Formule 1 v pondělí zahájila novou éru, když se na barcelonském okruhu představilo sedm z jedenácti týmů. Neoficiální časy prvního testovacího dne ukázaly možné rozložení sil.
Předsezónní testy Formule 1 pro rok 2026 odstartovaly v pondělí ráno na okruhu v Barceloně. Pětidenní test, označovaný týmy spíše jako „shakedown“ než klasické testování, měl sloužit hlavně k ověření základní funkčnosti zcela nových monopostů a technických řešení. Podmínky testu dovolují jízdy pouze během tří z pěti dnů, takže bylo jasné, že jednotlivé stáje zvolí odlišné přístupy a priority.
Hned první den bylo patrné, že start nové éry nebude kompletní. McLaren a Ferrari dopředu oznámily, že se prvního dne nezúčastní, zatímco Williams do Barcelony vůbec neodrazil. „Pokračujeme v tlaku na maximální výkonnost vozu,“ uvedl tým s tím, že místo tradičního testování se zaměří na alternativní programy včetně rozsáhlého virtuálního testování. Nejasná byla i účast Aston Martinu, jehož start byl zpožděný a tým detaily zatím nepotvrdil.
Za zavřenými branami okruhu se tak představilo maximálně sedm z jedenácti týmů. Přesto měl úvod nové technické éry silný symbolický význam. První kola monopostů Formule 1 pro sezónu 2026 byla oficiálně odjeta a krátce po otevření trati v 9:00 bylo jasné, že některé stáje berou test velmi vážně. Mercedes, Audi a Alpine vyjely na trať hned na začátku a zejména Mercedes upoutal pozornost fanoušků i médií.
Kimi Antonelli, jeden z největších talentů nové generace, zajel vůbec první zaznamenaný čas nové éry, 1:31,772. S ohledem na nový motor a historický úspěch Mercedesu při změně pravidel v roce 2014 nebylo překvapením, že stříbrné šípy patřily mezi hlavní předsezónní favority. Antonelli postupně zrychloval a ve druhé hodině testu svůj čas vylepšil na 1:22,3, čímž se usadil na čele neoficiální časové tabulky.
Za Antonellim se drželi Franco Colapinto a Gabriel Bortoleto, přestože srovnání časů bylo ovlivněno rozdílnými testovacími programy. První trojici dělil téměř třísekundový rozdíl, což ukazovalo, že týmy měly na úvod zcela odlišné priority. Colapinto se navíc zapsal do historie poněkud nechtěně, když jako první jezdec sezony 2026 vyvolal červenou vlajku po zastavení vozu u výjezdu ze zatáček 1 a 2. Po krátké pauze však pokračoval a test mohl pokračovat.
Red Bull postupně nacházel své tempo, přestože do Barcelony dorazil bez předchozího shakedownu. Isack Hadjar po instalačních kolech začal pomalu posouvat pořadí a ve třetí hodině testu už figuroval na třetím místě za Antonellim a Liamem Lawsonem. Další přerušení přišlo zhruba po dvou a půl hodinách, kdy Bortoleto odstavil své Audi v desáté zatáčce. Tým později potvrdil, že šlo o technický problém, který zůstává předmětem dalšího šetření.
Krátce před polední pauzou se situace na čele výrazně změnila. Hadjar zajel čas 1:20,494, čímž se posunul více než o sekundu před Antonelliho, a následně svůj výkon ještě zlepšil. Nejrychlejší čas 1:18,835 znamenal jasné vedení po dopolední části testu. I když byl stále o více než sedm sekund pomalejší než loňská pole position na Velké ceně Španělska, je třeba jej vnímat v kontextu tvrdších pneumatik, chladnějších podmínek a faktu, že šlo o vůbec první ostrý den zcela nového monopostu.
Dopolední program uzavřely zkušební starty, při nichž byl podle zákulisních informací opět nejrychlejší Hadjar, následovaný Antonellim a Colapintem. Jisté je, že úvodní den nové éry Formule 1 ukázal velmi silný start Red Bullu i Mercedesu a naznačil, že sezóna 2026 bude pro fanoušky i odborníky mimořádně zajímavá.
Odpolední část začala pomaleji a první vozy vyjely na trať až po více než půl hodině. Mercedes provedl změnu jezdce, do kokpitu W17 usedl George Russell místo Antonelliho, a Cadillac vyměnil Valtteriho Bottase za Sergia Péreze, který oslavil 36. narozeniny. Esteban Ocon z Haasu byl aktivní a zajel 1:23,014, což bylo o 1,5 sekundy lepší než jeho dopolední čas, a podle dostupných informací odjel nejvíce kol ze všech jezdců – 154 okruhů.
Závěr dne přinesl souboj mezi Hadjarem a Russellem, přičemž Red Bull debutant udržel první pozici a zakončil den na čele. První den testu tak jasně ukázal, že Red Bull a Mercedes jsou připraveni být hlavními aktéry nové sezony, přestože testy stále slouží především ke sběru dat a hledání optimálního nastavení vozů.
