Fernando Alonso o formě Aston Martinu: Problémy vozu zůstanou až do konce sezóny

Fernando Alonso otevřeně přiznal, že Aston Martin letos čelí technickým problémům, které bude muset tým řešit až do konce sezony. Dvojnásobný mistr světa měl náročný start do roku 2025, když si na první body musel počkat až do španělské Grand Prix, kde dojel na devátém místě před domácím publikem, a to po třech odstoupeních v osmi předchozích závodech.

Navzdory slibnému výsledku v Barceloně Alonso připustil, že AMR25 stále trpí nedostatkem rychlosti na přímých úsecích. Ve vyjádření v Kanadě vysvětlil, že problém tkví v kompromisu mezi přítlakem a rychlostí na rovinkách.

„Je to kombinace několika faktorů. Účinnost vozu není taková, jakou jsme čekali,“ uvedl Alonso na tiskové konferenci. „Pro zachování potřebného přítlaku v zatáčkách musíme někdy obětovat rychlost na rovinkách. V kvalifikaci to není takový problém díky DRS, ale v závodě to znamená určitou ztrátu.“

Ačkoliv tým plánuje některé úpravy vozu během sezony bez negativního dopadu na vývoj vozu pro rok 2026, komplikace zůstávají a budou přetrvávat až do konce letošního roku.

Velkou nadějí pro Aston Martin je příchod Adriana Neweyho, bývalého technického ředitele Red Bullu. Přestože se soustředí především na nové technické regulace pro rok 2026, jeho přítomnost přináší do týmu novou energii.

„Naše motivace pro příští rok je hodně díky němu,“ dodal Alonso. „Přestože je letos všechno složité, mít ho v týmu a vědět, že pracuje na voze pro příští sezónu, nám dodává jistotu. Očekávání jsou vysoká, ale zůstáváme nohama na zemi. Víme, jak daleko jsme nyní za konkurencí. I přes změnu pravidel musíme letos zlepšit výkon.“

Alonso zdůraznil, že tým musí pracovat nejen na rychlosti vozu, ale i na celkové spolupráci a dalších oblastech, aby byl připraven na nové výzvy, které přinese rok 2026 s Neweym v čele technického vývoje.