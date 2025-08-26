Emerson Fittipaldi Jr.: Po Abú Dhabí 2021 se změnil jeho pohled na Maxe Verstappena a Lewise Hamiltona

Emerson Fittipaldi Jr., syn legendárního šampiona Formule 1, přiznal, že jeho obdiv k Maxu Verstappenovi se zrodil během kontroverzního finále sezony 2021 v Abú Dhabí.
Emerson Fittipaldi Jr., syn dvojnásobného mistra světa, přiznal, že jeho obdiv k Maxu Verstappenovi se zrodil během kontroverzní Velké ceny Abú Dhabí v roce 2021. „Vždycky jsem měl Maxe rád, ale nikdy nebyl ve hře o titul,“ řekl mladý závodník v rozhovoru pro brazilskou edici Motorsport.com.
Před tímto závodem byl Fittipaldi Jr. velkým fanouškem Lewise Hamiltona, který v té době dominoval Formuli 1 s Mercedesem. „Sledovat jeho úspěchy bylo fascinující, ale byl jsem ještě moc mladý, abych to plně prožíval,“ přiznal.
Finále sezony 2021 bylo dramatické. Verstappen a Hamilton se do Abú Dhabí vydali s identickým počtem 369,5 bodu, a každý z nich mohl titul získat podle toho, kdo skončí výše. Mladý Brazilec sledoval každý okamžik s napětím.
Zlom nastal při kolizi Nicolase Latifiho na 53. kole. Hamilton zůstal na trati, zatímco Verstappen zajel do boxů pro čerstvé pneumatiky. Rozhodnutí ředitele závodu Michaela Masiho zkrátit restart po safety caru umožnilo poslední kolo v zelených vlajkách.
„Bylo úžasné sledovat, jak Max s čerstvými pneumatikami dokázal předjet Hamiltona a zvítězit,“ vzpomínal Fittipaldi Jr. „V tom okamžiku jsem opravdu doufal, že vyhraje Max. To byl moment, kdy se moje preference změnila.“
Pro mladého jezdce šlo o osvěžující zážitek po letech dominance Mercedesu, kdy bylo těžké vidět někoho jiného vítězit. „Bylo to něco nového a vzrušujícího, sledovat souboj těchto dvou talentů,“ dodal.
I po letech zůstává kontroverze kolem závodu živá, ale pro Fittipaldiho Jr. se stal Verstappen novou inspirací. „Ten závod mi ukázal, že Max má talent a odvahu, které stojí za to sledovat. Od té doby ho sleduji s obdivem,“ uzavřel.
Cadillac oficiálně oznámil, že jeho piloty pro debut v F1 v roce 2026 budou Sergio Pérez a Valtteri Bottas. Tým sází na tuto zkušenou dvojici, aby co nejlépe zvládl náročný vstup do světového šampionátu.
Andrea Stella očekává, že druhá polovina sezony 2025 bude pro McLaren mnohem náročnější, zejména kvůli rostoucí síle soupeřů, především Ferrari. Po dominanci v první polovině roku si tým nemůže dovolit polevit a musí být připraven na tvrdý boj o každý bod.
Zkušený pilot Formule 1 Sergio Pérez se spojí s Valtterim Bottasem, když Cadillac nasadí tuto zkušenou dvojici do své debutové sezony v roce 2026.
Jolyon Palmer míní, že těsný bodový rozdíl mezi Landem Norrisem a Oscarem Piastrim není jen odrazem jejich výkonů, ale i výsledkem štěstí. Podle něj Norrisovi v několika případech výrazně pomohly okolnosti, které mu umožnily zůstat v těsném kontaktu s týmovým kolegou.
James Allison varuje, že i po změně pravidel v roce 2026 zůstanou pneumatiky hlavním limitem výkonu monopostů. Podle něj bude strategie a práce s degradací klíčovější než samotné technické inovace.
Podle amerických médií zvažuje Red Bull možnost přivést do svého týmu F1 šampiona IndyCar Alexe Paloua, který by usedl vedle Maxe Verstappena.
Lewis Hamilton se po letní pauze vrací zpět do dění formule 1 a hned na úvod ho čeká závod, který může zásadně ovlivnit jeho sezonu. Britský šampion tak vstupuje do víkendu s vědomím, že následující velká cena je pro něj i pro Ferrari mimořádně důležitá.
S blížícím se oznámením jezdecké sestavy pro první sezónu týmu Cadillac ve Formuli 1 se podle očekávání tým přiklání ke zkušeným závodníkům. To zároveň značně snižuje šance mladého amerického jezdce Coltona Herty na místo v nové stáji.
Podle neoficiálních zpráv Ferrari připravuje při nadcházející Velké ceně Itálie v Monze speciální poctu k 50. výročí prvního titulu mistra světa Nikiho Laudy.
Lewis Hamilton zažil u Ferrari svůj nejúspěšnější začátek kariéry u nové stáje. Sedminásobný mistr světa zůstává přesto optimistický a věří v dlouhodobou vizi týmu.
Jacques Villeneuve je přesvědčen, že za nedávnou nadvládu Red Bullu stojí především Max Verstappen. Podle něj by si tým měl více uvědomovat, že současné úspěchy nejsou jen zásluhou technické převahy, ale hlavně vynikajících jezdeckých schopností své hvězdy.