Fanoušci prosí Lewise Hamiltona: Přestaň s tím! „Lando měl pravdu,“ zní po sociálních sítích

Lewis Hamilton zažívá po čínském triumfu ve sprintu nepříjemné vystřízlivění. Přestože si v Šanghaji připsal své první vítězství ve Ferrari, v nedělním závodě dojel až šestý – a kvůli nadměrnému opotřebení prken byl následně diskvalifikován.

Ani v japonské Suzuce se britský jezdec zatím nedokázal zvednout. V kvalifikaci obsadil místo ve čtvrté řadě, přičemž ho překonali mimo jiné i Isack Hadjar z Racing Bulls a nový jezdec Mercedesu Kimi Antonelli.

Hamilton se navíc jen o pět tisícin sekundy udržel před Alexem Albonem ve Williamsu. Na týmového kolegu Charlese Leclerca ztratil více než tři desetiny. Pokud v neděli nezamíchá pořadím déšť, může mít Hamilton další těžké odpoledne.

Lewis Hamilton po kvalifikaci na Velkou cenu Japonska uznal, že Charles Leclerc zvládl jízdu lépe. Sedminásobný mistr světa skončil až osmý, zatímco jeho týmový kolega z Ferrari obsadil čtvrté místo. „Charles dnes zajel úžasné kolo,“ prohlásil Hamilton pro Sky Sports. „S nastavením jsme se vydali různými směry a já jsem měl hodně nedotáčivosti a nemohl jsem zatáčet.“

Fanoušci ale britskému pilotovi neprojevili pochopení. Naopak. „Nech auto na pokoji, prosím,“ napsal jeden z nich. Další dodal: „Drž se dobrého nastavení, co to Ferrari dělají?“ Objevily se i ostré komentáře, že pokud se Hamilton rozhodl jít jinou cestou než Leclerc, je to čistě jeho zodpovědnost – a jeho vysvětlení je „trapné“.

Leclerc byl v kvalifikaci o tři desetiny rychlejší než Hamilton a porazili ho i mladíci Antonelli s Hadjarem. Na pole position si dojel Max Verstappen před dvojicí McLarenů. Pokud v neděli nezamíchá pořadím počasí, Hamilton čeká v Suzuce těžký boj o lepší výsledek.

Před startem Velké ceny Japonska Lando Norris vyjádřil svůj názor na současnou situaci ve Formuli 1, když označil McLaren za jediné teamové duo s „dvěma dobrými jezdci“ v tuto chvíli. Své tvrzení následně objasnil: „Lewis je ve Ferrari nový a ještě není schopen dostat z vozu maximum,“ vysvětlil Norris.

Tato slova se ukázala pravdivá, když Hamilton v kvalifikaci nedokázal dosáhnout optimálního výkonu se svým SF-25, což potvrzuje, že potřebuje více času na dosažení správné rovnováhy ve voze. I když Ferrari získalo v zimní anketě titul nejlepšího týmu, stále se zdá, že jeho plný potenciál není plně realizován.

Ted Kravitz navíc informoval, že Ferrari po Číně uspořádalo mimořádnou schůzku s Hamiltonem, aby upravili nastavení vozu, což by mělo zlepšit jeho aerodynamický výkon a vyhnout se dalším problémům s FIA. Tento víkend se očekává, že Ferrari nasadí vůz ve vyšší konfiguraci, což by mělo pomoci, ale zároveň to přináší riziko pro jeho výkon.