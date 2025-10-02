David Coulthard odhaluje, co Piastrimu brání stát se šampionem F1

Lando Norris si vychutnává vítězství na Hungaroringu 2025.
Lando Norris si vychutnává vítězství na Hungaroringu 2025., foto: McLaren
Josef Mráček VČERA 14:16
Sdílej:

Oscar Piastri z McLarenu se díky klidu a precizní jízdě stal favoritem na titul sezony. Zůstává však otázkou, zda má vše, co potřebuje k zisku šampionátu.

Bývalý pilot a nyní komentátor David Coulthard je přesvědčen, že Oscarovi Piastrimu chybí klíčová vlastnost, která může rozhodnout o jeho cestě k titulu. „Závodní jezdci jsou sobečtí parchanti.“ řekl bez okolků pro australský Code Sports. „Do Formule 1 se dostali proto, že měli ostré lokty a dokázali si své místo vybojovat.“

McLaren od začátku sezony zdůrazňuje, že nebude mít týmovou jedničku. „Chceme férové podmínky pro oba jezdce,“ říká šéf Zak Brown. „Oscar i Lando mají závodit mezi sebou, ale s respektem a bez zásahů shora.“

David Coulthard si ale myslí, že Piastri by měl tuto filozofii ignorovat. „Oba chtějí vyhrát a přijde chvíle, kdy si řeknou: kašlu na tým, tohle vítězství je moje,“ vysvětlil pro Code Sports. Podle něj se nakonec rozhoduje instinktem a egem, ne týmovou strategií.

Na Monze se to už ukázalo. Po pomalé zastávce Norrise jel vepředu Piastri, ale tým ho požádal, aby kolegu pustil zpět. A Piastri, bez odporu, poslechl. „Rozdíl mezi druhým a třetím místem není velký,“ říkají experti, „ale v boji o titul může hrát obrovskou roli.“

Podobný názor má i Mika Häkkinen. „Musíš být sobecký, myslet hlavně na sebe a na to, co je pro tebe nejlepší,“ říká dvojnásobný mistr světa. Připouští, že mladý Australan zatím působí až příliš poslušně. „Ale bude jen lepší. Je konzistentní, a navíc zatraceně rychlý.“

FIA

Bitva o post prezidenta FIA nabírá obrátky: Do hry vstoupila bývalá finalistka Miss

Pro Piastriho je to citlivá rovnováha. Na jedné straně stojí loajalita k týmu, který mu dal šanci. Na druhé straně bojuje o titul, kde rozhoduje každý bod – a rozdíl mezi slávou a zklamáním může být minimální.

McLaren chce udržet jednotnou frontu, ale s blížícím se finále sezony je stále jasnější, že politika „žádná jednička“ nemusí obstát. V Abú Dhabí už půjde o všechno a titul se nevyhrává kolektivně, vždy ho získá jednotlivec.

A právě tehdy se ukáže, zda v sobě Piastri najde více té Coulthardem požadované sobeckosti. „Pokud ne,“ varují experti, „může titul přenechat Norrisovi nebo Verstappenovi.“

Pokud ano, Piastri potvrdí, že je nejen rychlý a konzistentní, ale i dost tvrdý a odhodlaný, aby se stal mistrem světa.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Oscar Piastri McLaren Lando Norris
Stalo se
Novinky
Charles Leclerc v Baku

Ferrari pod tlakem: Charles Leclerc otevřeně o šancích týmu

Charles Leclerc naznačil, že závěr sezony 2025 nebude pro Ferrari jednoduchý. Podle něj čeká tým série náročných víkendů, v nichž bude rozhodovat každý detail.

Novinky
Alex Dunne

Alex Dunne opouští McLaren: Co čeká talentovaného jezdce dál?

Alex Dunne oznámil, že se vzájemně dohodl na ukončení spolupráce s McLarenem v rámci jejich programu rozvoje jezdců. Nyní stojí před novými výzvami a rozhodnutím o dalším směru své kariéry.

Novinky
George Russell v Kanadě

Riskuje Max Verstappen vedlejšími aktivitami? George Russell v tom má jasno

George Russell se přidal k diskusi o tom, zda byl výkon Maxe Verstappena na Nürburgringu příliš riskantní.   

Novinky
Fernando Alonso

Fernando Alonso a jeho nejistá budoucnost: Konec kariéry může být blízko

Fernando Alonso znovu promluvil ohledně své budoucnosti, která je u španělského jezdce nejasná.

Novinky
Lando Norris si vychutnává vítězství na Hungaroringu 2025.

David Coulthard odhaluje, co Piastrimu brání stát se šampionem F1

Oscar Piastri z McLarenu se díky klidu a precizní jízdě stal favoritem na titul sezony. Zůstává však otázkou, zda má vše, co potřebuje k zisku šampionátu.

Novinky
Carlos Sainz jr. v Silverstone

Carlos Sainz jr. znovu spojil síly se svým otcem během společném testu ve Španělsku

Carlos Sainz se nedávno připojil ke svému otci Carlosu Sainzovi staršímu na soukromém testu ve Španělsku.

Novinky
FIA

Bitva o post prezidenta FIA nabírá obrátky: Do hry vstoupila bývalá finalistka Miss

Volby v rámci FIA se blíží a seznam kandidátů se znovu rozrůstá. Nejnovější oznámení vyvolalo v  prostředí motorsportu velkou pozornost.
Novinky
Lewis Hamilton v Barceloně

Lewis Hamilton truchlí nad ztrátou Roscoea: Ozval se dokonce kritik Jeremy Clarkson

Lewis Hamilton oznámil smutnou zprávu o úmrtí svého psa Roscea, který mu byl věrným společníkem od jeho debutu u Mercedesu. K tragédii se vyjádřil také televizní moderátor a dlouholetý kritik Hamiltona, Jeremy Clarkson.
Novinky
Kimi Antonelli v Maďarsku

Mercedes odhalil, co zastavilo raketový start Kimiho Antonelliho

Kimi Antonelli začal svou debutovou sezónu ve Formuli 1 silně a ukazoval velký potenciál. Po příchodu evropské části sezóny však přišla série slabších výsledků.
Novinky
Fernando Alonso v Monaku

Fernando Alonso odhaluje bolestnou realitu své F1 kariéry

Fernando Alonso nezvítězil ve Formuli 1 už 12 let, od svého posledního triumfu v roce 2013. Přesto zůstává konkurenceschopným a respektovaným jezdcem na trati.
Novinky
Max Verstappen a Yuki Tsunoda

Velká změna v Red Bullu? Max Verstappen dává Yukimu Tsunodovi naději

Max Verstappen věří, že stabilnější nastavení vozu RB21 pomůže nejen jemu, ale i Yukimu Tsunodovi. Po obtížném startu v Red Bullu dosáhl Tsunoda svého nejlepšího výsledku sezony v Baku, což může posílit jeho šance na setrvání v týmu.

Novinky
Max Verstappen v Barceloně

Max Verstappen ohromil svět motorsportu: Hold mu vzdává i legenda Nordschleife

Max Verstappen si odbyl premiéru v GT3 na legendární Nordschleife, kde si dojel pro suverénní vítězství. Svět motorsportu je jeho výkonem uchvácen.