Fernando Alonso v kvalifikaci překvapil sám sebe: Na závod má realistický pohled

Fernando Alonso přiznal, že osmá pozice na startu v Monze je pro Aston Martin poněkud lichotivá a realisticky očekává, že se v neděli během závodu propadne zpět.
Fernando Alonso byl překvapen svým výkonem v kvalifikaci na Grand Prix Itálie. Po připočtení pětimístného trestu pro Lewise Hamiltona vyrazí ze startu z osmé pozice, přiznává ale, že i přes omezené možnosti vozu předvedl nadstandardní výkon. Zároveň však očekává, že v nedělním závodu bude mít náročnou jízdu.
„Pravda je taková, že to dopadlo lépe, než jsme čekali. Mysleli jsme si, že vypadneme už v Q1,“ řekl Alonso, informuje Motorsport.com. „V Q1 jsme použili tři sady pneumatik, protože jsme si mysleli, že už další nebudeme potřebovat. Postupovali jsme pak přes Q2 a nakonec, ano, start z osmé pozice je pro nás trochu překvapení. Ale bereme to, závod je přece až zítra. Myslím, že budeme trpět, protože na rovinkách jsme nejpomalejší a to bude velká nevýhoda.“
Fernando Alonso upozornil, že specifika Monzy a aerodynamický odpor jeho vozu AMR25 ho zpomalují na rovinkách. „S Alpine jsme si mysleli, že máme nejpomalejší auto, takže dnešní výkon je vlastně povzbudivý,“ uvedl Španěl. „Myslel jsem, že skončím na hranici Q1, a kdyby se tak stalo, musel bych to přijmout, protože celý víkend jsme byli trochu pomalí, hlavně na rovinkách.“
Španěl dále vysvětlil, že tým nebyl připraven snižovat přítlak nebo připravovat nové díly speciálně pro tento závod. „Je to trochu atypický závod a je těžké investovat zdroje do nových křídel či jiných vylepšení, protože je využijete jen jednou. Přicházíme sem podobně jako loni, a loni jsme byli opravdu slabí, takže letos by to nebylo žádné překvapení.“
Na otázku ohledně závodu Alonso otevřeně přiznal své obavy: „Chápu, že startuji docela vzadu, z osmé pozice, takže během závodu se pravděpodobně budu postupně propadat.“
Španěl si je vědom, že strategie a tempo budou klíčové: „Historicky je tu jen jedna zastávka, protože ztráta v boxech je obrovská. Jsme otevření jakékoli strategii. Největší otazník je tempo – celý víkend jsme nebyli rychlí. Je fajn mít dobrou kvalifikaci, ale uvidíme zítra: budeme mít auto z volného tréninku, nebo auto z kvalifikace? To zjistíme až kolem 10.–12. kola.“
Kimi Antonelli prolomil svou kletbu z Monzy a po napínavé, ale čisté kvalifikaci se posunul na šestou pozici na startu díky Hamiltonovu trestu. Mladý Ital ukázal, že dokáže udržet nervy na uzdě a zvládnout tlak na legendární italské trati.
Andrea Stella ocenil fair play McLarenu během kvalifikace na GP Itálie, ale připustil, že se situace může změnit při závěru šampionátu v Abú Zabí.
Max Verstappen po kvalifikaci objasnil jeho rádiovou komunikaci, která souvisela s odvážným nastavením vozu, na jehož finální podobě měl zásadní podíl. Riskantní tah Red Bullu se ukázal jako správný, což potvrdila získaná pole position.
Ferrari na Monze nevyužilo Hamiltonův slipstream pro Leclerca, který tak musel spoléhat jen na vlastní tempo. Hamilton klesl na desáté místo kvůli penalizaci.
Lando Norris přiznal, že předjetí Maxe Verstappena v nedělním závodě na Monze bude velkou výzvou, přestože startuje z první řady. Britský jezdec McLarenu je spokojený se druhým místem a těší se na strategickou bitvu o přední pozice.
Max Verstappen si na legendárním okruhu v Monze vyjel pole position pro Velkou cenu Itálie a potvrdil tak svou kvalitu v klíčovém okamžiku kvalifikace.
Isack Hadjar nedávno slavil své první pódiové umístění ve Formuli 1 s týmem Racing Bulls, jeho postup do hlavního Red Bullu se však odkládá. Mladý Francouz ukázal svůj talent a potenciál, ale vedení stáje z Enstone dává přednost postupnému rozvoji, aby si jezdec mohl na další krok připravit pevné základy.
Lando Norris zajel nejrychlejší čas třetího tréninku na Velkou cenu Itálie, přičemž Charles Leclerc mu byl velmi blízko. Celé pole se vešlo do rozdílu menšího než jedné sekundy, což slibuje napínavou kvalifikaci.
Jediný vítěz velké ceny F1 označil své dlouhodobé pokračování u Alpine za „přirozené rozhodnutí“, vycházející z dosavadní spolupráce a důvěry v tým. Podle něj stabilita a jasná vize představují klíč k postupnému zlepšování výkonů.
Lando Norris zazářil ve druhém tréninku GP Itálie v Monze, když zajel nejlepší čas a potvrdil konkurenceschopnost McLarenu. Druhý skončil Charles Leclerc na Ferrari. Kimi Antonelli opět v problémech.
Charles Leclerc přiznal, že po nehodě na GP Nizozemska zůstal sedět na svahu, protože jediná cesta zpět do garáže Ferrari vedla přes zaplněnou tribunu. Podle něj šlo o pragmatické a bezpečné rozhodnutí, aby se vyhnul riziku mezi diváky.