lewis Hamilton stojí před naléhavým úkolem zjistit, co způsobilo výrazný pokles výkonu během závodu na Suzuce. Pro něj i tým Scuderia Ferrari bude klíčové problém rychle identifikovat a odstranit, pokud chtějí v dalších závodech bojovat o přední příčky.
McLaren potvrdil příchod Gianpiera Lambiaseho a zároveň vymezil jeho konkrétní roli v týmu, čímž ukončil spekulace o jeho pozici. Zkušený inženýr má posílit technické zázemí a komunikaci, aniž by narušil stávající strukturu stáje.
Alpine A526 se podle Stevea Nielsena jeví jako dobře vyvážený vůz, který dokáže konkurovat ve středu pole. Přesto tým upozorňuje, že existuje zásadní slabina, kterou je třeba řešit.
Dlouholetý závodní inženýr Gianpiero Lambiase, klíčová postava úspěchů Maxe Verstappena, zvažuje odchod z Red Bullu a údajně se chystá zamířit do McLarenu.
Dvacetipětiletý jezdec zůstal bez plnohodnotného závodního sedadla poté, co ho Red Bull na konci sezóny 2025 propustil, a od té doby hledá novou příležitost ve Formuli 1.
Aston Martin sice trpí výraznými ztrátami rychlosti na rovinkách, nicméně Lance Stroll upozorňuje, že problém týmu nespočívá pouze v jednotce Honda.