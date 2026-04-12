Ferrari odkládá změnu: Lewis Hamilton pojede v Miami se stávajícím inženýrem

Lewis Hamilton během testu pneumatik v Maranellu, foto: Pirelli
Josef Mráček DNES 15:33
Sdílej:

Carlo Santi zůstane závodním inženýrem Lewis Hamilton u Scuderia Ferrari i po jarní přestávce. Spolupráce bude pokračovat minimálně při Miami Grand Prix.

 

Sezona 2026 se po neplánované přestávce znovu rozbíhá a v centru pozornosti zůstává Lewis Hamilton a jeho stále ne zcela ustálená role u Scuderia Ferrari. Italská stáj sice vykazuje výkonnostní posun, ale zákulisní otázky kolem inženýrského týmu zůstávají otevřené a dál přitahují pozornost paddocku.

Podle aktuálních informací z více zdrojů Ferrari před závodem v USA neplánuje žádnou zásadní změnu, informuje server PlanetF1. Hamilton bude i v Miami pokračovat ve spolupráci s Carlem Santim, čímž tým upřednostňuje kontinuitu před okamžitým zásahem do fungující struktury.

Rozhodnutí může působit překvapivě, protože ještě nedávno se očekávalo, že právě pauza mezi Japonskem a Miami vytvoří ideální prostor pro přechod na nové uspořádání. Spekulace o nástupu nového inženýra byly intenzivní, ale Ferrari nakonec zvolilo opatrnější přístup.

Kořeny celé situace sahají do loňské sezony. Hamilton tehdy poprvé v kariéře nedosáhl ani na jediné pódium, přičemž jedním z klíčových problémů byla spolupráce s Riccardem Adamim. Napjatá komunikace přes týmové rádio se stala symbolem nefunkčního propojení mezi jezdcem a boxovou zdí.

Ferrari proto přistoupilo ke změně a Adamiho přesunulo na jinou pozici. Dočasným řešením se stal právě Carlo Santi, zkušený inženýr, který v minulosti spolupracoval například s Kimim Räikkönenem a dobře zná interní struktury týmu.

Současně však Scuderia už delší dobu připravuje dlouhodobé řešení. Tím má být Cedric Michel-Grosjean, jenž přišel z McLarenu a je považován za významnou posilu díky zkušenostem z práce s Oscarem Piastrim.

Jeho nástup ale komplikují okolnosti, včetně dřívějších smluvních závazků a placenou dovolenou. Přestože už je v týmu přítomen, oficiální převzetí role zatím neproběhlo a přesný termín zůstává nejasný.

Ferrari tak nyní balancuje mezi krátkodobou stabilitou a dlouhodobou vizí. „Kontinuita může být v tak vyrovnaném šampionátu klíčová,“ naznačují zákulisní informace, podle nichž by unáhlená změna mohla narušit dosavadní progres.

Hamilton přitom už dříve upozorňoval, že časté změny nejsou ideální. „Je to vlastně docela složité období, protože to není dlouhodobé,“ řekl během testů.

Zároveň otevřeně připustil, že další přechod by pro něj znamenal nevýhodu: „Tak brzy v sezoně se to zase změní a budu se muset učit pracovat s někým novým, což je pro mě nevýhoda.“

Důraz klade především na sehranost týmu: „Sezonu chcete začínat s lidmi, kteří spolu pracovali několik let, prošli si vším a zůstávají klidní.“

Navzdory těmto okolnostem vstoupil Lewis Hamilton do sezony 2026 výrazně lépe než o rok dříve. Pódium v Číně i solidní výsledky v úvodních závodech naznačují, že Scuderia Ferrari s vozem SF-26 postupuje správným směrem, přestože na zatím dominantní Mercedes stále ztrácí.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Lewis Hamilton Ferrari
Stalo se
Novinky
Novinky
Novinky
Novinky
Novinky
Novinky
Novinky
Novinky
Novinky
Novinky
Novinky
Novinky
