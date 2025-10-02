David Coulthard odhaluje, co Piastrimu brání stát se šampionem F1

Oscar Piastri z McLarenu se díky klidu a precizní jízdě stal favoritem na titul sezony. Zůstává však otázkou, zda má vše, co potřebuje k zisku šampionátu.
Bývalý pilot a nyní komentátor David Coulthard je přesvědčen, že Oscarovi Piastrimu chybí klíčová vlastnost, která může rozhodnout o jeho cestě k titulu. „Závodní jezdci jsou sobečtí parchanti.“ řekl bez okolků pro australský Code Sports. „Do Formule 1 se dostali proto, že měli ostré lokty a dokázali si své místo vybojovat.“
McLaren od začátku sezony zdůrazňuje, že nebude mít týmovou jedničku. „Chceme férové podmínky pro oba jezdce,“ říká šéf Zak Brown. „Oscar i Lando mají závodit mezi sebou, ale s respektem a bez zásahů shora.“
David Coulthard si ale myslí, že Piastri by měl tuto filozofii ignorovat. „Oba chtějí vyhrát a přijde chvíle, kdy si řeknou: kašlu na tým, tohle vítězství je moje,“ vysvětlil pro Code Sports. Podle něj se nakonec rozhoduje instinktem a egem, ne týmovou strategií.
Na Monze se to už ukázalo. Po pomalé zastávce Norrise jel vepředu Piastri, ale tým ho požádal, aby kolegu pustil zpět. A Piastri, bez odporu, poslechl. „Rozdíl mezi druhým a třetím místem není velký,“ říkají experti, „ale v boji o titul může hrát obrovskou roli.“
Podobný názor má i Mika Häkkinen. „Musíš být sobecký, myslet hlavně na sebe a na to, co je pro tebe nejlepší,“ říká dvojnásobný mistr světa. Připouští, že mladý Australan zatím působí až příliš poslušně. „Ale bude jen lepší. Je konzistentní, a navíc zatraceně rychlý.“
Pro Piastriho je to citlivá rovnováha. Na jedné straně stojí loajalita k týmu, který mu dal šanci. Na druhé straně bojuje o titul, kde rozhoduje každý bod – a rozdíl mezi slávou a zklamáním může být minimální.
McLaren chce udržet jednotnou frontu, ale s blížícím se finále sezony je stále jasnější, že politika „žádná jednička“ nemusí obstát. V Abú Dhabí už půjde o všechno a titul se nevyhrává kolektivně, vždy ho získá jednotlivec.
A právě tehdy se ukáže, zda v sobě Piastri najde více té Coulthardem požadované sobeckosti. „Pokud ne,“ varují experti, „může titul přenechat Norrisovi nebo Verstappenovi.“
Pokud ano, Piastri potvrdí, že je nejen rychlý a konzistentní, ale i dost tvrdý a odhodlaný, aby se stal mistrem světa.
