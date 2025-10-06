Fernando Alonso: Šéf trati i rádia opět baví fanoušky

Fernando Alonso v Silverstone
Fernando Alonso v Silverstone, foto: Aston Martin
Michael Zelinka VČERA 13:11
Fernando Alonso opět ukázal, proč ho fanoušci milují. Během Velké ceny Singapuru byl jeden z mála aktérů, který se staral o zábavu na dráze.

Dvojnásobný mistr Fernando Alonso si po Velké ceně Singapuru vysloužil lavinu chvály od fanoušků. Španělský jezdec byl zvolen „jezdcem dne“, a to zejména díky své pohotové reakci do týmového rádia, která se rychle stala virální.

„Je to zázrak, protože normálně naše závody nikdo nesleduje,“ řekl Alonso pro ESPN o ocenění Jezdec dne. „Někdy startujeme z dvacátého místa a dojedeme šestí, a jezdec dne je obvykle někdo, kdo startoval první a dojel třetí, takže to moc nedává smysl.“

Incident nastal, když Alonso obdržel informaci, že v závodě zbývá ještě 34 kol na okruhu Marina Bay. Obrátil se na svého závodního inženýra Andrewa Vizarda s humornou hrozbou: „Když se mi budeš ozývat každé kolo, odpojím rádio.“

Video z tohoto momentu se rychle rozšířilo na sociálních sítích a fanoušci ocenili Alonsovu spontánnost a smysl pro humor. „A má zcela právem vztek. Jezdil tak dobře,“ komentoval jeden uživatel Redditu. Další dodal: „Tak ikonické, nikdy nebude nepřekonatelně legrační.“

Lando Norris a Oscar Piastri po zisku konstruktérského titulu

Lando Norris vs. Oscar Piastri: Jak McLaren zvládne vnitřní konflikty týmu?

Na trati Alonso závod dokončil osmý a později byl posunut na sedmé místo poté, co Lewis Hamilton obdržel pětisekundovou penalizaci za překročení limitů trati. Brit měl problémy s brzdami a nedokázal udržet Ferrari mezi bílými čárami v závěru závodu.

„Ano, řekli mi to dvě kola před koncem, a dojel jsem asi o desetinu za ním, takže to bylo trochu frustrující, ale zároveň myslím, že se to teď vyšetřuje kvůli limitům trati a všemu ostatnímu,“ řekl Alonso po závodě pro DAZN.

Španělův postoj ukazuje, že i při technických problémech a napětí na trati dokáže Alonso zůstat v klidu a pobavit fanoušky. Jeho schopnost kombinovat výkon s humorem dělá z Alonsa nejen úspěšného závodníka, ale také nezapomenutelnou postavu Formule 1.

Fernando Alonso Aston Martin GP Singapuru (Singapur)
