Liam Lawson dosáhl v Baku životního výsledku, Red Bull však zůstává neoblomný

Liam Lawson a Isack Hadjar po Velké ceně Ázerbájdžánu
Liam Lawson a Isack Hadjar po Velké ceně Ázerbájdžánu, foto: Red Bull Content Pool
Josef Mráček DNES 20:41
Liam Lawson dosáhl v Ázerbájdžánu nejlepšího výsledku kariéry, ale cesta zpět do hlavního týmu Red Bullu mu zůstává zavřená. 

Liam Lawson předvedl v Ázerbájdžánu výkon, který mnozí označili za fenomenální, včetně britské závodnice Jamie Chadwick. Přesto podle ní právo na postup do hlavního týmu Red Bull spíše náleží Isacku Hadjarovi, který si od začátku sezóny vybudoval stabilní výkonnost a pravidelně boduje.

Novozélanďan dokončil Grand Prix v Baku na pátém místě, před Yukim Tsunodou, Landem Norrisem a oběma jezdci Ferrari. Kvalifikoval se na třetí pozici a většinu závodu strávil bravurní obranou proti rychlejším soupeřům.

Lawsonovo řízení v náročných podmínkách ukázalo jeho talent a schopnost zvládat tlak, přičemž Chadwick ocenila zejména jeho finální kola, kdy bránil pozici proti Tsunodovi, Norrisovi a Hamiltonovi.

„Myslím, že Liam byl fenomenální,“ komentovala Chadwick v podcastu Sky F1 show. „Byl skvělý, pokud se člověk podívá na závod do detailu, i jeho výjezdy z boxů a agresivní styl. Někteří ho kritizovali za přílišnou agresivitu, ale tentokrát načasoval vše perfektně. Zvládl obrovský tlak a kvalifikoval se v extrémně těžkých podmínkách.“

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton skvěle zvládl situaci, říká Jacques Villeneuve. Charles Leclerc to však vidí jinak

Podle Jamie Chadwick Lawson v Baku jednoznačně potvrdil svůj talent a potenciál pro F1, zároveň ale upozorňuje na vyrovnané a překvapivě silné výkony Isacka Hadjara v sesterském týmu Red Bullu.

Hadjar vstoupil do F1 jako nováček bez velkých očekávání, přesto pravidelně postupuje do Q3 a boduje. Naopak Lawson po návratu do juniorského týmu potřeboval několik závodů, aby znovu našel tempo.

„Musíte se podívat na výkon Isacka Hadjara během sezóny,“ zdůraznila Chadwick. „Podle mě byl silnější, přišel jako nováček a všechny překvapil. Pokud jste Red Bull, nemůžete ho jednoduše přehlížet.“

Chadwick navíc věří, že Hadjar má potenciál stát se náhradníkem Yukiho Tsunody a usednout po boku Maxe Verstappena v hlavním týmu. „Ukázal výkonnost na nejvyšší úrovni mezi jezdci juniorského týmu, a proto by měl být brán opravdu vážně,“ dodala.

Lawsonův výsledek v Baku tak sice potvrdil jeho rychlost i odolnost pod tlakem, ale současná strategie Red Bullu naznačuje, že větší váhu než jednorázový skvělý výkon může mít dlouhodobá konzistence, kterou Hadjar zatím předvádí.

Témata:
Liam Lawson Racing Bulls Isack Hadjar GP Ázerbájdžánu (Baku)
