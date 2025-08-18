Carlos Sainz otevřeně o své budoucnosti ve Williamsu: Byla to správná volba

Carlos Sainz je přesvědčený, že jeho přestup z Ferrari do Williamsu pro sezonu 2025 byl správný, ačkoli start u nového týmu byl náročný.
Carlos Sainz si je stále jistý, že jeho rozhodnutí přestoupit z Ferrari do Williamsu pro sezonu 2025 bylo správné, i přes náročný start u nového týmu. „Loni, když jsem se rozhodoval, jsem cítil nejistotu. Williams byl devátý v šampionátu a nebylo úplně jasné, jestli je to ta správná volba pro mou kariéru,“ přiznal Sainz během víkendu na Velké ceně Maďarska.
Španělský pilot si byl tehdy nejistý, protože měl na stole nabídky od Alpine a Sauberu, který se od příští sezony přejmenuje na Audi F1. „Teď, o rok později jsem si však jistý, že jsem učinil správné rozhodnutí,“ dodal Sainz. Zdůraznil, že jeho zaměření nebylo na výsledky v roce 2025, ale na dlouhodobý potenciál týmu pro sezony 2026 a následující. „Stačí se podívat na pokrok týmu, na moment, který budujeme do ’26, a na vše, co se připravuje do ’27 a ’28. Právě proto jsem se rozhodl připojit k tomuto týmu.“
Williams se zatím potýká s obtížemi a Sainz během prvních čtrnácti závodů nedokázal překonat osmou příčku, přičemž zaostává za týmovým kolegou Alexem Albonem o 38 bodů. Přesto je přesvědčen, že spolupráce s týmem poháněným Mercedesem mu poskytne prostor pro růst. „Je ještě hodně věcí, které musíme jako tým zlepšit, ale jsem spokojený se svým rozhodnutím. Stačí, když budeme soustředění a pracovat, výsledky sezony 2025 nám pak pomohou připravit se na rok 2026.“
Sainzovy komentáře přišly v době, kdy bývalý pilot a expert Sky F1 Johnny Herbert naznačil možnost návratu Sainze do Ferrari pro sezonu 2026. Hamilton má za sebou nejhorší start sezony 2025 a při víkendu v Maďarsku naznačil možné napětí v Maranellu: „Děje se hodně věcí v zákulisí, které nejsou ideální.“ Herbert spekuluje, že to může otevřít cestu k rozchodu mezi Hamiltonem a Ferrari, čímž by Sainz mohl opět zaujmout místo po jeho boku.
„Jedním z možných výkladů je, že se už mluvilo o změně pilota,“ řekl Herbert. „Možná se diskutovalo, že pokud se situace nezlepší, je třeba připravit náhradníka na příští rok. Možná oni oba říkají, že pokud to nefunguje, čas nastal.“ Podle něj by se novým pilotem nemusel stát Verstappen, ale spíše některý z mladších jezdců.
Sainz však zůstává soustředěný na Williams a jeho dlouhodobé ambice. „Čím více vidím, co se děje a čím více jsem s týmem, tím lepší to vypadá,“ dodal. Španělský závodník tak kombinuje realistický pohled na současné výsledky s optimistickou vizí budoucnosti, kdy chce využít nové pravidla F1 2026 k výraznému posunu vpřed.
David Coulthard upozornil, že rivalita mezi týmovými kolegy může posouvat jezdce vpřed, ale zároveň ohrožovat spolupráci a výsledky týmu. Podle něj nejlepší jezdci dokážou soupeřit naplno, aniž by si zbytečně komplikovali práci navzájem.
Helmut Marko z Red Bullu potvrdil, že budoucnost Yukiho Tsunody pro sezonu 2026 zatím není jasná a konečné rozhodnutí ohledně jeho místa v týmu padne až po letní přestávce, přičemž vedení pečlivě zvažuje všechny možnosti.
Oscar Piastri, mladý talent McLarenu, se dočká v roce 2026 vlastního vyhlídkového ochozu na hlavní rovince okruhu Albert Park. Tým tak chce oslavit jeho rostoucí význam a poskytnout fanouškům jedinečný zážitek sledovat jeho závody z bezprostřední blízkosti.
Ralf Schumacher kritizoval Lewisa Hamiltona za „divadelní“ gesta na okruhu. Podle něj se Hamilton pomalu adaptuje na podmínky ve Ferrari.
Max Verstappen přijímá pokles formy Red Bullu a soustředí se na učení s aktuálním vozem. Jeho cílem je být připraven na technické změny v roce 2026.
Na Esports World Cupu v Rijádu zavzpomínal Lando Norris na své dětství plné motorek, které formovalo jeho závodnické schopnosti. Britský pilot McLarenu přiznal, že právě tyto zkušenosti ho naučily odvaze, soustředění a soutěživému duchu, který dnes uplatňuje ve Formuli 1.
Nico Hülkenberg i Gabriel Bortoleto vyzdvihli výrazný pokrok týmu Kick Sauber v sezoně 2025, který jim dodává sebevědomí před nadcházející proměnou v Audi.
Formule 1 se připravuje na zásadní obrat v technických pravidlech, která vstoupí v platnost už příští rok.
Sebastian Vettel, čtyřnásobný mistr světa, zůstává skeptický k plánovaným pravidlům Formule 1 pro rok 2026. Podle něj není jisté, zda nová éra skutečně přinese atraktivnější a vyrovnanější závodění, jak si vedení šampionátu slibuje.
Max Verstappen připouští, že Red Bull po ztrátě dominance prochází lehkou přestavbou. Podle něj nejde o krizi, ale o přirozenou reakci na to, že soupeři stáhli náskok.
Letní přestávka F1 2025 není pouhým volnem, ale klíčovým obdobím pro načerpání sil těla, odpočinek mysli a posílení týmového ducha. Jezdci i týmy kombinují regeneraci, lehký trénink, koníčky a cestování, aby se po návratu do Zandvoortu v závodním tempu opět objevili svěží a připraveni na boj o každý bod šampionátu.